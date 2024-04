“มารัต” พร้อมงัด “ซุปเปอร์บอน” ลงทุนบินซุ่มซ้อมที่ไทย เพื่อศึกนี้โดยเฉพาะ

“มารัต กริกอเรียน” นักชกจากอาร์เมเนีย ลงทุนบินมาเก็บตัวที่ประเทศไทยล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับไฟต์ที่จะเจอกับคู่ปรับเก่า “ซุปเปอร์บอน ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์” ในการชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) เฉพาะกาล ในศึก ONE ลุมพินี 58 วันศุกร์ที่ 5 เม.ย. นี้ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)โดยในไฟต์นี้ ตัวพ่อคิกบ็อกซิ่งอย่าง “มารัต” โคจรกลับมาเจอกับคู่ปรับเก่า “ซุปเปอร์บอน” ที่เคยเจอกันมาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งแรกจบลงด้วยชัยชนะของ “มารัต” ที่น็อกนักชกไทยภายใน 29 วินาทีส่วนครั้งที่ 2 “มารัต” มาในฐานะผู้ท้าชิงเข็มขัด ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต จาก “ซุปเปอร์บอน” ผู้ครองตำแหน่งแชมป์โลกในขณะนั้น และเป็น “ซุปเปอร์บอน” ที่เอาชนะคะแนนไปได้ความพ่ายแพ้ “ซุปเปอร์บอน” ในไฟต์ล่าสุด ทำให้เขาได้บทเรียนหลายอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมทางร่างกาย ครั้งนี้เขาจึงทุ่มทุนบินมาเก็บตัวซุ่มซ้อมในเมืองไทยล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ ก่อนจะเข้าเก็บตัวกับทาง ONE เพื่อปรับตัวให้ร่างกายพร้อมสมบูรณ์ที่สุดในการประมือกับ “ซุปเปอร์บอน”“ไฟต์ล่าสุดกับ ซุปเปอร์บอน ผมเตรียมตัวมาดีมาก แต่วันนั้นร่างกายผมไม่ฟื้น มันติดขัดไปซะหมด ผมไม่ได้แก้ตัวที่แพ้เขานะ แต่สาเหตุหนึ่งคือผมฟื้นตัวได้ไม่ดีนัก สังเกตได้จากการชกของผมในวันนั้น ผมเชื่องช้ามาก ผมออกอาวุธเหมือนกับภาพสโลว์โมชันเลย”“นี่คือเหตุผลที่ผมซ้อมอยู่ในไทยตอนนี้ ผมมาก่อนกำหนดเพื่อปรับให้ร่างกายผมฟื้นตัวเร็ว ซึ่งช่วยให้ผมคุ้นเคยกับเวลาและได้นอนหลับเต็มที่ ผมคิดว่าไฟต์นี้จะต่างออกไปจากครั้งก่อน ๆ แน่นอน”สำหรับศึก ONE ลุมพินี 58 ศุกร์ที่ 5 เม.ย.นี้ ถ่ายทอดสดสู่แฟน ๆ ที่รับชมในประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง 7HD กด 35 ออกอากาศเวลา 20.30 – 23.30 น. ส่วนทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand & ยูทูบ ONE Championship (บางประเทศ) รับชมได้ตั้งแต่คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. และทาง Watch.onefc.com (บางประเทศ) ออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขัน