ทีมเลสเตอร์ไทเกอร์บุกไทยสอนรักบี้ให้เยาวชนภาคใต้

ทีมรักบี้เลสเตอร์ไทเกอร์ ดีกรีแชมป์รักบี้ลีกอังกฤษ 11 สมัย มาจัดคลินิกรักบี้ในไทย โดยได้เดินทางไปที่ จ.ภูเก็ต เป็นที่แรก ก่อนปิดท้ายที่กรุงเทพสนามธูปะเตมีย์ ด้าน พล.อ.อ.มนัท ประธานโครงการ "Rugby for Life" ของสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยปลื้มใจเยาวชนภาคใต้เข้าร่วม 266 คน เป็นประสบการณ์ใหม่ของเด็กๆที่จะรับการฝึกสอนรักบี้จากทีมระดับอาชีพจากอังกฤษจากการที่ พล.อ.อ.มนัท ชวนะประยูร อุปนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ริเริ่มการยกระดับวงการรักบี้ไทย โดยได้ทำความร่วมมือระหว่างสมาคมรักบี้ไทยกับทีมเลสเตอร์ไทเกอร์ ซึ่ง "บิ๊กต้น" พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมก็เห็นดีด้วยและสนับสนุนโครงการ "Rugby for Life" ในการที่ทีมรักบี้เลสเตอร์ไทเกอร์ ทีมดังจากประเทศอังกฤษ ส่ง เจมส์ รัสเซลล์ เวด Recruitment and Rugby Partership Manager กับ เดฟ วิลค์ส ผู้ฝึกสอนทีมเลสเตอร์ไทเกอร์ มาทำคลินิกรักบี้ที่ไทยเมื่อวันที่ 14 ก.ค.ที่ผ่านมา ทีมรักบี้เลสเตอร์ไทเกอร์ ได้มาทำคลินิกรักบี้ ที่จ.ภูเก็ต โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย, พล.อ.อ.มนัท ชวนะประยูร อุปนายกสมาคม, ธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต, อ.ยงศักดิ์ ณ สงขลา ประธานภาคใต้สมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย และ สุภรัตน์ อัลภาชน์ ประธานฝ่ายผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย พร้อมด้วย เยาวชน กับ ผู้ฝึกสอน ทางภาคใต้รวมแล้ว 266 คนพล.อ.อ.มนัท ชวนะประยูร ในฐานะประธานโครงการ "Rugby for Life" เปิดเผยว่า ได้รับความร่วมมือจากทีมรักบี้ในภาคใต้ที่ส่งเยาวชนและผู้ฝึกสอนมาร่วมคลินิกรักบี้ของทีมเลสเตอร์ไทเกอร์ โดยการสอนนั้นจะมีทั้งภาคปฏิบัติและทฤษฎี ซึ่งทางทีมเลสเตอร์ไทเกอร์จะเน้นไปที่การฝึกผู้ฝึกสอนเป็นหลัก เพราะจะได้นำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อ ส่วนเด็กๆที่มาก็มีความตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะเป็นครั้งแรกที่มีทีมระดับอาชีพอย่างเลสเตอร์ไทเกอร์จากอังกฤษลงมาสอนรักบี้ให้"การที่ เลสเตอร์ไทเกอร์ ลงมายังพื้นที่ภาคใต้ใน จ.ภูเก็ต ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนเป็นอย่างมาก ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ให้การพัฒนากีฬารักบี้ในส่วนของภูมิภาค โดยส่วนตัวมองว่าหากภาคใต้ หรือภาคอื่นๆ มีความพร้อมความสามารถสำหรับการตั้งอะคาเดมี่ของเลสเตอร์ไทเกอร์ได้ ผมก็พร้อมสนับสนุน และในอนาคตถ้ามีงบประมาณก็อาจจะนำผู้ฝึกสอนไทยส่งไปฝึกกับทีมเลสเตอร์ไทเกอร์ที่อังกฤษ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ในระดับอาชีพจริงๆมาฝึกเยาวชนไทย แต่ในขั้นแรกนั้นสมาคมจะจัดตั้งอะคาเดมี่เลสเตอร์ไทเกอร์ที่กรุงเทพก่อน ส่วนโปรแกรมคลินิกรักบี้เลสเตอร์ไทเกอร์ จะไปทำคลินิกที่สนามธูปะเตมีย์ วันที่ 17-18 ก.ค.2567" พล.อ.อ.มนัท กล่าวนอกจากนี้ พล.อ.อ.มนัท ชวนะประยูร ยังได้ขอบคุณ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาโครงการ "Rugby for Life", อัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ และประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้, ภาณุพงศ์ ปรีชากาศ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ ที่ให้การสนับสนุนโครงการนี้เพื่อเยาวชนที่มีใจรักในกีฬารักบี้ของไทย