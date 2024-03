เดี๋ยวไปหาเอง "อัลลิเซีย" เปรย อยากข้ามสายปะทะ "แสตมป์" ในกติกา MMA

“อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) อดใจไม่ไหวออกปากเชิญชวน “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” กลับมาชกในกติกามวยไทยอีกครั้ง ยิ่งไปกว่านั้น หาก “แสตมป์” ไม่ข้ามมาเธอจะฝ่ายข้ามสายไปสู้เองในกติกาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA)แชมป์โลกคุณมัม “อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส” สามารถเอาชนะคะแนนผู้ท้าชิง “คริสตินา โมราเลส” และป้องกันบัลลังก์ของตัวเองไว้ได้สำเร็จเป็นครั้งที่ 2 อย่างงดงาม ในศึก ONE Fight Night 20 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมาหลังจบเกม “อัลลิเซีย” ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเป้าหมายต่อไปในอนาคต พร้อมเผยถึงคู่แข่งรายต่อไปในบัญชีดำ ซึ่งรวมถึง “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” แชมป์โลก ONE MMA รุ่นอะตอมเวต อดีตคู่ปรับเก่าของเธอด้วย โดยประกาศลั่นกลางเวทีว่า“ฉันหวังว่าจะได้ชกกับ เพชรจีจ้า หรือ แสตมป์ ถ้าเธอกลับมาชกมวยไทยอีกครั้ง หรือถ้า แสตมป์ อยากจะสู้กันในกติกา MMA ก็ได้ ฉันอาจจะกังวลถ้าจะต้องเริ่มต้นในสาย MMA แต่ก็เป็นโอกาสดีที่จะได้ลอง และฉันต้องการเจอ แสตมป์ แฟร์เท็กซ์ ในกติกา MMA”สำหรับ “อัลลิเซีย” และ “แสตมป์” ทั้งคู่เคยปะทะกันมาแล้ว 1 ครั้งในศึก ONE: A NEW BREED ในปี 2563 ซึ่งไฟต์นั้น “แสตมป์” เป็นฝ่ายแพ้คะแนนแบบพลิกล็อกจนต้องเสียแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นอะตอมเวต ให้กับ “อัลลิเซีย” ต้องมาลองดูกันว่าอนาคตทั้ง 2 คนจะมีโอกาสหวนกลับมาเจอกันอีกหรือไม่ในขณะที่ “แสตมป์” มีคิวจะต้องป้องกันเข็มขัดเป็นครั้งแรกของตัวเอง ซึ่งจะเจอกับ “เดนิส แซมโบอันกา” ผู้ท้าชิงอันดับ 2 ของแรงกิง ในวันที่ 8 มิ.ย.67 นี้ ที่ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานีติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com และอินสตาแกรม ONEChampTh