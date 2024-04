ช่อง 7HD จัดเต็มมวยเดือดทะลุจอ 3 สังเวียน “ONE ลุมพินี 59 - Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME - มวยไทย 7 สี”

มันไม่ยั้ง “ช่อง 7HD” ส่งโปรแกรมมวย 3 เวทีดัง วันศุกร์พบกับ “ONE ลุมพินี 59” คู่เอก “ยามีน พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” พร้อมรับมือ “โจอาคิม อูรากี” จอมแกร่งจากฝรั่งเศส ขณะที่วันเสาร์ “Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME” ลุยศึก Fairtex Fight X ไทวัสดุ Champions Tournament รอบตัดเชือกนักมวยหญิง 4 คนสุดท้าย รุ่น เฟเธอร์เวต และวันอาทิตย์เชียร์มันสะใจฉบับ “มวยไทย 7 สี”ดุเดือด เร้าใจ ท้าลมร้อน ช่อง 7HD จัดโปรแกรมมวยเดือดทะลุจอ โดยวันศุกร์ที่ 19 เมษายนนี้ กลับมาสาดความมันล่าชัยชนะสานฝันสู่เวทีระดับโลกกันต่อกับ ONE ลุมพินี 59 นำโดยคู่เอก ซ้ายอาละดิน ยามีน พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ฝ่าด่านอันตราย โจอาคิม อูรากี จอมแกร่งจากฝรั่งเศส ด้าน ศิวกร พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม อาสาดับซ่า ชาคริยอร์ ยูราเยฟ นักสู้ฟอร์มแรงจากอุซเบกิสถาน ร่วมด้วยเหล่าขุนพลอัดแน่นเต็มอัตราศึกร่วมติดตามชมถ่ายทอดสดจาก สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) แบบ Full HD ทางช่อง 7HD กด 35 สดออนไลน์ทาง BUGABOO.TV ตั้งแต่เวลา 20.30 น. นอกจากนี้คอกีฬาสามารถเกาะติด LIVE-Streaming ตั้งแต่เวลา 19.30 น. ทาง Facebook : Ch7HD / Ch7HD News / Ch7HD Sports และ YouTube : Ch7HD สามารถจองบัตรเข้าชมมวยที่สนามล่วงหน้าได้ทาง www.thaiticketmajor.com ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.ch7.com/one-championship, Facebook: Ch7HD / ONE Championship Thailand และ TERO Digitalจากนั้น วันเสาร์ที่ 20 เมษายนนี้ พบกับ Fairtex Fight มวยมันพันธุ์ EXTREME เกมการต่อสู้สุดร้อนแรงบนเวทีสนามมวยลุมพินี (รามอินทรา) ยกระดับมวยไทยสู่ระดับอินเตอร์ ในศึก Fairtex Fight X ไทวัสดุ Champions Tournament ไฟต์นี้มาระเบิดความมันกับรอบตัดเชือกของยอดมวยหญิง 4 คนสุดท้ายในรุ่นเฟเธอร์เวต พร้อมด้วยมวยในรายการอีก 5 คู่ โดยมีคู่เอกนำรายการ ขุนศึก เกียรติเจริญชัย VS แอรอน บอร์น ร่วมด้วยคู่มวยหญิงอีกหนึ่งคู่ ไข่หวาน ศิษย์พนัญเชิง VS โว วูลี และอีกมากมาย แฟนหมัดมวยเปิดจอช่อง 7HD รอชมการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือเชียร์สด ๆ ผ่านออนไลน์ทาง Facebook : Fairtex Fight และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : Ch7HD และ TERO Digitalต่อด้วย วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายนนี้ แฟนมวยอย่าพลาดชม มวยไทย 7 สี รายการกีฬามวยไทย ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ด้วยการแข่งขันที่สนับสนุนการออกอาวุธ ด้วยลีลาแม่ไม้มวยไทยที่หลากหลายมาอย่างยาวนาน สัปดาห์นี้พบกับคู่เอก เพชรบ้านไร่ สิงห์มาวิน พบกับ สองพยัคฆ์ บูมเด็กเซียน ร่วมด้วยการประชันหมัดจากนักมวยฝีมือดีอีกหลายคู่ เปิดให้เข้าชมฟรี! เพียง 600 คนแรกเท่านั้น หรือติดตามชมถ่ายทอดสดจากสนามมวยช่อง 7HD ตั้งแต่เวลา 14.30 น. ติดตามได้ทางช่อง 7HD กด 35และแฟนกีฬาสามารถติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ BUGABOO.TV ช่องทางออนไลน์ Ch7HD Sports (Facebook, IG, TikTok) และ Ch7HD (Facebook, IG, TikTok, X, YouTube) และเว็บไซต์ www.ch7.com