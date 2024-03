ช่อง 7HD ส่งศึกกำปั้นมวยมันประจำสัปดาห์ “ONE ลุมพินี 55 - Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME - มวยไทย 7 สี”

มันต่อเนื่อง 3 วันรวด “ช่อง 7HD” จัดโปรแกรมมวยเดือด วันศุกร์พบกับ “ONE ลุมพินี 55” คู่เอก "อวตาร" เจองานยาก "เคียมรัน" โหดจัดรัสเซีย สถิติ 19 ไฟต์ไร้พ่าย ขณะที่วันเสาร์มันเอาเรื่องกับ “Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME” และปิดท้ายด้วย “มวยไทย 7 สี” ในวันอาทิตย์บู๊มันถึงใจผู้ชมแบบโหดจัด สำหรับศึก ONE ลุมพินี 54 ศุกร์ที่ผ่านมา ที่ชกกันเดือดสนุกถึง 13 คู่ โดยเฉพาะคู่เอกของรายการ อัสลามจอน ออร์ติคอฟ มวยหนุ่มจากอุซเบกิสถาน เปิดศึกทำสถิติไร้พ่ายกับนักชกไทย วัชรพล สิงห์มาวิน ที่ขึ้นชื่อนักชกมวยเข่าดุจากสงขลา คู่นี้ฟาดเดือดไม่ยอมกันถึงยกสุดท้าย ครบ 3 ยก อัสลามจอน ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพิ่มสถิติ 4 ไฟต์ไร้พ่ายใน ONE ลุมพินี ต้องบอกว่าศึกนัดนี้เสียงเชียร์กระหึ่ม ทำเรตติงผู้ชมเพศชายอายุ 15 ปีขึ้นไป สูงถึง 4.5 (ข้อมูลจาก Nielsen วันที่ 8 มี.ค.67) ยอดดูสดออนไลน์ 9.32 แสนวิวและสุดสัปดาห์นี้ ช่อง 7HD ขอตอกย้ำความมันต่อเนื่อง โดยวันศุกร์ที่ 15 มีนาคมนี้ ONE ลุมพินี 55 พร้อมส่งความมันทะลุจุดเดือด คู่เอก “อวตาร พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” ขุนพลศอกสั่ง วัย 30 ปี จากสระบุรี ระเบิดพลังล่าสัญญาดับเครื่องชน “เคียมรัน นาบาติ” นักชก วัย 29 จากรัสเซีย ใครจะเป็นนักสู้ The best of the best ลุ้นสด ๆ บนสังเวียน ร่วมด้วย “โล่เงิน แป๊ะสายสี่” ขอคว้าชัย 2 นัดรวด ปะทะ “สเตฟาน เออร์ไวน์” ในขณะที่คู่มวยหญิงหนึ่งเดียว “นาตาเลีย ดิอาชโควา” พบกับ “เชลลินา ชิริโน” และคู่มวยหลายกติกาในรายการทั้งหมด 12 คู่สามารถติดตามชมถ่ายทอดสดจาก สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) แบบ Full HD ทางช่อง 7HD กด 35 สดออนไลน์ทาง BUGABOO.TV ตั้งแต่เวลา 20.30 น. นอกจากนี้คอกีฬาสามารถร่วมเกาะติด LIVE-Streaming ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ทาง Facebook : Ch7HD / Ch7HD News / Ch7HD Sports และ YouTube : Ch7HD สามารถจองบัตรเข้าชมมวยที่สนามล่วงหน้าได้ทาง www.thaiticketmajor.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.ch7.com/one-championship, Facebook: Ch7HD / ONE Championship Thailand และ TERO Digitalจากนั้นวันหยุดสุดสัปดาห์ เสาร์ที่ 16 มีนาคมนี้ พบกับ Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME เกมการต่อสู้สุดร้อนแรง มาพร้อมโปรดักชันสุดล้ำบนเวทีสนามมวยลุมพินี (รามอินทรา) ยกระดับมวยไทยสู่ระดับอินเตอร์ คู่เอก เควิน คัมโปสเปเรร่า ปะทะ แอรอน บอร์น พร้อมทั้งมวยในรายการทั้งหมด 7 คู่ แฟนหมัดมวยเปิดจอช่อง 7HD รอชมการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือเชียร์สด ๆ ผ่านทาง Facebook : Fairtex Fight และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : Ch7HD และ TERO Digitalต่อด้วย วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคมนี้ เตรียมเสียงเชียร์มาให้พร้อม กับการรับชม มวยไทย 7 สี รายการกีฬามวยไทยที่ได้รับความนิยมอย่างสูงมาอย่างยาวนาน และเปิดให้เข้าชมฟรี! เพียง 600 คนแรกเท่านั้น สัปดาห์นี้พบกับยอดมวยชื่อดัง คู่เอก สมิงดำ ฉ.อจลบุญ พบกับ เพชร ผ้าเบรกคอมแพ็ค ร่วมด้วยการประชันหมัดจากนักมวยฝีมือดีหลายคู่ ถ่ายทอดสดจากสนามมวยช่อง 7HD ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ติดตามได้ทางช่อง 7HD กด 35และแฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV ช่องทางออนไลน์ Ch7HD Sports (Facebook, IG, TikTok) และ Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) และเว็บไซต์ www.ch7.com