แฟนมวย ช่อง 7HD ลุ้นมันสะใจทุกสังเวียน “ONE ลุมพินี 56 - Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME - มวยไทย 7 สี”

สุดสัปดาห์นี้มีเฮ “ช่อง 7HD” ส่งศึกมวย 3 สังเวียน วันศุกร์พบกับ “ONE ลุมพินี 56” คู่เอก “เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์” ประชันฝีมือสายแข็ง “มาฟลุด ตูปิเยฟ” ขณะที่วันเสาร์ “Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME” ชวนลุ้นตั๋ว 2 คนสุดท้าย รุ่นเวลเตอร์เวท และวันอาทิตย์พบกับศิลปะแม่ไม้มวยไทยใน “มวยไทย 7 สี”สุดสัปดาห์นี้ ช่อง 7HD จัดโปรแกรมมวยมันเดือดทะลุจอ โดยวันศุกร์ที่ 22 มีนาคมนี้ ONE ลุมพินี 56 เตรียมยกพลสุดยอดนักสู้จากทั่วทุกมุมโลกมาดวลฝีมือกันแบบถึงใจ นำโดยคู่เอก เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์ ยอดมวยฟอร์มแรง จากสุราษฎร์ธานี ที่กลับมาตามล่าแต้มชัยเป็นไฟต์ที่ 4 ติดต่อกัน พร้อมประชันฝีมือสายแข็ง มาฟลุด ตูปิเยฟ จอมบู๊หมัดดุ จากอุซเบกิสถาน ด้านคู่รอง ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า มวยฝีมือจัดจ้าน จากเมืองดอกบัว ลุ้นยืดสถิติไร้พ่าย 6 ไฟต์ติด ขยับเข้าใกล้ฝันคว้าสัญญานักกีฬา ONE โดยมี เด่นทุ่งทอง สิงห์มาวิน มวยขวาเข่าโหด จากสงขลา เป็นด่านสำคัญพิสูจน์ฝีมือ และคู่มวยหลายกติกาในรายการทั้งหมด 11 คู่สามารถติดตามชมถ่ายทอดสดจาก สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) แบบ Full HD ทางช่อง 7HD กด 35 สดออนไลน์ทาง BUGABOO.TV ตั้งแต่เวลา 20.30 น. นอกจากนี้คอกีฬาสามารถร่วมเกาะติด LIVE-Streaming ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ทาง Facebook : Ch7HD / Ch7HD News / Ch7HD Sports และ YouTube : Ch7HD สามารถจองบัตรเข้าชมมวยที่สนามล่วงหน้าได้ทาง www.thaiticketmajor.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.ch7.com/one-championship, Facebook: Ch7HD / ONE Championship Thailand และ TERO Digitalจากนั้นวันหยุดสุดสัปดาห์ เสาร์ที่ 23 มีนาคมนี้ พบกับ Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME เกมการต่อสู้สุดร้อนแรง มาพร้อมโปรดักชันสุดล้ำบนเวทีสนามมวยลุมพินี (รามอินทรา) ยกระดับมวยไทยสู่ระดับอินเตอร์ สัปดาห์นี้เดินทางมาถึง Semi Final รอบตัดเชือกของ Fairtex Fight X ไทวัสดุ Champions Tournament เสาร์นี้รู้กัน ว่าใครจะเป็น 2 คนสุดท้าย รุ่นเวลเตอร์เวท ที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศอันดับ 1 ระหว่าง ยอดก้าวไกล แฟร์เท็กซ์ ปะทะ นครหลวง สวนอาหารปีกไม้ และอีกหนึ่งคู่ ฟ้าลิขิต ลูกบุญมี ดวลเดือดกับ จักรมงคล ศิษย์ซ้อหน่อย พร้อมทั้งมวยอีกมากมาย แฟนหมัดมวยเปิดจอช่อง 7HD รอชมการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือเชียร์สด ๆ ผ่านทาง Facebook : Fairtex Fight และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : Ch7HD และ TERO Digitalต่อด้วย วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคมนี้ อย่าพลาดลุ้น มวยไทย 7 สี มาเชียร์กันต่อกับศึกมวยรอบปูนเสือ รอบ 8 คนสุดท้ายระหว่างคู่แรก นิติกร สวนน้ำธารคีรี พบกับ ศิลาชัย สท.แมนนครระยอง และต่อด้วยคู่ของ ยอดนที ผดุงมวยไทยยิม พบกับ เพชรตะวัน เพชรจินดา ใครจะตุนชัยชนะมาไว้เช่นเดียวกับ เป็ก ปตท.ทองทวี และ ใจสิงห์ ลูกเจ้าแม่ไทรทอง ที่สะสมชัยมาได้คนละ 1 ครั้งอุ่นใจไว้ก่อน และห้ามพลาดยอดมวยคู่เอก เดโช ป.บริรักษ์ เปิดโอกาสให้ โฟกัส แอ๊ดสันป่าตอง ได้ชิงแชมป์คืน ร่วมด้วยการประชันหมัดจากนักมวยฝีมือดี เปิดให้เข้าชมฟรี! เพียง 600 คนแรกเท่านั้น หรือติดตามชม ถ่ายทอดสดจากสนามมวยช่อง 7HD ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ติดตามได้ทางช่อง 7HD กด 35และแฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV ช่องทางออนไลน์ Ch7HD Sports (Facebook, IG, TikTok) และ Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) และเว็บไซต์ www.ch7.com