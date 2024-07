ทอ.พร้อมตั้งอะคาเดมี่รักบี้เลสเตอร์ไทเกอร์ในไทยหวังส่งเด็กไปไปซ้อมที่อังกฤษ

ทีมเลสเตอร์ไทเกอร์ สโมสรรักบี้ชื่อดังของประเทศอังกฤษ เดินทางมาทำคลินิกรักบี้ในโครงการ "Rugby for Life" ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ ทีมเลสเตอร์ไทเกอร์ โดยมี พล.อ.อ.มนัท ชวนะประยูร อุปนายกสมาคมผู้ริเริ่มเป็นประธานโครงการ เมื่อวันที่ 17 ก.ค.2567 ได้มาจัดกันที่สนามกีฬากองทัพอากาศ โดยมี พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคม และ สุภรัตน์ อัลภาชน์ ประธานฝ่ายผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ให้การต้อนรับ เจมส์ รัสเซลล์ เวด Recruitment and Rugby Partership Manager กับ เดฟ วิลค์ส ผู้ฝึกสอนทีมเลสเตอร์ไทเกอร์พล.อ.อ.มนัท ชวนะประยูร กล่าวว่า ได้ขออนุญาต พล.อ.อ.​พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ ว่าจะขอใช้สถานที่สนามกีฬากองทัพอากาศเป็นที่จัดตั้งอะคาเดมี่ของสโมสรเลสเตอร์ไทเกอร์ ซึ่งเป็นทีมที่ดีที่สุดของอังกฤษ ร่วมกับสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในการจัดตั้งนั้นไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของกองทัพอากาศ แต่ทำเพื่อวงการรักบี้ไทยทั้งหมด และไม่ได้ทำแค่ชั่วคราว เพราะผู้ฝึกสอนของเลสเตอร์ไทเกอร์ต้องการที่จะทำระยะยาวสร้างนักรักบี้ไทยต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งทีมเลสเตอร์ไทเกอร์ขึ้นชื่อในเรื่องการสร้างเยาวชน เห็นได้จากปัจจุบันมีเด็กจากอะคาเดมี่เล่นในทีมชุดใหญ่ถึง 6 คนพล.อ.อ.มนัท ยังกล่าวต่อว่า จุดมุ่งหมายใหญ่ที่สุดคือต้องการทำที่แห่งนี้ให้เป็นอะคาเดมี่ของประเทศ และนักรักบี้ทุกคนที่สนใจ หรือ โค้ช หรือ คณะครูอาจารย์จากสถานศึกษาต่างๆ ที่สนใจสามารถเดินทางมาเข้าอะคาเดมี่ได้ เพื่อที่จะพัฒนานักรักบี้ของตัวเอง รวมถึงนักรักบี้ที่มีความสามารถทางสโมสรเลสเตอร์ไทเกอร์ก็ยินดีที่จะรับไปฝึกต่อที่อังกฤษหรือเซ็นสัญญาเป็นนักกีฬาอาชีพ แต่ถ้าเป็นเยาวชนก็จะหาโรงเรียนให้เรียนที่อังกฤษด้วยขณะที่ เจมส์ รัสเซลล์ เวด กล่าวว่า ในการมาไทยครั้งนี้ได้มาทำคลินิกรักบี้ 2 ที่คือที่ จ.ภูเก็ต กับ ที่กรุงเทพ ซึ่งตนมีจุดมุ่งหมายว่าจะทำให้เด็กไทยเล่นรักบี้เป็นและชื่นชอบกีฬารักบี้ พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้กับเด็กไทยในการไปฝึกซ้อมที่ประเทศอังกฤษ อีกทั้งจะพัฒนาทีมชาติไทยให้ไปอยู่ระดับโลก ส่วนโอกาสในการที่เลสเตอร์ไทเกอร์จะมาซ้อมช่วงปรีซีซั่นที่ไทยนั้น ทาง เจมส์ รัสเซลล์ เวด ได้กล่าวว่า โอกาสเกิดขึ้นได้แน่นอน ไม่ว่าจะนำทีมไทยไปซ้อมที่อังกฤษ หรือ นำทีมรักบี้เลสเตอร์ไทเกอร์ชุดใหญ่มาลงซ้อมปรีซีซั่นที่ไทยด้าน พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุน พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาโครงการ "Rugby for Life", อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ และประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้, ภาณุพงศ์ ปรีชากาศ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์, พล.อ.อ.​พันธ์ภักดี พัฒนกุล ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ พล.อ.อ.มนัท ชวนะประยูร ประธานโครงการ "Rugby for Life"ต้องบอกว่าประเทศไทยมีความพร้อมมากในการจัดตั้งอะคาเดมี่ของทีมเลสเตอร์ไทเกอร์ประจำประเทศไทย และเราก็พร้อมที่จะต้อนรับทีมเลสเตอร์ไทเกอร์หากจะมาปรีซีซั่นที่ไทย หรือ ส่งเด็กไทยที่มีความสามารถไปฝึกรักบี้ที่อังกฤษ อีกทั้งกิจกรรมนี้ทางเวิลด์รักบี้จะต้องรับรู้อย่างแน่นอน เพราะทีมเลสเตอร์ไทเกอร์เป็นสโมสรระดับโลก อีกทั้งเวิลด์รักบี้กำลังจับตาประเทศไทยอยู่ในเรื่องการจัดการต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่องการแข่งขัน หรือ การพัฒนาเยาวชน ก็จะเป็นอีกข้อสำคัญในการเลือกไทยเป็นเจ้าภาพเวิลด์ซีรีส์ในอนาคตสำหรับบรรยากาศของโครงการ "Rugby for Life" ที่สนามกีฬากองทัพอากาศนั้น นอกจากจะได้เรียนรู้กีฬารักบี้จากทีมเลสเตอร์ไทเกอร์ ทางสมาคมยังจัดทีมชาติไทยชุดใหญ่ นำโดย “โยเฮ ชิโนมิยะ” หัวหน้าฝู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่น กับ ฮิโตชิ อิปโปนสึกิ นักเสริมสร้างกล้ามเนื้อและสมรรถภาพ มาร่วมฝึกซ้อมให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้เห็นรูปแบบการฝึกซ้อมระดับทีมชาติเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนที่มาจากทั่วประเทศ