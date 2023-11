“ซุปเปอร์เกิร์ล” ฟันธง “อนิสสา” แกร่งกว่า จะโค่น “เพชรจีจ้า” ครองแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งเฉพาะกาล

“แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล” ตอบชัดเจนถึงไฟต์ชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวตเฉพาะกาล (105-115 ป.) ที่จะเป็นการเจอกันระหว่าง "เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม" สาวแกร่งชาวไทย และ “อนิสสา เม็กเซน” นักชกหญิงแกร่งจากแดนน้ำหอมที่จะมีขึ้นในศึกใหญ่ส่งท้ายปี ONE ลุมพินี 46ผลงานของ “เพชรจีจ้า” ในปีนี้ ดุเดือดมาก ๆ โดยโชว์ฟอร์มแรงเก็บแต้มชัย 2 ไฟต์รวดใน ONE ลุมพินี ก่อนได้สัญญา ONE ก้าวสู่รายการใหญ่ระดับโลกและแจ้งเกิดเต็มตัวจากการเอาชนะได้อีก 2 ไฟต์ต่อเนื่องในกติกามวยไทย สั่งสมสถิติปิดเกมไวไม่ครบยก 4 ไฟต์รวดในปัจจุบัน และไฟต์นี้จะเป็นครั้งแรกที่เธอจะข้ามสายมาลงแข่งขันกติกาคิกบ็อกซิ่งกับ ONE อย่างเป็นทางการส่วน “อนิสสา” ถือเป็นการคืนสังเวียน ONE ในรอบ 1 ปีเศษ และเป็นการกลับมาชกกติกาคิกบ็อกซิ่งเป็นไฟต์ที่ 2 หลังจากไฟต์แรกทำผลงานเยี่ยมชนะทีเคโอ ยก 2 เหนือ “คริสตินา โมราเลส” พร้อมพกสถิติ 3 ไฟต์ไร้พ่ายใน ONE ขึ้นสังเวียนเพื่อเผชิญหน้ากับสาวแกร่งชาวไทยโดย “แอนนา ซุปเปอร์เกิร์ล” มองว่าตนเป็นนักมวยไทย จะอย่างไรก็ต้องเชียร์นักมวยไทยด้วยกัน แต่ขณะเดียวกันเธอก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไอดอลในดวงใจของเธออย่าง “อนิสสา” ขึ้นชื่อว่าแข็งแกร่งและได้เปรียบกว่าในหลายด้าน“หนูเป็นนักมวยไทย ก็ต้องเชียร์นักมวยไทยด้วยกัน แต่ อนิสสา เม็กเซน คือไอดอลของหนู เขามีรูปร่าง เทคนิค และ ประสบการณ์ในคิกบ็อกซิ่ง ได้เปรียบ เพชรจีจ้า อยู่นิดหน่อย เลยขอฟันธงว่า อนิสสา จะเป็นผู้ชนะค่ะ”แฟนมวยชาวไทยไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง นอกจากศึกชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ปอนด์) ระหว่าง “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัย” และผู้ท้าชิงสุดอันตราย “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” ซึ่งเป็นคู่เอกของรายการแล้ว ยังมีตัวแทนนักกีฬาไทยร่วมชิงชัยกันอีกเพียบ วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึกONE ลุมพินี 46 ได้ที่ Thai Ticket Major และติดตามข่าวสารความคืบหน้าได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh