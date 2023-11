"นักรบ" จัดน็อกสยบ "เด็ดดวงเล็ก" สวยงาม "ทรงชัยน้อย" คว้าสัญญา ONE ใหญ่ รายที่ 8

ศึก ONE ลุมพินี 41 จัดเต็มความสนุกโดนใจแฟนกีฬาการต่อสู้ไม่เปลี่ยนแปลง เมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 17 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ยกพลเหล่าคู่แข่งขันอาวุธครบมือ 11 คู่ ที่ต่างขึ้นเวทีด้วยใจมุ่งมั่นอยากพิชิตชัยชนะและคว้าเงินโบนัสมาครองเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นคู่เอกของรายการ “เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99” นักสู้แข้งโหด วัย 20 ปี จากขอนแก่น ผ่านไป 4 ไฟต์ยังแพ้ใครไม่เป็น เปิดศึกแย่งชิงแต้มชัยไฟต์ที่ 5 พบกับ “นักรบ แฟร์เท็กซ์” มวยเข่าดุดัน วัย 25 ปี จากสุรินทร์ ที่ขอคืนฟอร์มเก่งหยุดความฮอตคู่ชกรุ่นน้องให้ได้ ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.)เสียงระฆังยกแรกเปิดฉาก “นักรบ” เตรียมตัวมาดีเดินหน้าลุยแบบดุดัน ส่วน “เด็ดดวงเล็ก” ยังตั้งหลักไม่ได้เน้นถอยตั้งรับปลอดภัยไว้ก่อน เข้ายกสอง “นักรบ” บุกเข้าถึงตัวตลอดได้ช็อตชกขวาเข้าเต็มหน้าทำ “เด็ดดวงเล็ก” ลงไปนับ 8 ตุนแต้มไว้ได้ก่อน ยกตัดสิน “นักรบ” ยิ่งชกยิ่งมั่นใจ ไล่อัดอีกฝ่ายจนน่วม สุดท้ายปล่อยหมัดเข้าท้องเต็มแรงส่งมวยแข้ง 5G ร่วงหมดสภาพ ทำให้ “นักรบ” เอาชนะทีเคโอไปได้ในนาทีที่ 0:51 ของยกสาม พร้อมรับโบนัส 3.5 แสนบาท ได้เป็นครั้งที่สอง___________________คู่รองของรายการ “เตี้ยมหาภัย” ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์” จอมบู๊ไซส์มินิ วัย 23 ปี จากสมุทรปราการ ฟอร์มแรงคว้าชัย 4 ไฟต์รวดพร้อมรับโบนัสทะลุหลักล้านบาท เปิดหน้าแลก “รักษ์ เอราวัณ” มวยขวาบ้าดีเดือด วัย 22 ปี จากปัตตานี ที่ยังไม่แพ้ใครเก็บชัยบวกโบนัสได้สองไฟต์ ในกติกามวยไทย แคตช์เวต 116 ป.ยกแรก “ทรงชัยน้อย” ปล่อยหมัดรัวเป็นพายุจนได้นับ “รักษ์” มาถึง 2 ครั้ง แต่อีกฝ่ายยังอึดประคองตัว เอาตัวรอดมาได้ เข้ายกสอง “รักษ์” ไม่ท้อเดินลุยเอาคืนบ้างสาดหมัดเต็มแรงทวงคืนมาได้ 1 นับ แต่ “เตี้ยมหาภัย” ยังกัดฟันลุยต่อแบบดุเดือด ยกตัดสินทั้งสองฝ่ายทุ่มแรงสู้หมดหน้าตักแบบไม่มีใครยอมกันสุดท้ายผลออกมาเป็น “ทรงชัยน้อย” ชนะคะแนน “รักษ์” สุดเดือด สร้างสถิติเป็นคนที่สองของรายการที่เก็บชัยได้ 5 ไฟต์รวด พร้อมได้โบนัส 3.5 แสนบาท เป็นครั้งที่ 4 แถมยังพิชิตใจของบิ๊กบอส “ชาตรี” คว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 3.7 ล้านบาท) มาครอง กลายเป็นนักกีฬาคนที่ 8 จาก ONE ลุมพินี ที่ได้ก้าวสู่เวทีระดับโลก___________________ด้านคู่เอกอินเตอร์ “จอมทำลายล้าง” ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ มวยหมัดทรงพลัง วัย 28 ปี จากร้อยเอ็ด เก็บชัยได้ 4 ไฟต์รวดแต่มาพ่ายไฟต์ที่ 5 เดินหน้ากู้ศรัทธาปะทะสายแข้งจากรัสเซีย “ทาเกียร์ คาลิลอฟ” วัย 30 ปี ที่ขอพิสูจน์ตัวเองว่าไม่ใช่งานง่ายของใคร พร้อมสู้กันในกติกามวยไทย แคตช์เวต 136 ป.