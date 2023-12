"ซ้อเอ๋" เปรยเลขสวยจัง!! ค่าตัว "รถถัง" 20 ล้านบาท ไฟต์ที่ญี่ปุ่นต้นปีหน้า

"ซ้อเอ๋ จิตรเมืองนนท์" หัวเรือใหญ่โปรโมเตอร์แห่งค่าย “จิตรเมืองนนท์” เปรยไฟต์ชกที่ญี่ปุ่นของ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ต้นปีหน้า ค่าตัวถูกอัพขึ้นไปที่ 20 ล้านบาท“ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และ ซีอีโอ ONE เพิ่งประกาศข่าวใหญ่เตรียมยกทัพ ONE กลับไปจัดการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นอย่างยิ่งใหญ่รับศักราชใหม่ปี 2567 ชูโรงคู่หยุดโลกระหว่างซูเปอร์สตาร์ชาวไทย ”รถถัง จิตรเมืองนนท์” และซูเปอร์สตาร์แดนซามูไร “ทาเครุ เซกาวา” ที่จะประมือกันภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ซูเปอร์ไฟต์ 5 ยก ในศึก ONE 165: รถถัง vs ทาเครุ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28 ม.ค.67 ที่ อาริอาเกะ อารีนา กรุงโตเกียวล่าสุด "ซ้อเอ๋ จิตรเมืองนนท์" หรือ สุนทรี โลหะพืช ออกมาโพสต์ว่า“เดี๋ยวก็รู้ว่าใครเป็นใคร ไฟต์นี้ค่าตัวเลขสวยไม่ธรรมดา สมศักดิ์ศรีคำว่า รถถัง จิตรเมืองนนท์ ไฟต์นี้จะถึง 20,000,000 บาทไหม มารอชมรอติดตามความคืบหน้าอีกทีในปีหน้า (แล้วพบกันในปี 2567 แน่นอน)"ก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซ้อเอ๋ ก็เพิ่งโพสต์ว่า รถถัง จิตรเมืองนนท์ รับค่าตัว 10 ล้านบาทจากไฟต์ที่แพ้คะแนนแก่ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9#ซ้อเอ๋ #มวย #มวยไทย #มวยวัน #ONE #ชาตรี #รถถัง #จิตรเมืองนนท์ #ONECHAMPIONSHIP