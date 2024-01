แรงข้ามปี “ก้องธรณี” กดแต้ม “ชารีฟ” เฮ 6 ไฟต์รวด, “กิ่งซางเล็ก” ไม่ฟื้นจอดยกสอง

ศึก ONE ลุมพินี 48 จัดเต็มความสนุกสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้ถ้วนหน้าตลอดทั้งการแข่งขัน เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยมีเหล่านักสู้มากความสามารถร่วมโชว์ผลงานทั้งสิ้น 11 คู่ เปิดหน้าแลกอาวุธหนักแบบไม่มีใครยอมกัน เพื่อคว้าชัยชนะเอาฤกษ์ฉลองเดือนแรกของปีคู่เอกของรายการ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” อดีตแชมป์ประเทศไทยรุ่น 135 ป. วัย 27 ปี จากเพชรบูรณ์ เดินหน้าล่าแต้มชัย 6 ไฟต์ติด ลุ้นโอกาสคว้าสัญญา ONE ปะทะฝีมือกับ “ชารีฟ มาซอริเอฟ” จอมบู๊ลีลาพลิ้ว วัย 25 ปี จากรัสเซีย ที่หวังมาเปิดตัวให้เป็นที่จดจำ โดยสู้กันภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.)ภาพรวมช่วงต้นเกม “ชารีฟ” ไม่กลัวบารมีของ “ก้องธรณี” ปล่อยหมัดเดินแลกเข้าใส่กันอย่างสนุก เข้าสู่ยกสุดท้ายอาวุธซ้ายของ “ก้องธรณี” เริ่มทำงาน จัดชุดใหญ่ทั้งหมัดและศอกส่ง “ชารีฟ” ลงไปนับ 8 ถึงสองครั้ง แต่ฝ่ายหลังอาศัยความอึดลุกขึ้นสู้จนระฆังดังหมดยกก่อนที่ “ก้องธรณี” จะซ้ำเพื่อปิดจ๊อบ ครบ 3 ยก “ก้องธรณี” เป็นฝ่ายชนะเอกฉันท์ ยืดสถิติไม่แพ้ใคร 6 ไฟต์ติด พร้อมรับโบนัสครั้งที่ 4 เป็นรางวัลปลอบใจด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “กิ่งซางเล็ก ต.หลักสอง” มวยอาวุธจัดจ้าน วัย 22 ปี จากบุรีรัมย์ หายจากอาการบาดเจ็บกลับคืนสังเวียนในรอบครึ่งปี พบกับ “โจอาคิม อูรากี” นักชกวัย 29 ปี ชาวฝรั่งเศสเชื้อสายแอลจีเรีย ที่มาเปิดตัวในรายการนี้เป็นครั้งแรก โดย “กิ่งซางเล็ก” ทำน้ำหนักไม่ได้ตามรุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.) จึงยินยอมจ่ายค่าชดเชยให้กับ “โจอาคิม” และตกลงชกกันในพิกัดใหม่ แคตช์เวต 142.6 ป.เปิดเกมมา “กิ่งซางเล็ก” เดินลุยสาดแข้งซ้ายเข้าใส่ ขณะที่ “โจอาคิม” ใช้ความยาวเป็นประโยชน์ตอบโต้กลับน่ากลัว ยกต่อมา “โจอาคิม” เริ่มเครื่องร้อนกดฮุกซ้ายส่ง “กิ่งซางเล็ก” หล่นโดนนับ 8 แต่ฝืนลุกมาได้ ก่อนอัดซ้ำเข้าลำตัวคู่ชกร่วงไปอีกครั้ง สุดท้าย “โจอาคิม” เร่งเครื่องเต็มกำลังปิดเกมด้วยหมัดขวาซ้ำจุดเดิมน็อก “กิ่งซางเล็ก” สำเร็จในยกสอง เปิดตัวสวยคว้าโบนัส 3.5 แสนบาทได้ทันทีโบนัสแตกรัว ๆ 5 นักชกรับทรัพย์กลับบ้านตลอดการแข่งขันนักกีฬาทุกคนต่างโชว์ความสามารถออกมาโชว์แบบไม่มีกั๊ก โดยมีนักต่อสู้ 5 ราย ทำผลงานเข้าตา “บิ๊กบอส” ชาตรี ศิษย์ยอดธง ตัดสินใจมอบเงินโบนัสกลับบ้านไปฝากครอบครัว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.75 ล้านบาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท)1. มาจิด คาริมี (โบนัส 3.5 แสนบาท)2. โจอาคิม อูรากี (โบนัส 3.5 แสนบาท)3. ขวัญใจ ขวัญใจมวยไทยยิม (โบนัส 3.5 แสนบาท)4. ศรศึกน้อย เอฟเอ.กรุ๊ป (โบนัส 3.5 แสนบาท)5. ก้องธรณี ส.สมหมาย (โบนัส 3.5 แสนบาท)สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 48- คู่เอก ก้องธรณี ส.สมหมาย ชนะคะแนนเอกฉันท์ ชารีฟ มาซอริเอฟ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- คู่รอง เอกลักษณ์ ส.สมานการ์เม้นท์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพชรแสนแสบ ส.จารุวรรณ (มวยไทย แคตช์เวต 124 ป.)- มาดสิงห์ เขาหลักมวยไทย ชนะคะแนนเอกฉันท์ สิบแสน นกเขากม.11 (มวยไทย แคตช์เวต 138 ป.)- ศรศึกน้อย เอฟเอ.กรุ๊ป ชนะน็อก เงาพยัคฆ์ แอ๊ดสันป่าตอง นาทีที่ 2:32 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 128 ป.)- สองแผ่นดิน ช.แก้ววิเศษ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยอดสิงห์ดำ เกียรติกำธร (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)- ขวัญใจ ขวัญใจมวยไทยยิม ชนะน็อก เพชรกัญญา ส.พวงทอง นาทีที่ 1:40 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 120 ป.)- โจอาคิม อูรากี ชนะน็อก กิ่งซางเล็ก ต.หลักสอง นาทีที่ 1:49 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 142.6 ป.)- พิชิตชัย พีเค.แสนชัย ชนะคะแนนเอกฉันท์ เมห์ดาด คานซาเดห์ (มวยไทย แคตช์เวต 122 ป.)- มาจิด คาริมี ชนะน็อก ตี๋ใหญ่ พีเค.แสนชัย นาทีที่ 1:47 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)- คาบิลัน เจเลวาน ชนะคะแนนเสียงข้างมาก สุไลมาน ลูกสวนมวยไทย (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- ชานกี คาราอูล ชนะทีเคโอ อาร์เซนิโอ บาลิซาแคน นาทีที่ 5:00 ของยกสอง (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)