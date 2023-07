สถาบัน เมโลดี้พลัส เปิดเวที M-Fest 3 M Fest Music is power ดนตรีมีพลังดึง Getsunova ร่วมFeaturing กับนักเรียนสุดมันส์

เมโลดี้พลัส (MelodyPlus) โรงเรียนสอนดนตรีรูปแบบใหม่ ที่ให้ผู้มีใจรักในเสียงดนตรี ได้เข้ามาเรียนรู้และหาประสบการณ์ในการเรียนดนตรีทุกประเภททั้งไทยและสากล และได้ใช้หลักสูตรจากสหรัฐอเมริกา มาใช้ในการเรียนการสอน เป็นหลักสูตรระดับมาตรฐานสากล โดย ผู้บริหารสาวเก่ง นันทรัตน์ โมนฤมิตร ผู้อำนวยการและกรรมการผู้บริหาร เปิดเวทีให้นักเรียนทุกสาขาได้แสดงความสามารถทางดนตรี ใน งาน M-Fest 3 M Fest Music is power ดนตรีมีพลัง ที่ครั้งนี้พิเศษสุดๆ ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนของ เมโลดี้พลัส ได้มีโอกาสมาร่วม Featuring กับศิลปินชื่อดังอย่างวงดนตรี Getsunova สังกัดค่ายไวท์มิวสิก ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เมื่อวันก่อนบรรยากาศภายในงาน งาน M-Fest 3 M Fest Music is power ดนตรีมีพลัง เต็มไปด้วยความตื่นตาตื่นใจกับความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ ที่ฝีมือไม่ธรรมดา สร้างความรู้สึกเหมือนเป็นงานคอนเสิร์ตของศิลปินมืออาชีพ โดยเฉพาะการขึ้นเวทีของน้องๆนักเรียน เมโลดี้พลัส ร่วม Featuring กับศิลปินชื่อดังอย่างวง Getsunova ทุกคนก็ทำออกมาได้อย่างดี จัดเต็มโชว์ความสามารถแบบเต็มที่ ไม่มีอาการตื่นเวที หรือตื่นเต้นกับการร่วมโชว์กับศิลปินมืออาชีพให้ได้เห็นเลย ถือเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญของน้องๆ ที่อนาคตอาจจะเป็นศิลปินมืออาชีพอย่างพี่ๆ ได้!!นันทรัตน์ โมนฤมิตร หรือครูฟ้า เล่าว่า งาน M-Fest 3 M Fest Music is power คือการแสดงที่มากกว่าการแสดง เป็นความรู้สึกดีใจทุกครั้งที่ได้เห็นความเติบโตอย่างต่อเนื่อง ได้รับการตอบรับที่ดี เป็นที่รู้จักชื่นชอบในแต่ละปี ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนักแสดง ผู้จัด หรือแม้แต่ผู้ให้การสนับสนุน นอกจากจะได้รับความภูมิใจที่ไม่สามารถนับมูลค่าได้แล้ว ยังถือว่าการจัด MFest เป็นเสมือนแรงผลักดันให้ได้มองเห็นถึงก้าวต่อไปของตนเอง ว่าอยากจะไปถึงจุดไหนได้อย่างชัดเจนขึ้น จึงนับเป็นเวทีที่ช่วยสร้างบทเรียนอันทรงคุณค่าและมีความหมายต่อทุกคน ปีนี้เป็นรูปแบบใหม่ โชคดีที่วง Getsunova ยอมมาร่วมกับนักเรียนที่ไม่ใช่มืออาชีพ ทำให้บรรยากาศออกมาดี มีความสุขมากๆ คะเนม-ปราการ Getsunova กล่าวเสริม วันนี้น้องๆ ทุกคนสุดยอดครับ มาร่วมโชว์กับพวกเรา Getsunova แบบศิลปินมืออาชีพกันเลยทีเดียว อยากจะบอกน้องๆ ทุกๆ คนว่า ถ้ารักในเสียงเพลงก็อย่าหยุดตามหาความฝันนะครับ