ยกแรกเริ่มขึ้นมา “ยอดเหล็กเพชร” เดิมเกมลุยใส่ด้วยความมุ่งมั่น ส่วน “ทาเกียร์” มีความเร็วเป็นทีเด็ดชกหมัดตอบโต้น่าหวาดเสียว ยกสองนักสู้จากแดนหมีขาวยังคึกต่อเนื่องแม้เป็นฝ่ายเดินถอยแต่ตอดทำแต้มวูบวาบมากกว่า ยกตัดสินนักชกขวัญใจคนไทยเร่งไล่ต้อนเอาคืนแต่อาวุธยังไม่เข้าเป้าและดูช้ากว่าอีกฝ่ายอย่างเห็นได้ชัด ครบสามยกผู้ชี้ขาดบนเวทียกมือให้ “ทาเกียร์” เป็นฝ่ายเบียดชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ปล่อยให้ “ยอดเหล็กเพชร” คอตกแพ้สองไฟต์ติดต่อกัน___________________#5 นักกีฬาสู้ได้ใจคว้าโบนัส, “ทรงชัยน้อย” เฮชนะสัญญา ONEตลอดในค่ำคืนนี้แฟนกีฬาการต่อสู้ได้เพลิดเพลินไปกับการแข่งขันสุดน่าประทับใจ โดยมีนักกีฬา 5 ราย ทำผลงานโดดเด่นออกอาวุธครบเครื่องเข้าตาของ “บิ๊กบอส” ชาตรี ศิษย์ยอดธง ตัดสินใจเบิกเงินจ่ายโบนัสพิเศษให้แบบคู่ควร รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.75 ล้านบาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) ขณะที่ “ทรงชัยน้อย” ฟอร์มแรงต่อเนื่องชนะ 5 ไฟต์ติดต่อกัน ส่งผลให้ได้รับสัญญานักกีฬา ONE เป็นรายล่าสุด1. ยอดนำชัย แฟร์เท็กซ์ (โบนัส 3.5 แสนบาท)2. ปานเพชร สจ.เล็กเมืองนนท์ (โบนัส 3.5 แสนบาท)3. สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง (โบนัส 3.5 แสนบาท)4. ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์ (โบนัส 3.5 แสนบาท + สัญญา ONE 3.7 ล้านบาท)5. นักรบ แฟร์เท็กซ์ (โบนัส 3.5 แสนบาท)___________________สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 41- คู่เอก นักรบ แฟร์เท็กซ์ ชนะทีเคโอ เด็ดดวงเล็ก ทีเด็ด99 นาทีที่ 0:51 ของยกสาม (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- คู่รอง ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์ ชนะคะแนน รักษ์ เอราวัณ (มวยไทย แคตช์เวต 116 ป.)- สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง ชนะน็อก ต้มยำกุ้ง ภูมิใจไทย นาทีที่ 2:47 ของยกสาม (มวยไทย แคตช์เวต 132 ป.)- บัวเขียว ป.เปาอินทร์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ พฤหัสน้อย ทีบีเอ็มยิม (มวยไทย แคตช์เวต 138 ป.)- ปานเพชร สจ.เล็กเมืองนนท์ ชนะทีเคโอ เมย์แซม อาเดลนิยา นาทีที่ 0:30 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 126 ป.)- ยอดนำชัย แฟร์เท็กซ์ ชนะน็อก ชำป่างาม ป.ประมุข นาทีที่ 2:21 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 114 ป.)- ทาเกียร์ คาลิลอฟ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ (มวยไทย แคตช์เวต 136 ป.)- วิว เพชรโกศล ชนะคะแนนเอกฉันท์ อัสลานเบน ซิครีเอฟ (คิกบ็อกซิ่ง แคตช์เวต 126 ป.)- สุไลมาน ลูกสวนมวยไทย ชนะคะแนนเอกฉันท์ คิจานี อิตช์ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- รุสลัน ซาตีเยฟ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ฟาริด อาลีบาบาซาด (MMA รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- กัดซิมูราด อาเมียร์ซานอฟ ชนะทีเคโอ มอร์เตซา โนรูซี นาทีที่ 3:25 ของยกสอง (MMA รุ่นเวลเตอร์เวต 170 – 185 ป.)