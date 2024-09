เสือคืนป่า “พันธ์พยัคฆ์” ฝ่าทุกดรามา หวนสังเวียนบู๊ “ซิลวิอู” ศึก ONE ลุมพินี 83

“ยอดมวย 3 พ.ศ.” พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ กำปั้นมากความสามารถ วัย 28 ปี จากสมุทรปราการ ได้ฤกษ์กลับมาโชว์ผลงานใน ONE อีกครั้งในรอบเกือบสองปี โดยเตรียมวัดแกร่งกับ “ซิลวิอู วิเตซ” จอมบู๊สู้ดีเดือด วัย 30 ปี จากโรมาเนีย ที่หวังกลับมากู้ฟอร์มเก่งให้ได้ โดยทัั้งคู่จะสู้กันในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.) ในศึก ONE ลุมพินี 83 วันศุกร์ที่ 18 ต.ค.นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น.สำหรับ “พันธ์พยัคฆ์” ถือเป็นหนึ่งในนักชกหนุ่มที่ประสบความสำเร็จสูงสุด ในฐานะยอดมวย 3 พ.ศ.คนแรกและคนเดียวของประเทศไทย โดยคว้ารางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยม ของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย 3 ปี ซ้อน (พ.ศ.2556-2558) นอกจากนั้นเขายังเคยคว้าแชมป์ที่สนามมวยเวทีราชดำเนิน และสนามมวยเวทีลุมพินี จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็น “นักมวยฝีมือ” ที่มีความเก่งกาจจนหาคู่ชกในรุ่นเดียวกันที่สมน้ำสมเหนือได้ยาก ก่อนได้โอกาสมาเปิดตัวใน ONE ครั้งแรกเมื่อปี 2561 และฝากผลงานไว้อยู่ที่ชนะ 4 ครั้ง และแพ้ 2 ครั้งไฟต์ล่าสุดของ “พันธ์พยัคฆ์” ย้อนไปในศึก ONE 164 เมื่อเดือน ธ.ค.65 เขาแพ้คะแนนไม่เอกฉันท์ให้กับ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” เจ้าของแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) และแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145ป.) คนปัจจุบัน หลังจากนั้น เขาก็หายหน้าจากสังเวียนท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากกรณีปฏิเสธคู่ชกและไม่มีการชกเคลื่อนไหว เป็นผลให้ถูกปลดจากแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต ตามกฏระเบียบของ ONE ตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เขาจะกลับมาพิสูจน์ตัวเองโดยมุ่งมั่นตั้งใจทำฟอร์มใหม่ไต่ขึ้นเป็นตัวท็อปของแรงกิงให้ได้อีกครั้งทางด้าน “ซิลวิอู” ถือเป็นนักชกที่มีดีกรีไม่ธรรมดา กวาดรางวัลในสายมวยไทยมามากมาย อาทิ แชมป์มวยไทยสเปน, แชมป์มวยไทย ISKA และแชมป์มวยไทยกรังด์ปรีซ์ MTGP ของยุโรป รวมถึงประสบความสำเร็จในสายคิกบ็อกซิ่ง หลังคว้าแชมป์ WAKO-Pro World K-1 รุ่นไลต์เวต ในเดือน ส.ค.65อย่างไรก็ตาม ผลงานใน ONE ลุมพินี ของนักสู้จากแดนผีดิบรายนี้ ยังถือว่าไม่ได้ดั่งใจเจ้าตัวมากนัก เมื่อเก็บแต้มชัยได้แค่ครั้งเดียวเหนือ “ริเวอร์ แดช” จากออสเตรเลีย ในศึก ONE ลุมพินี 23 เมื่อ 30 มิ.ย.66 จากการแข่งขันทั้งหมด 5 ครั้ง แต่ “ซิลวิอู” ยังได้รับคำชมหนาหูด้วยสไตล์การต่อสู้อย่างดุเดือดในไฟต์ที่พ่ายให้กับนักชกไทยสุดแกร่งอย่าง “ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ”, “เสกสรร อ.ขวัญเมือง” และ “ก้องไกล ส.สมหมาย”น่าสนใจมากกว่าการกลับมาครั้งนี้ของ “พันธ์พยัคฆ์” จะสร้างแรงสั่นสะเทือนในรุ่นฟลายเวตได้มากน้อยแค่ไหน โดยบทพิสูจน์ด่านแรกกับ “ซิลวิอู” ที่ตอนนี้กำลังต้องการชัยชนะเป็นอย่างมาก จะเป็นคำตอบได้อย่างดี คนที่พร้อมที่สุดเท่านั้นที่จะได้รับชนะในไฟต์นี้