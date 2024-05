บรรลุข้อตกลง “เลสเตอร์ไทเกอร์” เตรียมส่งทีมมาฝึกให้วงการรักบี้ไทย

พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ นายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ พล.อ.อ.มนัท ชวนะประยูร อุปนายกเดินทางด่วนไปเลสเตอร์ ในการพูดคุยกับทีมรักบี้เลสเตอร์ไทเกอร์เพื่อพัฒนาวงการรักบี้ไทย หลังจากพูดคุยจบลง พล.อ.อ.มนัท แจ้งข่าวดีกับบิ๊กดีลเลสเตอร์ไทเกอร์เตรียมทำคลินิกรักบี้ที่ไทย และพร้อมนำนักรักบี้ไทยที่มีความสามารถไปฝึกที่อังกฤษ นอกจากนี้ ”บิ๊กต้น“ ยังเดินทางไปเซ็น MOU จัดตั้งศึกรักบี้ 15 คน โฟร์เนชั่น (4 ชาติ) ที่สิงคโปร์พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ เปิดเผยว่า เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นยินดีมากๆสำหรับวงการรักบี้ไทย โดย พล.อ.อ มนัท ชวนะประยูร อุปนายกสมาคม แจ้งข่าวด่วนจากอังกฤษมายังตน ว่าได้พบกับ Mr.James Wade, Recruitment and Rugby Partnership Manager อดีตนักรักบี้ทีมชาติอังกฤษ และ Chief of Rugby Academy ของทีม Leicester Tigers และได้ประชุมตกลงกันสรุปได้ดังนี้1. ทีม Leicester Tigers ยินดีที่จะส่งผู้ฝึกสอนมาเปิด Rugby Clinic ที่ประเทศไทยในสถานที่ที่เหมาะสม และทำกิจกรรมใน 3 ระดับ คือ ระดับทีมชาติ/ทีมสโมสร ระดับอุดมศึกษา และระดับนักเรียน (ระยะเวลาประมาณ 3 วันหรือตามความเหมาะสม)2. การจัดตั้ง Rugby Academy ในประเทศไทย โดยจะส่งนักกีฬา/โค้ช ไปทำการฝึกที่สโมสร Leicester Tiger และกลับมาจัดตั้ง Rugby Academy ในสนามรักบี้ที่เหมาะสม และทาง Leicester Tigers จะให้การสนับสนุนด้านบุคลากรในการจัดตั้ง Rugby Academy3. ทำการคัดเลือกนักรักบี้ฟุตบอลในทุกระดับที่มีความสามารถไปฝึกและเล่นรักบี้ รวมทั้งเข้าเรียนในโรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษ โดยจะกำหนดการฝึกซ้อมและการเรียนให้สอดคล้องกัน เพื่อให้นักกีฬามีความรู้ในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยทางสโมสร Leicester Tigers จะให้ความช่วยเหลือและจัดหาสถานศึกษาที่เหมาะสมให้กับนักกีฬาโดยการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวนี้ จะช่วยพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลในประเทศไทยและยังเป็นการสร้างอนาคตให้เยาวชนไทยในทุกระดับต่อไปอีกด้วยความสำเร็จนี้เกิดขึ้นได้ เนื่องจาก ได้รับการสนับสนุนจาก พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถประธานกรรมการ บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และสมาคมกีฬารักบี้ฯ กำลังติดต่อขอให้ท่านรับเป็น ประธานที่ปรึกษาโครงการเล่นรักบี้เพื่ออนาคต (Rugby for Better Future) สำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ ซึ่ง ตน และ ท่าน อุปนายก มนัทฯ จะขอเข้าพบ เพื่อขอบคุณ และมีหนังสือ กราบเรียนเชิญ ท่านอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 15 พ.ค.นอกจากนี้ก็ขอขอบคุณ คุณอัยยวัฒน์ ศรีวัฒนประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์และประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ ที่ได้ติดต่อกับสโมสร Leicester Tigers ให้ดูแลและอำนวยความสะดวกรวมทั้งรับรองในทุกๆด้าน , คุณภาณุพงศ์ ปรีชากาศ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทคิงเพาเวอร์ ที่ได้ติดต่อและประสานงานกับทางสโมสร Leicester Tigers อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาเดียวกัน พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม ได้เดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ เพื่อทำการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ 4 ประเทศ จัดการแข่งขัน รักบี้ 15 คน ”โฟร์เนชั่น“ ประกอบด้วย ไทย, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์ และ ไต้หวัน โดยมี อัลดาไล ประธานเอเชียรักบี้เป็นประธานในพิธีลงนามครั้งนี้ ซึ่งศึกนี้จะเริ่มในอีก 2 เดือนข้างหน้า มี สิงค์โปร์ เป็นเจ้าภาพครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ฟิลิปปินส์ ยังไม่พร้อมในปีแรก จึงจะเริ่มจาก 3 ชาติก่อนทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ และ พัฒนา กีฬารักบี้ ในประเภท 15 คนแถบภูมิภาค อาเซียน โดยเชิญ ไต้หวัน มหามิตร เข้าร่วม เป็นผู้ก่อตั้ง (Founder) มีพันธะสัญญาว่าจะร่วม กันสร้างการแข่งขันรายการนี้ ให้ยืนยาวต่อเนื่อง และยิ่งใหญ่ต่อไปในภูมิภาคนี้