“ช่อง 7HD” ชวนมันต่อเนื่องกับศึกมวยดัง 3 เวที นำโดย ONE ลุมพินี 79 “ก้องชัย ไฉนดอนเมือง” หวังคืนฟอร์มเจอ “อาเมียร์ อับดุลมุสลิมอฟ”

ห้ามพลาด “ช่อง 7HD” รวมพลนักสู้เสิร์ฟความมัน 3 สังเวียน วันศุกร์พบกับ “ONE ลุมพินี 79” คู่เอก “ก้องชัย ไฉนดอนเมือง” หวังคืนฟอร์ม พบกับ “อาเมียร์ อับดุลมุสลิมอฟ” ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “นนทกิจ ต.หมอศรี” มวยดุดวลกับ “โซเนอร์ เซน” ในขณะที่ “Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME” ส่งคู่เอก “สาละวิน เพชรหนองกี่” vs “ควอน จี ซอบ” และส่งท้ายความมันวันอาทิตย์กับ “มวยไทย 7 สี”เดือดสะใจทุกสังเวียน สัปดาห์นี้ ช่อง 7HD การันตีความสนุกถูกใจแฟนมวยแน่นอน เริ่มด้วยวันศุกร์ที่ 13 กันยายนนี้ กับศึก ONE ลุมพินี 79 บู๊แลกบู๊ นำโดยคู่เอก ก้องชัย ไฉนดอนเมือง มวยซ้ายบู๊สนุก จากบุรีรัมย์ ที่หลังพิงฝาพ่ายมา 2 ไฟต์ติด หวังคืนฟอร์มกู้หน้าซัด “The Tiger” อาเมียร์ อับดุลมุสลิมอฟ เสือร้ายจากแดนหมีขาว ที่ตั้งเป้าขอกลับมาเก็บแต้มชัยชนะอีกครั้ง ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ นนทกิจ ต.หมอศรี มวยฝีมือจัดจ้าน จากนครราชสีมา พร้อมสานต่อฟอร์มดุดวลกับ “Golden Boy” โซเนอร์ เซน มวยหมัดอันตราย จากตุรกี ที่ขอกลับมาพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็น ร่วมด้วยคู่มวยมันอีกมากมายร่วมติดตามชมถ่ายทอดสดจาก สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) แบบ Full HD ทางช่อง 7HD กด 35 สดออนไลน์ทาง BUGABOO.TV ตั้งแต่เวลา 20.30 น. นอกจากนี้คอกีฬาสามารถเกาะติด LIVE-Streaming ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ทาง Facebook : Ch7HD / Ch7HD News / Ch7HD Sports และ YouTube : Ch7HD สามารถจองบัตรเข้าชมมวยที่สนามล่วงหน้าได้ทาง www.thaiticketmajor.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.ch7.com/one-championship, Facebook: Ch7HD / ONE Championship Thailand และ TERO Digitalจากนั้น วันเสาร์ที่ 14 กันยายนนี้ พบกับ Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME เกมการต่อสู้สุดร้อนแรงบนเวทีสนามมวยลุมพินี (รามอินทรา) ยกระดับมวยไทยสู่ระดับอินเตอร์ สัปดาห์นี้มาระเบิดความมันกับคู่มวยในรายการทั้งหมด 7 คู่ โดยมีคู่เอกนำรายการ สาละวิน เพชรหนองกี่ บู๊ ควอน จี ซอบ แฟนหมัดมวยเปิดจอช่อง 7HD รอชมการถ่ายทอดสด ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือเชียร์สด ๆ ผ่านออนไลน์ทาง Facebook : Fairtex Fight และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : Ch7HD และ TERO Digitalต่อด้วย วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายนนี้ แฟนมวยอย่าพลาดชม มวยไทย 7 สี รายการกีฬามวยไทย ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง จากการแข่งขันที่สนับสนุนการออกอาวุธ ด้วยลีลาแม่ไม้มวยไทยที่หลากหลายมาอย่างยาวนาน สัปดาห์นี้พบกับ คู่เอก วุฒิกร สวนน้ำธารคีรี ปะทะ ฉัตรพลอย ส.พูลสวัสดิ์ ร่วมด้วยการประชันหมัดจากนักมวยฝีมือดีอีกหลายคู่ เปิดให้เข้าชมฟรี! เพียง 600 คนแรกเท่านั้น หรือติดตามชมถ่ายทอดสดจากสนามมวยช่อง 7HD ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ติดตามได้ทางช่อง 7HD กด 35และแฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV ช่องทางออนไลน์ Ch7HD Sports (Facebook, IG, TikTok) และ Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) และเว็บไซต์ www.ch7.com