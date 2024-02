"ชาตรี" โพสต์ถามแฟนมวย ไฟต์ต่อไปของ "แฮ็กเกอร์ตี" เจอใครดี !?

ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธานวัน แชมเปียนชิพ ออกมาซาวน์เสียงแฟนหมัดมวย ถามถึงไฟต์ต่อไปของ โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี เจ้าของแชมป์โลก 2 เส้น ทั้งมวยไทย และคิก บ็อกซิ่ง ว่าควรจะเจอกับใครดีเจ้าของฉายา "The General" ป้องกันแชมป์โลกมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เอาไว้ได้ หลังเอาชนะน็อก ฟิลิเป โลโบ กำปั้นจากบราซิลในยกที่ 3 แม้ตัวเองจะโดนนับไปก่อนตั้งแต่ยกแรก เดินหน้าเก็บสถิติชนะรวด 6 ไฟต์ ในวัน แชมเปียนชิพล่าสุด ชาตรี ศิษย์ยอดธง ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว สอบถามแฟนมวยว่าไฟต์ต่อไป โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี จะเจอกับใครแฮ็กเกอร์ตี vs รถถัง (ภาค 3)แฮ็กเกอร์ตี vs ซุปเปอร์เล็กแฮ็กเกอร์ตี vs ฮิโรกิ อากิโมโตะแฮ็กเกอร์ตี vs ตะวันฉายแฮ็กเกอร์ตี vs ฟาบริซิโอ อันดราเด