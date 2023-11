“เพชรสุขุมวิท” หวนตั้งหลักใหม่ วัดใจ “แบล็คแพนเธอร์” ที่ฟอร์มดีวันดีคืน ศึก ONE ลุมพินี 46

“เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” ดาวรุ่งพุ่งแรงที่มีอันต้องสะดุดฝันอย่างเจ็บปวด หวนกลับมาตั้งหลักใหม่ พร้อมวัดใหม่ “แบล็คแพนเธอร์” ที่เคยเจ็บมาก่อน แต่ฟอร์มหลังดีวันดีคืน โคจรมาเจอกันในศึก ONE ลุมพินี 46จัดหนักสมเป็นศึกใหญ่ส่งท้ายปี สำหรับศึก ONE ลุมพินี 46 ในวันศุกร์ที่ 22 ธ.ค.นี้ โดยล่าสุดได้อัปดีกรีความเดือดเพิ่มอีกหนึ่งคู่ ทำเอาคอมวยถึงกับตาลุกวาว เพราะถึงคราวกลับมาโชว์ฝีมือในรอบครึ่งปีของ “เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” นักสู้ขาลุยวัย 25 ปี จากนครศรีธรรมราช ที่ขอกลับมากู้ชื่อ ด้วยการพบกับ “แบล็คแพนเธอร์” มวยฝีมือฉกาจวัย 23 ปี จากสงขลา ที่กำชัยชนะมาสองไฟต์ติด ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)สำหรับ “เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” เปิดตัวครั้งแรกในศึก ONE ลุมพินี 3 โดยสามารถหักด่าน ผ่านจอมเก๋าอย่าง “ช่อฟ้า ท.แสงเทียนน้อย” ไปได้ด้วยคะแนนเอกฉันท์ ก่อนจะดังเป็นพลุแตกในไฟต์ต่อมา คว้าโบนัส 3.5 แสนบาท จากบิ๊กบอส “ชาตรี” มาครอง หลังไล่ถล่ม “เพชรเมืองศรี ทีเด็ด99” จนหมดสภาพในยกที่สอง ตามด้วยการปราบ “ก้องธรณี ส.สมหมาย” ในไฟต์ที่สาม ขึ้นแท่นกลายเป็นนักมวยฟอร์มแรงประจำรายการที่แฟนมวยทั่วประเทศ คาดว่าจะคว้าสัญญานักกีฬา ONE มาครองแต่ปรากฏว่าฝันของ “เพชรสุขุมวิท” ต้องสะดุด หลังถูก “จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์” มวยหนุ่มจากเมืองกรุง ที่มาเปิดตัวไฟต์แรก แจกอาวุธหนัก ยัดเยียดความพ่ายแพ้แบบสุดช็อกตั้งแต่ยกแรก ในศึก ONE ลุมพินี 20 เมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา “เพชรสุขุมวิท” เหมือนเจอทางตัน เกิดบาดแผลฝังลึกในจิตใจในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา จนกระทั่งได้รับโอกาสให้กลับมาพิสูจน์ตัวเอง เรียกคืนความมั่นใจ และกู้ศรัทธาจากแฟน ๆ อีกครั้งทางด้าน “แบล็คแพนเธอร์” ประเดิมผลงานไฟต์แรกอย่างน่าขมขื่น ด้วยการแพ้น็อก “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” จอมแสบจากรัสเซีย ตั้งแต่ยกแรกในศึก ONE ลุมพินี 9 หลังจากนั้นเจ้าตัวก็กลับไปถอดบทเรียนความพ่ายแพ้ และสามารถกลับมาเป็นเก็บชัยชนะเหนือ “โมฮัมหมัด ซาเดกี” ได้ในอีก 4 เดือนต่อมา และผ่านด่านหิน “เพชฌฆาตเจ้าน้ำตา” สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง ไปได้อย่างสนุกในศึก ONE ลุมพินี 35 เมื่อเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา พร้อมรับเงินโบนัส 3.5 แสนบาท จากบิ๊กบอส “ชาตรี”การขึ้นสังเวียนไฟต์ที่ 4 ในครั้งนี้ เป้าหมายเดียวของ “แบล็คแพนเธอร์” คือการทะลุด่าน “เพชรสุขุมวิท” ไปให้ได้ เพื่อเดินหน้าเก็บชัยต่อเนื่อง 3 ไฟต์ และเพิ่มโอกาสให้ตัวเองในการก้าวไปต่อในเวทีระดับโลก“เพชรสุขุมวิท vs แบล็คแพนเธอร์” จะปะทะฝีมือกันในวันศุกร์ที่ 22 ธ.ค.นี้ ศึก ONE ลุมพินี 46 แฟน ๆ ชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR ( https://www.thaiticketmajor.com/sport/one-lumpinee-46.html ) คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh