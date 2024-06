เลสเตอร์ไทเกอร์ร่วมกับ ส.รักบี้ พร้อมเปิดคลินิกพัฒนานักกีฬารักบี้ ก.ค.นี้ ที่ กทม.-ภูเก็ต

นักรักบี้เยาวชนภาคใต้ และ กรุงเทพ เตรียมตัวให้พร้อม เพราะเดือนกรกฎาคมนี้ทีมรักบี้เลสเตอร์ไทเกอร์ สโมสรรักบี้ชื่อดังของอังกฤษจะมาเปิดคลินิครักบี้ร่วมกับสมาคมรักบี้ไทย เพื่อปูทางการสร้างอะคาเดมี่พัฒนาเยาวชนรักบี้ไทยในอนาคต และเฟ้นหานักกีฬาที่มีความสามารถส่งไปฝึกซ้อมที่อังกฤษความเคลื่อนไหวของโครงการเล่นรักบี้เพื่ออนาคต (Rugby for Better Future) ซึ่งเป็นแนวคิดของ พล.อ.อ.มนัท ชวนะประยูร อุปนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในการทำความร่วมมือระหว่างสมาคมรักบี้ไทยกับทีมเลสเตอร์ไทเกอร์ โดย “บิ๊กต้น” พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตอนนี้มีการประสานงานกันระหว่างทีมเลสเตอร์ไทเกอร์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางทีมจะส่ง Mr.James Wade, Head of Talent and Recruitment และ Mr. David Wilks, Head of Training มายังประเทศไทยในระหว่าง 12-20 ก.ค.นี้“บิ๊กต้น” ยังเผยต่อว่า สำหรับโปรแกรมของโครงการเล่นรักบี้เพื่ออนาคต (Rugby for Better Future) มีกำหนดการจะไปจัดรักบี้คลินิคให้กับเยาวชนในภาคใต้ที่ จ.ภูเก็ตระหว่าง 14-16 ก.ค.67 และที่กรุงเทพมหานคร ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ ระหว่าง 17-19 ก.ค.67 เพื่อเตรียมการจัดตั้งรักบี้อะคาเดมี่ของทีมเลสเตอร์ไทเกอร์และสมาคมกีฬารักบี้ไทยในระยะยาวต่อไปพ.ต.ท.กุลธน ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า วัตถุประสงค์ของโครงการ เล่นรักบี้เพื่ออนาคต (Rugby for Better Future) นี้เพื่อที่จะพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลในประเทศไทยในทุกระดับและคัดเลือกนักกีฬาที่มีความสามารถไปเรียนและฝึกซ้อมรักบี้ที่ประเทศอังกฤษ เพื่อที่จะได้สร้างอนาคตให้กับเยาวชนและให้โอกาสกับเด็กๆที่จะได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพต่อไป โดยในระดับนักเรียนนั้นจะเน้นไปที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์นอกจากนี้ พ.ต.ท.กุลธน ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานของโครงการเพื่อทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเยาวชนนักกีฬารักบี้ไทยไปสู่อนาคต โดยมี พล.อ.อ.มนัท ชวนะประยูร อุปนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย เป็นประธานโครงการ มี พ.ต.อ.ศุภชัชจ์ เปี่ยมมนัส กับ ประวิทย์ มนต์เสรีนุสรณ์ เป็นรองประธาน และ สหพล พลปัถพี เป็นเลขานุการโครงการ และยังขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมที่ร่วมมือร่วมใจกันช่วยให้โครงการนี้เกิดขึ้นมาได้“ในนามสมาคมรักบี้ฯ ขอขอบคุณ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ประธานกรรมการ บริษัทการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานที่ปรึกษาโครงการ, คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ และประธานสโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ที่เพิ่งเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษ ในฐานะที่ปรึกษา, คุณชาย เอี่ยมศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษา ที่ทำให้โครงการเล่นรักบี้เพื่ออนาคต (Rugby for Better Future) ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อวงการรักบี้ไทย และ พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน เลขาธิการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนวงการรักบี้ไทยให้ก้าวไปสู่ระดับโลก” พ.ต.ท.กุลธน กล่าว