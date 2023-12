"ชาตรี" ยืนยัน ONE ลุยกาตาร์ปีหน้า อัดแน่นกว่า 60 อีเวนต์ มีแผนเปิดตัวแผ่นดินยุโรป

ONE องค์กรสื่อกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของทวีปเอเชีย ติดเครื่องเดินหน้าเต็มกำลัง เตรียมจัดการแข่งขันมากกว่า 60 รายการในปี 2567 พร้อมนำกีฬาการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) กลับมาแข่งขันแบบจัดเต็มอีกครั้งในปี 2566 นี้ ONE มุ่งเน้นไปที่การจัดแข่งขันมวยไทยเป็นพิเศษ โดยได้เปิดตัวรายการ ONE ลุมพินี ไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นรายการที่รวบรวมนำสุดยอดนักมวยไทยจากทั่วทุกมุมโลก มาร่วมประชันฝีมือที่สนามมวยเวทีลุมพินีอันทรงเกียรติ โดยออกอากาศสดไปมากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก เป็นประจำทุกสัปดาห์ล่าสุดหลังประสบความสำเร็จในการจัดแข่งขัน ONE ลุมพินี อย่างน่าประทับใจ นาย “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” ผู้ก่อตั้ง ประธาน และซีอีโอของ ONE ได้ออกมายืนยันแล้วว่าในปีหน้า ONE จะกลับมามุ่งเน้นไปที่การจัดแข่งขัน MMA อีกครั้ง โดยพร้อมเคลื่อนทัพจัดการแข่งขันมากกว่า 60 รายการ ในหลากหลายประเทศทั่วโลก“ONE ลุมพินี กำลังดำเนินไปอย่างยั่งยืน และสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง ตอนนี้ ONE ได้รับการยอมรับแล้วว่าเป็นองค์กรอันดับหนึ่งที่มีนักกีฬาสายยืนสู้ที่ดีที่สุดในโลก โดยในปีหน้า เราจะกลับมาโฟกัสไปที่การแข่งขัน MMA อีกครั้ง ทุกคนจะได้เห็นการแข่งขัน MMA กันแบบจุใจ ซึ่งเราจะจัดการแข่งขันขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกากาตาร์ ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์”“เราจะประกาศจัดการแข่งขันกว่า 60 รายการ และอาจมีมากถึง 70 รายการ ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า แน่นอนว่าปี 2567 จะเป็นปีที่ ONE จัดการแข่งขันกระจายในหลายประเทศมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ และสิ่งนี้ทำให้เราและแฟน ๆ ต่างตื่นเต้นกันมาก"นอกจากนั้นบิ๊กบอส “ชาตรี” ยังยืนยันว่า ONE จะจัดการแข่งขันขึ้นที่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ อันเป็นส่วนหนึ่งในแผนการขยายตลาดไปสู่ฝั่งตะวันออกกลาง ในวันที่ 1 มีนาคม อย่างแน่นอน เท่านั้นยังไม่พอ บิ๊กบอส “ชาตรี” ยังเปิดเผยข่าวใหญ่อีกว่าในปีหน้า ONE จะเปิดตัวในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการอีกด้วย“ในวันที่ 1 มีนาคม ONE จะจัดการแข่งขันที่กรุงโดฮา ต้องขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดที่มีส่วนทำให้การแข่งขันนี้สามารถเกิดขึ้นได้ และมันน่าตื่นเต้นมากที่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ผมจะมีการประกาศครั้งใหญ่สำหรับทวีปยุโรป ซึ่งนับว่ายิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับประวัติศาสตร์ของ ONE ในยุโรปแน่นอน”ติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh