รีวิว 26 ปี “เนเน่ พรนับพัน” เจาะลึกเส้นทางความฝัน ท้อแค่ไหนแต่ไม่เคยยอมแพ้

อีกไม่กี่วัน ก็จะถึงวันคล้ายวันเกิด 26 ปีของ สาวน้อยมากความสามารถศิลปินสายเลือดไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงแดนมังกร ล่าสุดก่อนจะบินลัดฟ้าสู่บ้านเกิดที่เมืองไทย มาร่วมสร้างโมเมนต์และความประทับใจในงานเบิร์ดเดย์ปาร์ตี้แบบเอ็กคลูซีฟเป็นครั้งแรกกับแฟน ๆ เหล่าอะตอม ในวันที่ 25 มิถุนายน นี้ เนเน่ ได้เปิดใจแบบหมดเปลือกถึงเส้นทางความฝันของการเป็นศิลปิน อาจจะมีช่วงเวลาที่ท้อ แต่ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเส้นทางหรือยอมแพ้ และอยากให้ทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันเกิดปีนี้ไปด้วยกัน“เน่รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่เบ่งบาน บลูมมิ่งมาก ๆ เน่มีความสุขมากกับการเดินทาง ไม่เคยเสียใจกับทุกการตัดสินใจเลย กับทุก ๆ เส้นทาง ไม่ว่าจะเราจะเจอเรื่องร้าย หรือเรื่องราวดี ๆ แตกต่างกันไป แต่เราก็รู้สึกดีที่ผ่านมันมาได้ เส้นทางนี้เราเป็นมาหมดทุกอย่างแล้ว เริ่มตั้งประกวดร้องเพลงตั้งแต่ 7-8 ขวบ เพื่อหาพื้นที่ให้คนเห็นเราเยอะ ๆ แล้วก็ทำโปรไฟล์ส่งไปตามโมเดลลิ่งต่าง ๆ เป็นนักแคสเกม นักพากษ์เสียง ถ่ายแบบ ถ่ายโฆษณา เป็นเอ็กตร้า ก็ทำมาหมดแล้ว”“เน่ว่ามนุษย์ทุกคนมีช่วงเวลาที่ท้อหรือเหนื่อยเป็นปกติ แต่เราแค่ทำมันต่อไป ไม่ยอมแพ้ เน่ว่าตรงนี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของแต่ละคน สำหรับเน่ เราต้องไปให้ถึง ถ้าไม่ใช่พรุ่งนี้ อาจจะเป็นอีก 3-5 ปีข้างหน้า หรือ 10 ปีข้างหน้า เราจะให้กำลังใจตัวเองแบบนี้ เพราะถ้าเราท้อแล้วเปลี่ยนเส้นทาง หรือเปลี่ยนแผน สิ่งที่เราทำมาตลอดก็จะสูญเปล่าเลย”พอจะจำเหตุการณ์ที่ทำให้ท้อได้บ้างไหม?“จำเป็นเหตุการณ์ไม่ได้นะคะ แต่เน่ว่าบางครั้งเส้นทางนี้ไม่ได้มีแค่เราคนเดียว แต่ขึ้นอยู่กับหลายคน บางทีเรารับฟังเสียงจากทางซ้ายมา เสียงจากทางขวามา จากข้างบน ข้างล่าง จนทำให้เราสับสนว่าต้องไปทางไหน สิ่งที่เราทำอยู่ถูกต้องหรือไม่ ก็จะมีโมเมนต์อะไรแบบนี้อยู่บ้าง แต่สุดท้ายเราก็จะปิดสวิสต์ไม่ฟัง”“เน่รู้สึกว่าเราค่อย ๆ สะสมประสบการณ์ เก็บ EXP เป็นเลเวลเรื่อย ๆ พอเราทำมาทำงานกับคนที่เป็นมืออาชีพ เราก็จะเข้าใจขั้นตอนการทำงานได้ไวว่าจะต้องทำอะไรบ้าง”“ค่อนข้างเยอะนะคะ ด้วยความที่เราทำงานที่ประเทศจีนก็จะอยู่กันเป็นวง เป็นกลุ่ม เราเหนื่อยก็เหนื่อยด้วยกัน ไม่ได้นอนก็ไม่ได้นอนด้วยกัน รับผิดชอบสิ่งต่าง ๆ ด้วยกัน แต่พอเราเป็นศิลปินเดี่ยว ทุกอย่างคือความรับผิดชอบของเราคนเดียว เพราะทุกอย่างจะเป็นชื่อ เจิ้งหน่ายซิน หรือ เนเน่”ที่ไม่อยากให้ใครผิดหวังในตัวเรา เลยจะกดดันตัวเองมาก ๆ ว่าทุกอย่างจะต้องออกมาเฟอร์เฟ็ค เพราะมาตรฐานของเราสูงมาก”“จริง