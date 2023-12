ปรมาจารย์มวยหมัด "อ.ปุ๋ย" เผยพิษสง "พระจันทร์ฉาย" มั่นใจล้างตา "โจเซฟ" ทวงคืนบัลลังก์

“อ.ปุ๋ย” สุเทพ ณ นคร ปรมาจารย์มวยหมัดระดับประเทศ เปิดเผย “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัย” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115 - 125 ป.) พัฒนาขึ้นมากจากศึกภาคแรกที่แพ้ “โจเซฟ ลาซิรี” มั่นใจไฟต์นี้ล้างตา ทวงคืนบัลลังก์ได้แน่นอน“อ.ปุ๋ย” สุเทพ ณ นคร อดีตทีมงานโค้ชมวยสากลทีมชาติไทย ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นเทรนเนอร์พิเศษด้านการใช้หมัด ให้กับนักมวยในค่ายมวย พี.เค.แสนชัย ซึ่งรวมไปถึง “พระจันทร์ฉาย” ที่กำลังจะมีคิวเปิดศึกภาคสอง เพื่อเฟ้นหาเจ้าบัลลังก์ตัวจริงเพียงหนึ่งเดียวกับอริตัวฉกาจ “โจเซฟ ลาซิรี” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115 - 125 ป.) ในศึกใหญ่ส่งท้ายปี ONE ลุมพินี 46 ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 22 ธ.ค.นี้โดย “อ.ปุ๋ย” ที่ดูแลการฝึกวิชาหมัดให้กับ “พระจันทร์ฉาย” มายาวนาน ขอยืนยันว่าหลังความพ่ายแพ้จนต้องเสียบัลลังก์มาจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลากว่า 18 เดือนที่ผ่านมา ศิษย์เอกคนนี้ มุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างหนักจนทำให้มีฝีไม้ลายมือที่พัฒนาขึ้นมาอย่างรอบด้านอย่างเห็นได้ชัดจากผลงาน 3 ไฟต์หลังสุด“ถ้าให้เทียบ พระจันทร์ฉาย ในวันที่แพ้ โจเซฟ กับ พระจันทร์ฉาย ในปัจจุบันนี้ ผมบอกได้เลยว่า‘พระจันทร์ฉาย’ พัฒนาขึ้นมาเยอะมากในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะเรื่องหมัดที่เขาจะมาฝึกเพิ่มเติมกับผมทุกครั้งหลังจากซ้อมมวยไทยเสร็จ ดูได้จากผลงานของเขานับแต่แพ้ไฟต์นั้นมา โดยเฉพาะ 2 ไฟต์หลังสุดที่ชก สามเอ ได้นับ ตอนชกกับ อัคราม ก็ได้นับ เราจะเห็นว่าการออกหมัดของเขาพัฒนาขึ้นมาก”นอกจากนั้น “อ.ปุ๋ย” ยังวิเคราะห์ถึงรูปเกมในไฟต์นี้ โดยเชื่อมั่นว่าหากเกมการชกยืดเยื้อเท่าไหร่ จะยิ่งส่งผลดีต่อ “พระจันทร์ฉาย” มากเท่านั้น พร้อมแสดงความมั่นใจในตัวศิษย์เอกคนนี้ว่าจะสามารถทวงคืนบัลลังก์มาครองได้อย่างแน่นอน“ไฟต์นี้ถ้าได้ชกเกมยาว พระจันทร์ฉาย จะยิ่งได้เปรียบ แต่สิ่งที่ต้องระวัง โจเซฟ เป็นพิเศษคือ เรื่องหมัดฮุกซ้ายและอัปเปอร์คัตซ้าย”“ถ้ามองในภาพรวม ผมมั่นใจว่า ‘พระจันทร์ฉาย’ จะเอาชนะไฟต์นี้ได้ เพราะเขาซ้อมมาดีมาก สภาพร่างกายตอนนี้เต็มร้อยแล้ว เขาเป็นมวยที่สายตาดี มีความรวดเร็ว ออกได้เป็นชุด และได้ชกในบ้านด้วย ทำให้กำลังใจยิ่งเกินร้อยครับ”สำหรับศึก ONE ลุมพินี 46 ศุกร์ที่ 22 ธ.ค.นี้ถ่ายทอดสดสู่แฟน ๆ ที่รับชมในประเทศไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางช่อง 7HD กด 35ออกอากาศเวลา20.30 – 23.30 น. (ประมาณคู่ 4 จนถึงคู่เอก) ส่วนทางเฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand และ ยูทูบ ONE Championship รับชมได้เฉพาะคู่ 1-6 เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. ส่วน Watch.onefc.com ออกอากาศคู่แรกจนจบการแข่งขันสำหรับประเทศอื่น ๆ จะให้บริการในรูปแบบ Pay-per-view (จ่ายเพื่อรับชม) โดยขึ้นอยู่กับนโยบายการออกอากาศในแต่ละประเทศ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมทาง Watch.onefc.com