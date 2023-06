ONE ลุมพินี 22 แจกเงินทุบสถิติ 7.7 ล้านบาท "เสกสรร" ชกได้ใจฟันโบนัสคูณสอง

ONE ลุมพินี 22 สุดยิ่งใหญ่ ไม่ทำให้แฟนมวยผิดหวัง ชาตรี ศิษย์ยอดธง ซีอีโอวัน แชมเปียนชิพ จัดการแจกโบนัสแบบเต็มอิ่มจุใจให้แก่ขุนศึกฟอร์มจัดทั้งหมด 9 คน ได้แก่1.ทองพูน พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม โบนัส 3.5 แสนบาท พร้อมได้เซ็นสัญญา ONE มูลค่า 3.5 ล้านบาท2.นิโค คาร์ริลโล โบนัส 3.5 แสนบาท พร้อมได้เซ็นสัญญา ONE มูลค่า 3.5 ล้านบาท3.ยางดำ สท.เหี่ยวบางแสน โบนัส 3.5 แสนบาท4.อัคราม ฮามิดี โบนัส 3.5 แสนบาท5.ก้องธรณี ส.สมหมาย โบนัส 3.5 แสนบาท6.เสกสรร อ.ขวัญเมือง ดับเบิลโบนัส 7 แสนบาท7.อนาโตลี มาลีคิน โบนัส 1.76 ล้านบาท8.ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9 โบนัส 1.76 ล้านบาท9.พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม โบนัส 1.76 ล้านบาททั้งนี้เจ้าของฉายา "คนไม่ยอมคน" เสกสรร อ.ขวัญเมือง สุดยอดนักชกจอมเก๋าวัย 34 ปี ถึงแม้จะไม่ชนะน็อก นาธาน เบนดอน จากสหราชอาณาจักร แต่ลีลาการชกได้ใจ "บอสชาตรี" จัดโบนัสเข้มๆ คูณสอง รับไปไฟต์เดียว 7 แสนบาท ไม่รวมค่าตัว ซึ่งถือเป็นการเก็บชัยใน ONE ลุมพินี 4 ไฟต์ติดต่อกันสำหรับ ศึก ONE ลุมพินี 22 เมื่อค่ำคืนวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ทำลายสถิติการแจกโบนัสมากที่สุด โดยมากกว่าศึก ONE ลุมพินี 9 ที่ทำยอดโบนัสไว้ 4.2 ล้านบาท