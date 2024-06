"เพชรมรกต" โพสต์เกาะกระแสดราม่า แต่โดนสวนกลับไฟต์นั้นพี่แพ้ "ตะวันฉาย" จริง

หลังเกิดกระแสดราม่าจากศึก ONE 167 ที่ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม เอาชนะ โจ ณัฐวุฒิ แบบค้านสายตาแฟนมวยหลายๆ คน ในการชกที่อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.ที่ผ่านมาล่าสุด เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี อดีตแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นเฟเธอร์เวตคนก่อนหน้านี้ ออกมาโพสต์ภาพถ่ายตอนกอดเข็มขัดแชมป์ ONE พร้อมเคียงข้างด้วย "เสี่ยโบ๊ท" และ "เสี่ยเน้า" 2 ผู้ดูแลค่ายเพชรยินดี โดยเขียนแคปชั่นว่า "หมากเกมนี้ ฉันก็รู้ว่าจะต้องลงเอยอย่างไร" ทำนองแขวะการตัดสินของ ONEอย่างไรก็ตามในโพสต์ดังกล่าวมีแฟนหมัดมวยหลายคนเข้าไปสวนกลับ เพชรมรกต โดยบอกว่า ไฟต์ก่อนหน้านี้ตัวของ เพชรมรกต รูปเกมดูแพ้ ตะวันฉาย จริง ไม่เหมือนกับไฟต์นี้ที่ค้านสายตากว่าไฟต์ดังกล่าวหลายเท่าสำหรับ เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี เคยเป็นเจ้าของเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นเฟเธอร์เวต ก่อนจะมาเสียเข็มขัดดังกล่าวให้กับ ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ ในศึก ONE: 161 เมื่อ 29 กันยายน 2022 ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยเจ้าตัวแพ้คะแนนให้กับนักชกรุ่นน้องอย่างเป็นเอกฉันท์หลังจากที่ เพชรมรกต พ่าย ตะวันฉาย ในไฟต์นั้น ก็เหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายระหว่างค่ายมวยเพชรยินดี กับ ONE Championship ที่ทาง "เสี่ยโบ๊ท" ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ ประกาศตัดขาดขอไม่ส่งนักมวยในความดูแลของตนขึ้นชกในศึกนี้อีกต่อไป