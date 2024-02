"คมอาวุธ" แบกน้ำหนักชนะ "ยอดภูผา" ไม่เอกฉันท์ "ริคาร์โด" น็อก 3 ไฟต์รวด รับสัญญา ONE ใหญ่

ศึก ONE ลุมพินี 50 เปิดฉากต้อนรับเดือนแห่งความรัก มอบความสุขให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้อย่างถ้วนหน้า เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยมีนักสู้ฝีมือดีขึ้นเวทีบู๊ทั้งสิ้น 12 คู่ เดินหน้าแลกอาวุธเดือดแย่งชิงแต้มชัยมาครองคู่เอกของรายการ “ยอดภูผา วิมานแอร์” มวยหมัดดุ วัย 20 ปี จากชัยภูมิ เปิดศึกภาค 3 พบกับคู่ปรับเก่า “คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป” มวยพลังแกร่ง วัย 24 ปี จากหนองคาย โดย 2 ครั้งแรกที่พบกันฝ่ายหลังทำได้ดีกว่า ด้วยสถิติชนะ 1 เสมอ 1 ส่วนไฟต์นี้เจอกันในรูปแบบมวยไทย 3 ยกเป็นครั้งแรก ภายใต้กติกามวยไทย แคตช์เวต 147.2 ป.“คมอาวุธ” ที่ยอมแบกน้ำหนักสู้เกือบ 5 ปอนด์ เป็นฝ่ายขยับเดินบี้ไม่มีกลัว ขณะที่ “ยอดภูผา” ก็ยืนปักหลักปักหลักแลกอาวุธใส่กันอย่างเมามันแบบทีต่อที แต่ยังหยุดคู่ปรับเก่าไม่ได้ เข้าสู่ยกตัดสิน “คมอาวุธ” เริ่มมั่นใจ อาศัยลูกขยันบุกเข้าทำต่อเนื่อง ทำให้ “ยอดภูผา” ต้องถอยร่นตั้งรับ ครบ 3 ยก “คมอาวุธ” เอาชนะโดยคะแนนไม่เอกฉันท์ เพิ่มสถิติเก็บชัย 4 จาก 5 ไฟต์ในรายการนี้ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “ริคาร์โด บราโว” จอมบู๊สายลุย วัย 24 ปี จากอาร์เจนตินา ฟอร์มกำลังเข้าฝักเก็บชัยชนะพร้อมหยิบโบนัสมาได้ 2 ไฟต์ติด ปะทะแกร่งกับ “เคนัน เบย์รามอฟ” นักสู้น้องใหม่ วัย 20 ปี จากตุรกี ดีกรีแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง 3 สมัย ที่หวังมาเปิดตัวให้แฟนมวยได้ประทับใจ โดยฟาดปากกันในกติกามวยไทย แคตช์เวต 161 ป.เปิดฉากมาเพียงแค่ 30 วินาที “ริคาร์โด” โชว์ความร้อนแรงปล่อยอาวุธเป็นชุด นำด้วยหมัดขวาและปิดด้วยหมัดซ้ายเข้าที่ใบหน้า “เคนัน” เต็มแรงหล่นคาพื้นผ้าใบลุกไม่ขึ้น ผู้ชี้ขาดบนเวทีจึงยุติการชกทันที ทำให้ “ริคาร์โด” ยืดสถิติไร้พ่ายและเก็บโบนัส 3 ไฟต์ติด พร้อมได้เป็นนักกีฬาคนแรกจาก ONE ลุมพินี ปี 2567 ที่พิชิตสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3.5 ล้านบาท) ได้สำเร็จ__________________5 นักสู้ฟอร์มจัดรับโบนัสกลับบ้านการแข่งขันในค่ำคืนนี้รูดม่านจบลงอย่างสนุกตื่นเต้น นักกีฬาทุกคนต่างงัดลีลาเก่งออกมาสู้ลุ้นปิดเกมเร็วให้ได้ โดยมีนักกีฬา 5 คน โชว์ฟอร์มเดือดไล่อัดคู่แข่งจน “บิ๊กบอส” ชาตรี ศิษย์ยอดธง ต้องรีบสั่งแจกโบนัสให้สมกับความตั้งใจ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.75 ล้านบาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)1. คาร์โล บูมินาอัง (โบนัส 3.5 แสนบาท)2. ริคาร์โด บราโว (โบนัส 3.5 แสนบาท + สัญญา ONE 3.5 ล้านบาท)3. วิน ศิษย์เจ๊นิ่ม (โบนัส 3.5 แสนบาท)4. เพชรแสนชัย เอ็มยุเด็น (โบนัส 3.5 แสนบาท)5. พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี (โบนัส 3.5 แสนบาท)__________________สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 50คู่เอก คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ยอดภูผา วิมานแอร์ (มวยไทย แคตช์เวต 147.2 ป.)คู่รอง พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี ชนะทีเคโอ ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย นาทีที่ 0:55 ของยกสาม (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)เพชรแสนชัย เอ็มยุเด็น ชนะน็อก เพชรดำ เพชรเกียรติเพชร นาทีที่ 2:31 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 134 ป.)โชคปรีชา พีเค.แสนชัย ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซื่อสัตย์ มานพยิม (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)วิน ศิษย์เจ๊นิ่ม ชนะน็อก เมาคลี ฉ.อจลบุญ นาทีที่ 1:15 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 127 ป.)แหลมสิงห์ ส.เดชะพันธ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ มาวิน ศูนย์กีฬาห้วยต้ม (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)ริคาร์โด บราโว ชนะน็อก เคนัน เบย์รามอฟ นาทีที่ 0:30 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 161 ป.)พาร์แฮม กีราติ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ปีใหม่ ม.รัตนบัณฑิต (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)ชบาแก้ว ส.แก่นจันทร์ชัย ชนะคะแนนเอกฉันท์ รีเบคกา วัตฟอร์ด (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105 – 115 ป.)เพชรพลังชัย ภ.เจริญแพทย์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ โชโก คูริอากิ (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)คาร์โล บูมินาอัง ชนะซับมิชชัน เซียะ จือเผิง นาทีที่ 1:29 ของยกแรก (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)อาวาซเบก โคลเมียร์ซาเอฟ ชนะซับมิชชัน ลีอันโดร โกเมส นาทีที่ 4:40 ของยกแรก (MMA รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)