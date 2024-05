"บิ๊กต้น" เชิญ พล.ต.อ.วิสนุ นั่งปธ.โครงการพัฒนารักบี้ร่วมกับเลสเตอร์ไทเกอร์

พล.ต.อ.วิสนุ นั่งประธานที่ปรึกษาโครงการเล่นรักบี้เพื่ออนาคต (Rugby for Better Future) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมรักบี้ไทยกับทีมเลสเตอร์ไทเกอร์จากการที่ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการ บริษัทการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เป็นอีก 1 บุคคลสำคัญที่สนับสนุน พร้อมทั้ง อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และ พล.อ.อ.มนัท ชวนะประยูร อุปนายกสมาคม ในความสำเร็จของสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กับการเจรจาเป็นพันธมิตรกับสโมสรรักบี้เลสเตอร์ไทเกอร์ ทีมดังของอังกฤษทางสโมสรรักบี้เลสเตอร์ไทเกอร์ ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้การสนับสนุนสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในด้านการพัฒนาทุกรูปแบบและทุกด้าน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงทำให้ “บิ๊กต้น” พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พล.อ.อ.มนัท ชวนะประยูร อุปนายกสมาคม เข้าเยี่ยมคารวะขอบคุณและเรียนเชิญ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ เป็นที่ปรึกษาสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย และยังได้เชิญให้เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการเล่นรักบี้เพื่ออนาคต (Rugby for Better Future)เพื่อพัฒนากีฬารักบี้ระหว่างสมาคมรักบี้ของไทยกับสโมสรเลสเตอร์ไทเกอร์พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ เปิดเผยว่า นี่จะเป็นประวัติศาสตร์ของวงการรักบี้ไทย ที่จะได้ลงนามความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับทีมรักบี้ระดับอาชีพของอังกฤษอย่างทีมเลสเตอร์ไทเกอร์ ซึ่งเป็นโครงการที่ พล.อ.อ.มนัท ชวนะประยูร ริเริ่มลงมือทำและต้องขอขอบคุณ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ที่เข้ามาสนับสนุนเปรียบเสมือนเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นทำให้ในวันนี้ผมเดินทางไปขอบคุณแล้วได้เรียนเชิญท่านมาเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการเล่นรักบี้เพื่ออนาคต (Rugby for Better Future) พร้อมทั้งเชิญท่านมาเป็นที่ปรึกษาสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในคณะทำงานที่มี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา อดีต ผบ.ตร.เป็นประธานที่ปรึกษาสมาคมส่วนเรื่องความคืบหน้าของโครงการเล่นรักบี้เพื่ออนาคต (Rugby for Better Future) ระหว่างสมาคมรักบี้ของไทยกับทีมเลสเตอร์ไทเกอร์ ล่าสุดก็ได้มีการประชุมพูดคุยกับ Mr.James Wade ที่เป็น Chief of Rugby Academy ของเลสเตอร์ไทเกอร์ ในการหาแนวทางการพัฒนาวงการรักบี้ของไทยแล้วโดยทาง James Wade จะขอนำร่องโครงการเล่นรักบี้เพื่ออนาคต (Rugby for Better Future) โดยการมาเปิดคลีนิค สอนทักษะในประเทศไทย เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับทีมเยาวชน, นักเรียน และ มหาวิทยาลัย รวมทั้งทีมชาติไทย ในพื้นที่กรุงเทพ และพื้นที่ภาคใต้ ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้