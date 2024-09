เดือดทะลุปรอท! ”ซุปเปอร์บอน” ปะทะ “โจ” นำขบวนบู๊โปรแกรมยักษ์ ONE ลุมพินี 81

ONE เดินหน้าสร้างปรากฏการณ์ให้กับแฟนศิลปะการต่อสู้อีกครั้ง กับศึกใหญ่ประจำไตรมาส 3 ของปี ONE ลุมพินี 81: ซุปเปอร์บอน vs โจ ที่เกณฑ์ทัพนักสู้ชั้นหัวกะทิระดับมวยคู่เอกมาร่วมประชันฝีมือบนสังเวียนทั้งสิ้น 12 คู่ พร้อมถ่ายทอดสดไปสู่ผู้ชมทั่วโลกในอีกกว่า 190 ประเทศ จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 27 ก.ย.นี้คู่เอกนำรายการ “ซุปเปอร์บอน” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เฉพาะกาล วัย 34 ปี จากพัทลุง หวนโชว์ฝีมือมวยไทยเป็นครั้งที่ 2 ใน ONE พบกับ “โจ ณัฐวุฒิ” จอมบู๊มาดเท่ วัย 35 ปี จากเมืองย่าโมโคราช พร้อมประกาศศักดาตัวท็อปของรุ่นนี้ ในกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตคู่รองของรายการ “น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) วัย 37 ปี คืนสังเวียนสานต่อฟอร์มแรง ท้าวัดความแกร่งนักชกไร้พ่ายจากรัสเซีย “เคียมรัน นาบาติ” วัย 29 ที่โชว์ฟอร์มสวยชนะ 3 ไฟต์รวดใน ONE ลุมพินี และเพิ่งคว้าสัญญานักกีฬา ONE มาครองหมาด ๆ โดยจะประลองฝีมือกันในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวตด้าน “นาบิล อานาน” ดาวรุ่งก้านยาว วัย 20 ปี เชื้อสายไทย-แอลจีเรีย-ฝรั่งเศส ฟอร์มกำลังมาแรงเก็บชัยชนะ 4 ไฟต์ติด พร้อมเจออีกหนึ่งงานท้าทาย “ซอ ลิน อู” คนเหล็กชาวกะเหรี่ยง วัย 32 ปี จากเมียนมา เจ้าของสถิติไร้พ่าย 3 ไฟต์ยังแพ้ใครไม่เป็น ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวตอีกคู่เป็นศึกสายเลือดสองมวยแกร่งระหว่าง “เสือแบล็ค ท.พราน49” นักชกกะเหรี่ยงสู้ชีวิต วัย 28 ปี จากเพชรบุรี ที่เพิ่งเสียสถิติไร้พ่าย 6 ไฟต์ติดใน ONE ขอทดสอบพลัง ซ้ายอุกกาบาต “กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย” ยอดมวยหมัดโหด วัย 25 ปี จากสุรินทร์ ที่สะดุดแพ้มาสองไฟต์รวด ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวตคู่ต่อมา“จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” มวยหนุ่มเชิงสวย วัย 23 ปี จากเมืองกรุง ท้าชิงแย่งตั๋วลุยระดับโลกกับ “สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” นักสู้ทรงพลัง วัย 27 ปี ที่คว้าเงินโบนัสทุกครั้งตลอด 8 ไฟต์ที่ลงแข่งขัน ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 133 ป. โดยใครสามารถชนะน็อกได้ เอาสัญญานักกีฬา ONE ไปเป็นรางวัลทันทีอีกคู่ไฮไลต์ที่ห้ามพลาด “ทาเครุ เซกาวา” นักชกซูเปอร์สตาร์ วัย 33 ปี จากญี่ปุ่น ที่เดิมที่มีคิวพบ “แบล็คแพนเธอร์” วัย 24 ปี จากสงขลา แต่ฝ่ายหลังมีอาการเจ็บจึงขอถอนตัวไป โดยได้คู่ชกใหม่เป็น “ธานท์ ซิน” จอมบู๊ไฟแรง วัย 19 ปี จากเมียนมา ที่เฮชัยมาสองไฟต์รวด ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)นอกจากนี้ แฟนมวยจะได้ชมฝีมือของนักชกไทยชื่อดังอีกหลายคู่ ได้แก่ “สามเอ ไก่ย่างห้าดาว” พบกับ “อัคราม ฮามิดี”, “ชาโด้ สิงห์มาวิน” พบ “โมฮาเหม็ด เซียซารานี”, “เสือคิม สจ.โต้งปราจีน” พบ “โอทิส แว็กฮอร์น” และ “เอซากุ โอกาซาวาระ” พบ “ฤทธิเดช ส.สมหมาย”สำหรับศึก ONE ลุมพินี 81 บัตรเข้าชมในสนามจำหน่ายหมดแล้ว หากท่านใดที่ซื้อบัตรไม่ทัน สามารถรับชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง 7HD กด 35 ออกอากาศเวลา 20.30 – 23.30 น. ส่วนทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand & ยูทูบ ONE Championship รับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และทาง Watch.onefc.com ออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขันโปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 81คู่เอก ซุปเปอร์บอน vs โจ ณัฐวุฒิ (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)คู่รอง น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย vs เคียมรัน นาบาติ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)นาบิล อานาน vs ซอ ลิน อู (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)เสือแบล็ค ท.พราน49 vs กุหลาบดำ สจ.เปี๊ยกอุทัย (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)สามเอ ไก่ย่างห้าดาว vs อัคราม ฮามิดี (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)ชาโด้ สิงห์มาวิน vs โมฮัมหมัด เซียซารานี (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)เสือคิม สจ.โต้งปราจีน vs โอทิส แว็กฮอร์น (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี vs สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง (มวยไทย แคตช์เวต 133 ป.)ทาเครุ เซกาวา vs ธานท์ ซิน (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)ฮิโรกิ อากิโมโตะ vs อิเลียส เอ็นนาฮาชิ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)เอซากุ โอกาซาวาระ vs ฤทธิเดช ส.สมหมาย (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)ฮิว อิวาตะ vs ยูเซฟ อีซาด (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)