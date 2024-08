“สุริยันต์เล็ก” เปิดค่ายมวย ท.แสงเทียนน้อย โชว์ความพร้อมล่าสุดต่อหน้าสื่อก่อนปะทะ “จ้าวเสือใหญ่” ในศึก ONE ลุมพินี 81

“สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง” จอมบู๊นักล่าโบนัส วัย 27 ปี จากมหาสารคาม พร้อมกลับมาโชว์ผลงานสุดเดือดแย่งชิงแต้มชัยสำคัญกับ “จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” มวยหนุ่มเชิงสวย วัย 22 ปี จากเมืองกรุง ภายใต้กติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 133 ป. ในศึกใหญ่ไตรมาส 3 ONE ลุมพินี 81 ที่จะแข่งขันกันในวันศุกร์ที่ 27 ก.ย.นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยมีเงื่อนไขเดียวว่าผู้ชนะน็อกเท่านั้นจึงจะมีสิทธิ์คว้าสัญญานักกีฬา ONEเมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา “สุริยันต์เล็ก” ได้เปิดค่ายมวย ท.แสงเทียนน้อย ย่านปทุมธานี ที่เจ้าตัวใช้เป็นสถานที่เก็บตัวซ้อมอยู่ในปัจจุบัน โชว์เนื้อตัวล่าสุดให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เก็บภาพกันแบบเต็มอิ่ม พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อม ก่อนบู๊เดือดกับ “จ้าวเสือใหญ่”“ผมเริ่มขยับ เริ่มวิ่ง ทำร่างกายเตรียมให้พร้อม ตอนนี้กำลังเร่งฟิตหนักขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่กลับมาอยู่ที่ไทย ไฟต์นี้ผมเก็บตัวซ้อมมาได้ 2 สัปดาห์แล้ว ถ้าถึงวันชกก็น่าจะเกือบ 2 เดือนได้เลย ซ้อมเต็มที่แน่นอนครับ”“ผมรู้โปรแกรมว่าต้องเจอกับ จ้าวเสือใหญ่ ตั้งแต่เดือน ก.ค.ที่ผ่านมา ผมไม่มีความกังวลอะไร ผมอยากทำไฟต์นี้ให้ดี อาจมีความกดดันอยู่บ้างแต่ก็รู้สึกเต้นและดีใจ เพราะครั้งนี้เป็นไฟต์สำคัญ ซึ่ง ONE รายงานข่าวว่า หากใครสามารถชนะน็อกในเกมนี้ ก็จะได้ตั๋วไปชกในศึก วัน แชมเปียนชิพ”ไฟต์นี้มีเดิมพันสำคัญคือสัญญานักกีฬา ONE โดยมีเงื่อนไขว่า หากฝ่ายใดสามารถชนะน็อกคู่ชกได้แบบเด็ดขาด จะได้รับสัญญาที่หมายปองไปครองทันที ทำให้ “สุริยันต์เล็ก” ที่มีผลงานชนะ 6 ครั้ง และแพ้ 2 ครั้ง พร้อมกับคว้าเงินโบนัส 3.5 แสนบาทได้ทุกไฟต์ที่ลงแข่งขัน มุ่งมั่นทุ่มสุดตัวเพื่อฉวยโอกาสนี้ไม่ให้หลุดมือ“ผมมีลูกหมัดและเตะขา เป็นสไตล์ของตัวเองเหมือนเดิม ส่วนจุดแข็งของ จ้าวเสือใหญ่ คือเป็นนักมวยที่มีอาวุธรุนแรง ถนัดแทบทุกลูก ส่วนจุดอ่อนของเขาแทบจะไม่มีเลย ผมคิดว่ารูปเกมอาจยืดเยื้อ แต่ถ้าเขามีจังหวะหลวมก็มีสิทธิ์หล่นได้ ผมคิดว่าจะน็อกให้ได้ ใช้ลูกหนักเข้าไปสู้กับเขา ไฟต์นี้เป็นศึกชิงสัญญาไม่ผมก็เขาที่จะเป็นฝ่ายโดนน็อกครับ”“ตอนนี้ผมตั้งเป้าคว้าสัญญา ONE ให้ได้ ขอให้ผ่านไฟต์นี้ไปได้ด้วยดีก่อน ที่เหลือก็แล้วแต่ทางทีมงานเลยครับ วันที่ 27 ก.ย.นี้ ฝากเชียร์ผมด้วย นี่เป็นนัดใหญ่ของศึก ONE ลุมพินี ผมจะทำให้เต็มที่ ขอฝากถึง จ้าวเสือใหญ่ ว่า เรามาสู้กันให้เต็มที่ ตั้งใจทั้งคู่นะครับ” สุริยันต์เล็ก ทิ้งท้าย