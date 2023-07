สถาบันดนตรี “เมโลดี้พลัส” ฉลองก้าวสู่ปีที่ 19 อย่างยิ่งใหญ่ จัดงาน M Fest3 โชว์การ Featuring ครั้งแรกของนักเรียนร่วมกับศิลปินดัง Getsunova

เมโลดี้พลัส (MelodyPlus) โรงเรียนสอนดนตรีรูปแบบใหม่ทันสมัย ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอันดับต้นๆของประเทศด้วยมาตรฐานการสอนระดับสากลที่ไม่เหมือนใคร เรียนแล้วเห็นผลเร็ว ประกาศการก้าวเข้าสู่ปีที่ 19 อย่างแข็งแกร่ง ยืนหยัดความเป็นมืออาชีพด้วยทีมบริหารและครูที่มีความพร้อมรอบด้าน เข้าถึงความต้องการและธรรมชาติของผู้เรียน พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำด้วยรางวัลการันตีมากที่สุดในประเทศ จัดงาน M Fest3 อย่างยิ่งใหญ่ ชวนศิลปินระดับประเทศ Getsunova ร่วมแสดงกับน้องๆ หวังต่อยอดทักษะความเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์ค และการเสียสละ รวมทั้งยังสะท้อนเจตนารมย์ของโรงเรียนสอนดนตรีของไทยที่พร้อมผลักดันให้ผู้เรียนทุกคนได้ “ฉายแสง” เป็นศิลปินอย่างที่ต้องการ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกครูฟ้า-นันทรัตน์ โมนฤมิตร ผู้อำนวยการและกรรมการผู้บริหาร โรงเรียนดนตรีเมโลดี้พลัส เปิดเผยว่าเมโลดี้พลัส เป็นโรงเรียนสอนดนตรีรูปแบบทันสมัย หลักสูตรการเรียนการสอนเข้มข้น มีความเชี่ยวชาญในการสอนดนตรีทั้งไทยและสากล บัลเลย์ Cover dance และศิลปะ ด้วยมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา โดยได้นำหลักสูตร Alfred (อัลเฟรด) จากประเทศสหรัฐอเมริกามาใช้ในการถ่ายทอดให้นักเรียน ถือเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในสหรัฐอเมริกา และในภูมิภาคเอเชีย และหลักสูตรของโรงเรียนยังได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการในด้านความรู้ เทคนิค และทักษะด้านดนตรีที่มีคุณภาพ รวมทั้งได้รับ Trinity Awards มากที่สุดในประเทศอย่างต่อเนื่องทุกปี จึงการันตีความเป็นมืออาชีพและเป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการศึกษาด้านดนตรี และศิลปะได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันมี 5 สาขาครอบคลุมพื้นที่ในกรุงเทพฯ“เมโลดี้พลัส” ยังโดดเด่นด้านการคัดสรรครูที่มีความสามารถสูง มีเทคนิคการสอนที่ดีให้ผลลัพธ์ในระยะเวลาสั้น โดยมีครูมากกว่า 140 คน ที่ได้รับการอบรมอยู่เสมอ และยังเป็นโรงเรียนสอนดนตรีแห่งเดียวที่มีการวัด KPI ในการประเมินครู 5 ระดับเป็นประจำทุกปี ซึ่งนอกจากจะช่วยการันตีมาตรฐานการสอนของครูแล้ว ยังส่งผลดีต่อการจัดการสอนให้เหมาะกับเด็กแต่ละคนอีกด้วย รวมทั้งยังโฟกัสที่การบริหารจัดการคน (Team management) ซึ่งไม่ได้พิจารณาแค่ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ต้องมี Passion ในด้านการสอน มีการแชร์ประสบการณ์สอนระหว่างครูด้วยกัน เพื่อให้เด็กๆ ได้รับสิ่งที่ดีและเหมาะสมกับเด็กแต่ละคนอย่างแท้จริง“เพราะครูคือบุคคลสำคัญ คือคนที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้เก็บเกี่ยวและเพิ่มพูนประสบการณ์ทางดนตรี พร้อมแนะนำว่าเด็กควรเรียนอะไร ปรับปรุงตรงไหน เป็นตัวกลางที่จะสื่อสารระหว่างผู้ปกครองและเด็ก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตรงกันซึ่ง Melody Plus เน้นความสามารถในการสื่อสารที่ดีของครูอย่างมาก โดยมองถึงการวางแผนการสอน มีความรู้ที่ทันสมัย ทันโลก และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน เพื่อทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุด” ครูฟ้า นันทรัตน์ กล่าว“เมโลดี้พลัส”ใส่ใจทุกความแตกต่างของผู้เรียน โดยมีเวทีการแสดงให้กับนักเรียนทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่มีความมั่นใจ หรือไม่กล้าแสดงออกเลยก็ตาม ซึ่งเด็กทุกคนที่มาเรียนจะได้รับใบ Certificate ที่เป็นมาตราฐานสากลเพื่อนำไปต่อยอดได้ ซึ่งที่ผ่านมาได้สร้างลูกศิษย์คนเก่งออกไปเฉิดฉายและโชว์ความสามารถทางดนตรีและศิลปะมากกว่า 20,000 คนครูฟ้า ยังกล่าวถึงการเดินทางตลอด 18 ปีที่ผ่านมาว่าสิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจอยู่ได้ยาวนานแม้จะมีวิกฤติรอบใหญ่อย่างเช่นโควิด-19 ผ่านเข้ามา แต่กลับยิ่งทำให้ธุรกิจมั่นคงและแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ คือนอกจากความเชี่ยวชาญแล้ว ยังต้องมีใจรัก และทุ่มเท ไม่หยุดพัฒนาการเรียนการสอน และยึดประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งการทำงานแบบทีมเวิร์คจึงทำให้ “เมโลดี้พลัส” พร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ปีที่ 19 อย่างมั่นคง โดยวางแผนจะเพิ่มสาขา โดยเลือกศูนย์การค้าที่ค่าเช่าไม่สูงจนเกินไป เพื่อจะได้นำเงินลงทุนมาพัฒนาด้านวิชาการให้กับนักเรียนมากกว่า รวมทั้งจะเพิ่มวิชาสอนให้ทันโลก ซึ่งขณะนี้กำลังพัฒนาหลักสูตร “Music for Wellness” ให้สมบูรณ์แบบขึ้น พร้อมขยายหลักสูตรให้ครอบคลุมทักษะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี ครอบครัว และการพัฒนาของเด็กๆนอกจากจะเผยเป้าหมายของธุรกิจแล้ว เมโลดี้พลัส ยังได้จัดงาน M-Fest3 M-Fest Music is Power ดนตรีมีพลัง ซึ่งเป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเรียนที่จะช่วยสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าและครั้งนี้มีความพิเศษขึ้นกว่าครั้งไหนๆ โดยถือเป็นครั้งแรกที่นักเรียนได้ร่วม Featuring กับศิลปินบนเวที ซึ่งแตกต่างจากปกติที่จะ “ฉายเดี่ยว” ต่างคนต่างเล่นเพลงตัวเอง โดยงานนี้เป็นการโชว์ครั้งใหญ่ที่มีแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างวง Getsunova สังกัดค่ายไวท์มิวสิก ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ มาร่วมแสดงด้วยครูฟ้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทักษะอย่างหนึ่งที่เด็กในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องมี คือทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะการเป็นผู้นำ (Collaboration, Teamwork and Leadership) จึงเป็นแนวคิดหลักสำหรับการจัดงาน M Fest 3 ซึ่งนักเรียนแต่ละคนมาจากความแตกต่างหลากหลาย บางคนอยู่กรุงเทพฯ บางคนมาจากต่างจังหวัด ซึ่งไม่เคยรู้จักหรือเรียนด้วยกันมาก่อน แต่มาสร้างผลงานเป็นหนึ่งเดียวภายใต้การรวมวง โดยใช้ทักษะการทำงานเป็นทีมเวิร์ค การทำงานร่วมกับผู้อื่น การเสียสละ ได้เรียนรู้ในการฝึกความเป็นผู้นำ และได้รับแรงบันดาลใจผ่านการใกล้ชิดกับศิลปินชื่อดังซึ่งระหว่างการเตรียมตัวฝึกและฟอร์มวงถึง 6 เดือน เพื่อขึ้นโชว์ในงานพบว่า เด็กๆ มีพัฒนาการและทักษะทางด้านดนตรีมากขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกสัปดาห์“เราเชื่อว่าเด็กทุกคน มีแสงสว่างงดงามอยู่ในตัวเอง ในงาน M Fest3 เป็นเวทีแสดงความสามารถของน้องๆ จากสถาบันดนตรีเมโลดี้พลัส ที่มาพร้อมแนวคิด M-Fest Music is power ดนตรีมีพลัง ครั้งนี้ จะช่วยส่องประกายแสงสว่างทุกดวงที่ได้มารวมตัวกันภายใต้การทำงานเป็นทีมเวิร์ค เพื่อส่งมอบพลัง ความสนุก ความสุข ของพวกเขาไปยังคุณพ่อคุณแม่และผู้เข้าชมงานทุกท่าน ให้ได้ชื่นชมในความสามารถของพวกเขานั่นเอง” ครูฟ้า-นันทรัตน์ กล่าวทิ้งท้ายสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ดังนี้•สาขาโลตัสวัชรพล เบอร์โทร : 02-945-5660•สาขาแคราย เบอร์โทร : 02-950-8966•สาขาโลตัสพระราม3 เบอร์โทร : 02-294-8173•สาขาเซ็นทรัลปิ่นเกล้า เบอร์โทร : 02-884-7717•สาขาท่าพระ เบอร์โทร : 02-351-0273