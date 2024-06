"โจ" ตื่นเต้นขานรับ "ชาตรี" พร้อมชก "ตะวันฉาย" ภาค 3 ที่แอตแลนต้า บ้านหลังที่สอง

“โจ” สุดตื่นเต้นลุ้นมีโอกาสได้โชว์ฝีมือในฐานะเจ้าถิ่นที่แอตแลนตา หลัง “บอสชาตรี” แย้มมีโอกาสสูงจัดไฟต์รีแมตช์ให้เจอกับ “ตะวันฉาย” ที่สหรัฐฯ“โจ ณัฐวุฒิ” นักสู้มาดสุขุม วัย 34 ปี ออกโรงรับลูกบิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ประธาน วัน แชมเปียนชิพ ที่แย้มว่าอยากให้ตนได้รีแมตช์ภาคสามกับ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145 - 155 ป.) อีกครั้ง ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังไฟต์ล่าสุดเขาตกเป็นฝ่ายพลาดแพ้ให้กับ “ตะวันฉาย” ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก (กรรมการ 2 คนให้อีกฝ่ายชนะ ส่วน 1 คนให้เสมอ) ในศึกบิ๊กไฟต์ ONE 167 ณ สังเวียนอิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานี เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมาโดยหลังจบไฟต์มีการยืนยันจากปากของ “บอสชาตรี” ว่าอยากให้ “ตะวันฉาย” กับ “โจ” ได้มีโอกาสรีแมตช์กันอีกครั้งที่สาม ซึ่งคาดว่าจะเป็นการชกกันในกติกามวยไทยเหมือนเดิม โดยเล็งเอาไว้ให้เกิดขึ้นในศึก ONE 170 ณ เมืองแอตแลนตา บนดินแดนมะกัน ในช่วงปลายปีนี้ทั้งนี้การข้ามฝากไปสู้กันที่สหรัฐฯ เป็นเรื่องที่ทำให้ “โจ” ออกอาการใจเนื้อเต้นไม่น้อย เพราะที่นั่นเปรียบเสมือนตัวเขาได้ขึ้นชกในฐานะเจ้าถิ่น หลังเคยไปใช้ใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองแอตแลนตานานเป็นสิบปี และยังเคยเปิดยิมฝึกสอนมวยที่นี่มาแล้วด้วย โดยเจ้าตัวได้ตอบรับถึงประเด็นนี้ว่า“เป้าหมายของผมคืออยากชิงแชมป์และทำผลงานออกมาให้ดีที่สุด ผมมองว่าตัวเองมาไกลเกินฝันมากแล้ว ที่เหลือต่อจากนี้คือกำไรของชีวิต ส่วนตัวผมมีความฝันคือได้มีโอกาสชกชิงแชมป์เท่านั้นเอง อาจจะเป็นไฟต์รีแมตช์ หรือจะให้ไปชกชิงแชมป์กับใครก็ได้ นั่นคือความฝันของผมและของนักมวยทุกคนครับ”“ถ้าไฟต์รีแมตช์ครั้งต่อไปเกิดที่แอตแลนตา ซึ่งเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของผม ผมคิดว่ามันคงกระหึ่มแน่ ๆ เพราะที่เมืองนี้มีนักมวยไทยเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยืนอยู่ในระดับโลก ถ้าเกิดได้ไปจัดที่นั้นจริง ผมคงดีใจมาก ฝากทาง ONE ทำวีซ่าเตรียมให้เพื่อนผมด้วย ผมจะเอาเพื่อนผมไปด้วยสัก 2-3 เดือนครับ”สำหรับไฟต์ภาคสามระหว่าง “โจ” กับ “ตะวันฉาย” จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ แฟน ๆ สามารถติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊กเว็บไซต์และอินสตาแกรม