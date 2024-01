ไม่ได้มีดีแค่มวยไทย ย้อนความสำเร็จ “รุ่งราวี” ในฐานะแชมป์โลกปันจักสีลัต

อเป็นอีกหนึ่งนักกีฬามวยไทยที่เต็มไปด้วยความสามารถรอบด้าน สำหรับ “รุ่งราวี ศิษย์สองพี่น้อง” มวยซ้ายจอมชั้นเชิง วัย 28 ปี จากอุบลราชธานี ที่ครั้งหนึ่งเคยมีโอกาสนำทักษะจากศาสตร์แห่งอาวุธทั้งแปดไปต่อยอดในกีฬาปันจักสีลัต จนสามารถคว้าแชมป์โลกจากการแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์โลกเมื่อปี 2565 มาได้สำหรับรายการดังกล่าวเป็นการแข่งขันปันจักสีลัตชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 19 จัดขึ้น ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง 26-31 กรกฎาคม 2565 โดย “รุ่งราวี” เป็นหนึ่งใน 32 นักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ลงแข่งขันในประเภทต่อสู้ รุ่นน้ำหนัก 75-80 กิโลกรัม และสามารถปราบมือฉมังของรุ่นหลายรายจนทะยานเข้าสู้รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จในรอบชิงชนะเลิศ “รุ่งราวี” ต้องเจอกับศึกหนัก เมื่อเผชิญหน้ากับ “คาเด็กซ์ วาห์ยู” จากอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นเจ้าตำรับกีฬาชนิดนี้ แถมยังเป็นเต็งหนึ่งในการแข่งขันครั้งนั้นอีกด้วย ถึงกระนั้น “รุ่งราวี” ก็สามารถหักปากกาเซียนเอาชนะไปอย่างขาดลอยด้วยสกอร์ 58-26 คะแนน คว้าแชมป์โลกมาครองได้อย่างน่าภูมิใจอย่างไรก็ตาม นี่ไม่ใช่เพียงเหรียญรางวัลเดียวที่ “รุ่งราวี” สามารถคว้ามาครองได้ในการลงแข่งขันปันจักสีลัต เพราะก่อนหน้านั้นเพียงสองเดือนเขาก็เคยได้รับเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปไล่ล่าเหรียญรางวัลในกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่ประเทศมาเลเซีย และสามารถคว้าเหรียญทองแดงมาคล้องคอได้สำเร็จ ในขณะที่ซีเกมส์ครั้งล่าสุดที่ประเทศกัมพูชา เมื่อช่วงกลางปีที่แล้ว จอมหวดแข้งจากเมืองอุบลฯ ก็ยังไว้ลายคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้เป็นสมัยที่ 2 ติดต่อกันสำหรับผลงานล่าสุดกับ ONE “รุ่งราวี” มีคิวกลับมาตามล่าชัยชนะเพื่อกู้ศรัทธาจากแฟนมวยอีกครั้ง โดยจะดวลเดือดกับ “ชากีร์ แอล เตครีติ” ยอดฝีมือ วัย 27 ปีจากอิรัก ในกติกามวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-170 ป.) ศึก ONE Fight Night 18 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 13 ม.ค.67แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE Fight Night 18 ในสนามผ่านทาง Thaiticketmajor.com และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 08.00 น. และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) รับสัญญาณสดเวลา 10.00 น.