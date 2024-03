“ช่อง 7HD” ร่วมปลุกพลังยอดหญิงนักสู้ “ONE ลุมพินี 54 - ONE Fight Night 20” คู่เอก เพชรจีจ้า ปะทะ เจเน็ต ท็อดด์

สดทุกสังเวียน “ช่อง 7HD” ชวนเกาะติดความมัน ร่วมเชียร์และส่งกำลังใจให้กับขุนพลยอดนักสู้หญิงชั้นนำพร้อมประกาศศักดาหญิงแกร่งกับ “ONE ลุมพินี 54” วันศุกร์ที่ 8 มี.ค.นี้ และศึก “ONE Fight Night 20” ในวันเสาร์ที่ 9 มี.ค.นี้สนุกสะใจแบบเอชดี กับโปรแกรมมวยสุดพรีเมียมที่ ช่อง 7HD เสิร์ฟความมันต้อนรับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา จากการยิงสดข้ามทวีป ศึกระดับโลก ONE 166 โดนใจแฟนมวยและกองเชียร์ข้ามประเทศ ที่เกาะติดหน้าจอชมสดกันอย่างล้นหลาม ส่งให้เรตติงผู้ชมเพศชายอายุ 15 ปีขึ้นไป สูงถึง 3.6 ส่วนผู้ชมจากภูมิภาคทั่วไทยไปถึง 3.2 และ ผู้ชมอายุ 15 ปี ขึ้นไป 3.0 และผู้ชมทั่วประเทศ All 4+ สูงถึง 2.8 (ข้อมูลจาก Nielsen วันที่ 1 มี.ค.67)ล่าสุดแฟนมวยเตรียมสะใจต่อเนื่อง ช่อง 7HD เสิร์ฟต่อความมัน พร้อมชวนร่วมส่งกำลังใจเชียร์ยอดนักสู้หญิงร่วมส่งเสริมความสามารถของนักกีฬาหญิงทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในช่วงสัปดาห์วันสตรีสากล นอกจากมีนักชกชายฟาดกำปั้นกันแล้ว ยังมีนักชกหญิงมาโชว์ฝีมือวัดพลังหมัดบนสังเวียนระดับโลกกันด้วยเริ่มต้นด้วยรายการมวยยอดนิยม ONE ลุมพินี 54 ศุกร์ที่ 8 มีนาคม แฟนมวยจะได้เชียร์ยอดนักสู้คู่มวยหญิงเพียงหนึ่งเดียว เซเลสต์ ฮันเซน นักมวยหญิงฟอร์มดุจากออสเตรเลีย ขึ้นทดสอบพลังหมัดกับ ฟรานซิสกา เวรา นักมวยสาวสายลุยจากชิลี และยังมียอดนักกีฬามวยชายสุดมัน โดยเฉพาะคู่เอก วัชรพล สิงห์มาวิน นักมวยไทยฟอร์มร้อนแรงจากสงขลา ดวลหมัดกับ อัสลามจอน ออร์ติคอฟ ดาวรุ่งจากอุซเบกิสถาน ขณะที่คู่รองเป็นการพบกันของ 2 นักชกชาวไทย สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง เจ้าของฉายา “ไอ้หมัดเขวี้ยงควาย” ปะทะ ป้อมเพชร พีเค.แสนชัย มวยซ้ายเข่าดุจากบุรีรัมย์ พร้อมคู่มวยหลากหลายกติกาในรายการทั้งหมด 13 คู่ ติดตามชมถ่ายทอดสดจาก สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) แบบ Full HD ทางช่อง 7HD กด 35 สดออนไลน์ทาง BUGABOO.TV ตั้งแต่เวลา 20.30 น. นอกจากนี้คอกีฬาสามารถร่วมเกาะติด LIVE-Streaming ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ทาง Facebook : Ch7HD / Ch7HD News / Ch7HD Sports และ YouTube : Ch7HDจากนั้น วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม เวลา 10.00 น. เปิดจอมาร่วมกันส่งกำลังใจ เชียร์ยอดนักสู้หญิงทั้งชาวไทยและต่างชาติ พิสูจน์ความแข็งแกร่ง และประกาศศักดาพลังหญิงต่อสายตาแฟนกีฬาทั่วโลกไปกับสาวแกร่งสายบู๊กับศึก ONE Fight Night 20 นำโดยคู่เอกของรายการ เจเน็ต ท็อดด์ ราชินีคิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต ระดับตำนาน ที่ขอฝากผลงานครั้งสุดท้ายก่อนอำลาสังเวียน พบกับ The Queen เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม สาวแกร่งแดนสยามเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต เฉพาะกาล ร่วมด้วยการกลับมาของราชินีมวยไทย รุ่นอะตอมเวต อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกซ ที่ขึ้นเวทีป้องกันตำแหน่งกับ คริสตินา โมราเลส สาวขาลุยจากสเปน ส่วนอีกคู่เป็นการพบกันของ เอคาเทรินา วานดารีวา หญิงแกร่งรุ่นใหญ่จากเบลารุส ปะทะ ดาวรุ่งพุ่งแรงจากโปแลนด์ มาร์ตินา เคียร์ชินสกา และคู่มวยหญิงชั้นนำที่มาพร้อมศิลปะการต่อสู้อีกหลายกติกา ติดตามเชียร์ศึก ONE Fight Night 20 ถ่ายทอดสด จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ทางช่อง 7HD กด 35 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.ch7.com/one-championship , Facebook : Ch7HD / ONE Championship Thailand และ TERO Digital และสามารถจองบัตรเข้าชมมวยทั้ง 2 นัดที่สนามล่วงหน้าได้ทาง www.thaiticketmajor.com และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV และช่องทางออนไลน์ Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) และ เว็บไซต์ www.ch7.com