ๆ เนเน่ ไม่ค่อยจัดวันเกิด เพราะส่วนตัวและครอบครัวเป็นคนไม่ได้จัดงานวันเกิด จะแค่ไปเที่ยว ไปกินข้าวกับครอบครัว เวลาถึงวันเกิดเราก็จะรู้สึกแค่ว่า แก่ขึ้นอีกปีนึงแล้วนะ”“เน่เตรียมเซอร์ไพรส์มาฝากแฟน ๆ กับงาน Nene 1st Birthday Fan Meeting In Bangkok ปีนี้เน่อยากกลับมาฉลองวันเกิด 26 ปีที่บ้านเกิด อยากให้เพื่อน ๆ แฟนคลับ และคนที่รักเรามารายล้อม สร้างโมเมนต์ไปด้วยกัน เพราะเน่เตรียมเซอร์ไพรส์ไว้เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอน งานนี้ถือเป็นของขวัญวันเกิดของเน่ที่จัดให้ตัวเอง งานจะมีขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ที่ Show Dc ค่ะ ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ www.ticketmelon.com ส่วนแฟน ๆ ที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยตัวเอง สามารถซื้อบัตรเข้าชมบรรยกาศแบบออนไลน์ได้ที่ทาง Ticketmelon เช่นกันค่ะ”“ครึ่งปีหลังนี้จะเจออะไรเยอะแยะเลยค่ะ ปลายเดือน 6 เน่จะมีมินิซีรีส์ออนแอร์ค่ะ ชื่อเรื่อง “Confess Your Love” เป็นมินิซีรีส์ เล่นกับพระเอกคือ ซ่งจี้หยาง ซึ่งจะออกอากาศในจีน แล้วก็จะมีเพลงที่จะร่วมฟีเจอริ่งกับแรปเปอร์กับศิลปินไทย แล้วก็มีผลงานเอ็มวีที่ศิลปินไทยด้วยค่ะ แล้วก็กำลังจะมีเพลงอัลบั้มใหม่ที่จีนด้วยค่ะ ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะ คิดว่าน่าจะได้ดูยาว ๆ เลยค่ะ”“ชื่อร้านว่า Nie & Ivan (เนีย แอนด์ อีวาน) ค่ะ เป็นร้านขนมและเบเกอรี่ อนาคตก็อาจจะขายน้ำปั่นผลไม้เพื่อสุขภาพเพิ่มด้วยค่ะ ตั้งใจว่าจะวางขายที่เมืองไทย แล้วก็นำเข้าไปที่จีนด้วยค่ะ คือเน่เป็นคนชอบทานขนมและของหวานมาก อย่าง ทุเรียน ชอบมากถึงมากที่สุด เลยอยากให้ทุกคนลิ้มรสความอร่อยของทุเรียน คงไม่ถึงขนาดเป็นซอร์ฟพาวเวอร์ แต่เป็นความชอบส่วนตัวของเน่เอง”“เน่รู้สึกว่าแฟนคลับค่อนข้างจะเหมือนเนเน่ เราไม่ค่อยมีช่องว่างระหว่างศิลปินกับแฟนคลับ เรามองทุกคนเหมือนเพื่อน ครอบครัว เราอยากซัพพอร์ตเป็นกำลังใจให้ทุกคน เหมือนที่ทุกคนเป็นกำลงใจให้เรา เป็นระยะเวลาถึง 3 ปี ที่เน่ไม่ได้กลับมาที่เมืองไทย แต่ทุกคนยังซัพพอร์ตเราผ่านหน้าจอ ผ่านมือถือ เราไม่เคยคิดว่าคน ๆ นึงจะรักเราได้ผ่านมือถือ ตรงนี้เลยอิมแพ็ค (น้ำตาคลอ) ทำให้เน่ประทับใจมาก ๆ แม้เราไม่ค่อยได้เจอหน้ากันเลย”งานนี้เหล่าอะตอม ห้ามพลาดเด็ดขาด! เตรียมตัวสัมผัสความสนุกสุดฟินในงาน “Nene 1st Birthday Fan Meeting In Bangkok” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ที่ Show Dc ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ทาง www.ticketmelon.com ส่วนแฟน ๆ ที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยตัวเอง สามารถซื้อบัตรเข้าชมบรรยกาศแบบออนไลน์ได้ที่ทาง Ticketmelon เช่นกัน