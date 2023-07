JOYLADA ร่วมกับ GMM GRAMMY ผลักดัน Fandom Community ในไทย ผ่านกิจกรรม ‘Joylada x GMM : Write Out Loud Contest’ เฟ้นหานักสร้างสรรค์งานเขียนชิงรางวัลตลอดทั้งปี

จอยลดา (JOYLADA) แอปพลิเคชันยอดนิยมที่เป็นที่รู้จักในกลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อใช้สำหรับสร้าง Fandom Community ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งนิยายและไลฟ์ ภายใต้การดูแลของ บริษัท อุ๊คบี ยู จำกัด ผุดกิจกรรมใหม่เอาใจกลุ่มผู้ใช้งาน โดยร่วมกับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านสื่อธุรกิจเพลงและความบันเทิงที่ครบวงจร เฟ้นหาผู้สร้างสรรค์ผลงานประเภทงานเขียน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอดแฟนด้อมคอมมูนิตี้ในไทยให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น ภายใต้กิจกรรม ‘Joylada x GMM grammy : Write Out Loud Contest’ โดยนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะร่วมผลักดันศิลปินไทยให้เติบโตและต่อยอดมากยิ่งขึ้นด้วยพลังการสร้างสรรค์ผลงานของ Content Creator รุ่นใหม่โดยกิจกรรม ‘Joylada x GMM grammy : Write Out Loud Contest’ นี้ ได้รับแรงสนับสนุนจากศิลปิน GMM Music หลากรุ่น แวะเวียนมาร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น ภายใต้ แอปพลิเคชันจอยลดา อย่างคับคั่ง อันได้แก่1. วงดนตรีนักเรียนมัธยม ตัวแทนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีกระแสนิยมในโลก social อย่างล้นหลามอย่าง ‘Yes Indeed’ ที่เปิดตัวเพลงสุดคิ้วท์ ฟังสบายอย่างเพลง ‘เลื่อนชั้น’2. ศิลปินดูโอ้ น้องใหม่ ‘FIRSTER’ ที่เคมีของทั้งคู่สุดแสนจะลงตัว โดยทั้ง ‘เฟิร์ส’ และ ‘เชสเตอร์’ เป็นผู้เข้าร่วมแข่งขันรายการ LAZ iCON รายการสุดฮิตภายใต้โครงการเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่ของ GMM GRAMMY3. ‘Three Man Down’ วงดนตรีขวัญใจวัยรุ่นที่เอ่ยชื่อมาแล้วแทบไม่มีใครไม่รู้จัก เจ้าของผลงานสุดปัง อย่างเพลง ‘ฝนตกไหม’ และ ‘ฝันถึงแฟนเก่า’ ที่ติดชาร์จเพลงฮิตทั่วประเทศ4. บอยกรุ๊ปสุดเท่มากความสามารถอย่าง ‘PERSES’ ครบเครื่องทั้งร้อง เต้น และวิชวลที่ดูแปลกตา เจ้าของเพลงจังหวะชวนโยกตามอย่าง ‘My time’ และผลงานล่าสุดอย่าง ‘น่ารักน้อยลงหน่อย’5. ศิลปินเดี่ยวมากความสามารถอย่าง ‘TIGGER’ เจ้าของบทเพลง ‘R U OK?’ กับเพลงฮิตติดหูล่าสุดอย่าง ‘ผิดหน้าที่’ ที่ได้สาว ‘อ๊ะอาย’ จาก 4EVE มาร่วมร้องด้วย6. วงดนตรีร็อกรุ่นใหญ่ยุค 90 ที่ได้รับรางวัลการันตีทั้งศิลปินยอดนิยมและเพลงยอดนิยมอย่าง ‘Paradox’ เจ้าของเพลงฮิตตลอดกาลอย่าง ‘ฤดูร้อน’ และ ‘ซักซี้ดนึง’กิจกรรมดังกล่าวเป็นการประกวดแต่งนิยายสไตล์แชท โดยใช้ Keyword จาก Single ใหม่ของศิลปินที่จะหมุนเวียนกันมาร่วมโครงการ ‘Joylada x GMM grammy : Write Out Loud Contest’ เพื่อให้แฟนคลับหรือผู้ที่สนใจได้ใช้สำหรับสร้างสรรค์งานเขียน รวมทั้งได้ต่อยอดผลงานเพลงให้กับศิลปินที่ชื่นชอบ ยิ่งไปกว่านั้นกลุ่มแฟนคลับหรือนักอ่าน จะได้รับประสบการณ์การอ่านเรื่องราวที่หลากหลายผ่านการตีความ Keyword ในรูปแบบต่างๆ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 90,000 บาท พร้อมรับของรางวัล สุด Exclusive จาก 6 ศิลปิน ตลอดกิจกรรม โดยเริ่มส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป สามารถ อ่านรายละเอียดกติกาเพิ่มเติมได้ที่ https://joylada.onelink.me/p2ZM/ohqewnn6นอกเหนือจากกิจกรรมประกวดแต่งนิยายแล้ว แฟนคลับและผู้ที่สนใจ ยังสามารถร่วมพูดคุยกับศิลปิน GMM GRAMMY ผ่าน Joy VDO Club รายการ official (Live-Stream) บนแอปพลิเคชันจอยลดาได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงกดติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวของศิลปินผ่านแอคเคาท์ของศิลปิน ที่จะนำเอา Content สุดพิเศษมาฝาก อาทิ Exclusive Photo, Exclusive Video Clip และอื่นๆ ที่หาดูได้ที่จอยลดาที่เดียว อีกทั้งยังมีลูกเล่นพิเศษใน Joy Music ที่ได้เพลงจากศิลปินจากค่าย GMM GRAMMY มาให้นักเขียนเลือกใช้ในการแต่งนิยายหรือใช้ประกอบการ Live-Stream ในแอปพลิเคชันได้อีกด้วย #JoyladaXGMMgrammy