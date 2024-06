"ตะวันฉาย-โจ" ภาค 3 ต้องเกิดขึ้นปีนี้เท่านั้น / คอลัมน์ “TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

เสร็จสิ้นกันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับศึกใหญ่ ONE 167 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ซึ่งจบลงท่ามกลางกระแสดราม่าผลการตัดสินของคู่เอก ที่ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ชนะคะแนนเสียงข้างมากเหนือ "เดอะ สโมคกิ้ง" โจ ณัฐวุฒิ ป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นเฟเธอร์เวต เอาไว้ได้หลัง โอลิเวียร์ คอสต์ กรรมการห้ามมวยบนเวทีชูมือให้เจ้าของฉายา "ซ้ายดารา" เป็นฝ่ายชนะคะแนน ก็มีเสียงโห่ขึ้นมาอย่ากึกก้องทั่วทั้งอิมแพ็ค อารีน่า ชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนตั้งแต่ ONE Championship จัดการแข่งขันมากว่า 10 ปีแฟนหมัดมวยหลายต่อหลายคนคาใจต่อผลการให้คะแนนของกรรมการ เสียงแตกออกเป็นสองฝั่ง บ้างก็มองว่า โจ ณัฐวุฒิ สมควรเป็นผู้ชนะมากกว่า เพราะแม้กำปั้นจากโคราชรายนี้จะถอยตั้งรับรอสวน ไม่ได้เดินหน้าเข้าแลกมากเท่าไหร่ แต่อาวุธที่ออกไปนั้นเข้าเป้าแทบทุกดอก ทำเอา ตะวันฉาย ตาปูด ต้องรีบไปโรงพยาบาลเป็นการด่วนขณะที่อีกฝ่ายก็มองกว่าการที่กรรมการจะตัดสินให้ ตะวันฉาย เป็นผู้ชนะก็ไม่ได้ผิดอะไร เพราะถึงแม้อาวุธที่เจ้าของแชมป์โลกรายนี้ออกไปนั้นอาจจะเข้าเป้าบ้างไม่เข้าเป้าบ้าง แต่เขาก็เป็นฝ่ายเดินหน้าเข้าใส่ผู้ท้าชิงมากกว่าอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งถ้าว่ากันตามกติกาของ ONE แล้ว มวยเดินเข้าใส่ ก็มักจะได้เปรียบ และได้คะแนนมากกว่ามวยตั้งรับอยู่แล้วสิ่งที่ทำให้ไฟต์นี้กลายเป็นดราม่า หลักๆ คงมาจากผลการแข่งขันไฟต์ที่แล้วในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ที่ ตะวันฉาย เอาชนะคะแนน โจ อย่างเป็นเอกฉันท์ ชนิดที่รูปเกมไม่ได้ห่างมาก ซึ่งบางคนบอกว่า โจ น่าจะชนะด้วยซ้ำตั้งแต่ไฟต์ก่อน ยิ่งไฟต์นี้เจ้าของฉายา "ซ้ายดารา" มาย้ำชัยไปได้อีกครั้งในรูปเกมที่ไม่ได้ห่างกันมาก เลยจุดประกายดราม่ามากขึ้นไปอีกเป็นเท่าตัวแต่ตัวของนักชกจากค่ายพีเค.แสนชัยมฯ รายนี้ก็น่าสงสารมิใช่น้อย เพราะเขาก็ตั้งใจฝึกซ้อม ขึ้นไปชกอย่างเต็มที่ แต่เมื่อได้รับการชูมือกลับโดนเสียงโห่จากแฟนๆ เข้าใจอยู่ว่าเป็นการโห่ให้กับผลการตัดสิน ซึ่งแฟนๆก็ดันมาโห่กันตอนที่เขากำลังจะให้สัมภาษณ์พอดี ทำให้กำปั้นรายนี้ถึงกับไปไม่เป็น และตัดบทสนทนาเพียงแค่ว่า "ผมลูกผู้ชายพอ ไม่ขอพูดอะไรมาก"หลังจบไฟต์ดังกล่าวตัวของ ชาตรี ศิษย์ยอดธง ปธ.วัน แชมเปียนชิพ ก็ออกมาบอกว่าตามความคิดเห็นของเขา โจ ณัฐวุฒิ สมควรเป็นผู้ชนะ ซึ่งเขาไม่ใช่กรรมการ ไม่ใช่คนให้คะแนน แต่ที่สำคัญคือการออกมาพูดเป็นนัยว่าเขาต้องการจัดให้คู่นี้รีแมตช์กันอีกครั้งเป็นไฟต์ที่ 3แน่นอนว่าจุดหมายปลายทางคือการนำทั้งสองคนไปชกที่เมืองแอตแลนตา สหรัฐอเมริกา เป็นการสร้างอีกหนึ่งสตอรีสวยๆ ของ ONE Championship เพราะที่แอตแลนตา เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของ โจ ณัฐวุฒิ ก็ว่าได้ เพราะเจ้าตัวเคยย้ายไปลงหลักปักฐานที่นั่นมาราว 10 ปี คนในเมืองรู้จักเขาในฐานะนักมวยไทยแท้ๆ คนเดียวในเมืองแห่งนี้การจัด ตะวันฉาย ปะทะ โจ ภาคที่ 3 เป็นไปได้ก็ควรจะจัดให้ทั้งคู่เจอกันภายในปีนี้ เพราะเรื่องราวดราม่าจาก 2 ไฟต์ที่ผ่านมายังคงร้อนระอุ คนกำลังให้ความสนใจ ถ้าเจอกันอีกเร็วๆ คนก็รอที่จะดู ที่สำคัญคืออายุอานามของ โจ ที่มากขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันเขาอายุ 34 ปี ถ้ารอช้าไปกว่านี้ร่างกายอาจเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆ และก็จะเสียเปรียบนักชกรุ่นน้องมากขึ้นไปอีกลำพังตัวของ โจ ณัฐวุฒิ เอง การเจอกับ ตะวันฉาย เขาแทบไม่มีอะไรจะเสียเลยแม้แต่น้อย แพ้ก็ได้ ชนะก็ยิ่งดี ไม่กดดันตัวเอง แถมไฟต์หน้าถ้าทั้งคู่ได้เจอกันที่แอตแลนตาจริง และตัวของ โจ สามารถเอาชนะได้ จะถือเป็นสตอรีที่ยิ่งใหญ่มากๆ ครั้งหนึ่งของ ONE Championship เป็นการได้เข็มขัดแชมป์ในสถานที่ที่เปรียบเหมือนบ้านอีกหลังของเขาหลังจากนี้คงต้องรอการยืนยันจาก ONE ว่าไฟต์ระหว่าง ตะวันฉาย กับ โจ ภาคที่ 3 จะเกิดขึ้นที่แอตแลนตาจริงหรือไม่ ซึ่งเราก็เชื่อว่าทั้งสองคนถ้าให้มาเจอกันอีกรอบก็คงจะไม่ติดตัวของ ตะวันฉาย เอง ก็ต้องการจะพิสูจน์ว่า 2 ไฟต์ที่ผ่านมา เขาเหนือกว่าจริงๆ และตัวของ โจ เอง ก็อยากจะทำให้ทุกได้รู้ว่าเขาสามารถต่อกรกับสุดยอดแชมป์โลกรุ่นน้องได้อย่างไม่เป็นรอง จนได้รับการยอมรับจากแฟนหมัดมวยชาวไทยมากกว่าเดิม