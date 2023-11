"จ้าวเสือใหญ่" จัดน็อก "ไผ่แดง" ยกสอง "อาลีฟ" ปลื้มคว้าสักญา ONE รายการใหญ่

ศึก ONE ลุมพินี 40 เมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) อัดแน่นด้วยบรรดาคู่แข่งขันสุดแกร่งทั้งกายใจ 12 คู่ ที่ต่างออกมาฟาดฟันกันแบบเกินร้อยเพื่อแย่งชิงแต้มชัยสร้างชื่อให้เป็นที่จดจำคู่เอกของรายการ “จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์” นักสู้จากเมืองกรุง วัย 22 ปี อาวุธครบมือลูกเด่นเข่าลอย เปิดหน้าแย่งชิงแต้มชัยสำคัญกับ “ไผ่แดง เกียรติทรงฤทธิ์” มวยซ้ายฝีมือดี วัย 23 ปี จากนครปฐม หลังไฟต์ล่าสุดต่างโชว์ฟอร์มเก่งไม่ออกแพ้มาทั้งคู่ ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 - 135 ป.)เปิดฉากยกแรก “จ้าวเสือใหญ่” ใช้ความนิ่งหาช่องเล่นงาน “ไผ่แดง” ที่ยืนคุมเชิงแบบไม่ประมาท เข้ายกสองเกมเริ่มเดือด “จ้าวเสือใหญ่” เดินหน้าลุยด้วยความมั่นใจมากขึ้น ก่อนได้จังหวะปล่อยหมัดฮุกซ้ายเข้าเต็มกกหู “ไผ่แดง” ล้มทั้งยืน แม้พยายามฝืนยืนสู้แต่สุดท้ายทนพิษบาดแผลไม่ไหว ทำให้ “จ้าวเสือใหญ่” ชนะน็อกไปได้ในนาทีที่ 2:21 ของยกสอง พร้อมรับโบนัส 3.5 แสนบาทคู่รองของรายการ “อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” จอมห้าว วัย 19 ปี ลูกครึ่งไทย - มาเลเซีย ที่ฟอร์มแรงคว้าชัยพร้อมโบนัสมาสามไฟต์รวดนับตั้งแต่เปิดตัว ขอต้อนรับน้องใหม่ “เพย์มาน โซลฟาการี” มวยกำปั้นระเบิด วัย 26 ปี จากอิหร่าน ในกติกามวยไทย แคตช์เวต 120 ป.เปิดฉากมาเพียงแค่ 14 วินาที “อาลีฟ” ได้โอกาสโชว์พลังกำปั้นเหวี่ยงฮุกซ้ายเข้าเต็มกรามส่ง “เพย์มาน” ลงไปนับอย่างรวดเร็ว แม้ยอดฝีมือจากอิหร่าน จะพยายามลุกขึ้นมาได้ แต่ก็ไม่รอดเงื้อมมือของ “อาลีฟ” ที่เดินหน้าเช็กบิล เอาชนะน็อกไปได้ในนาทีที่ 1:44 ของยกแรก พร้อมคว้าโบนัสมูลค่า 3.5 แสนบาทไปครอง นอกจากนี้ จากชัยชนะอันเด็ดขาด บิ๊กบอส “ชาตรี” จึงมอบสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 3.7 ล้านบาทให้เป็นรางวัล โดยเป็นนักกีฬาคนที่ 7 จาก ONE ลุมพินี ที่ได้ก้าวสู่เวทีระดับโลกด้านคู่เอกอินเตอร์ได้สองมวยหนุ่มต่างชาติวัดพลังแกร่ง “ริคาร์โด บราโว” จอมห้าว วัย 23 ปี จากอาร์เจนตินา อาสารับน้อง “โอลิเวอร์ ฮันเซน” นักรบไวกิง วัย 20 ปี ขอมาประเดิมเก็บแต้มชัยเพิ่มความมั่นใจ ในกติกามวยไทย แคตช์เวต 165 ป.หลังเสียงระฆังเริ่มขึ้น “โอลิเวอร์” ใช้ความสดเดินลุยใส่ส่ง “ริคาร์โด” ร่วงลงไปนับ 8 ได้ก่อนถึงสองครั้งก่อนเอาตัวรอดไปได้แบบหวุดหวิด เข้ายกสอง “ริคาร์โด” ตั้งหลักได้หาช่องเข้าทำได้ถนัดมากขึ้น แต่ “ฮันเซน” ยังป้องกันได้เหนียวแน่น ยกตัดสินเกมพลิกครั้งใหญ่ “ริคาร์โด” ฮึดปล่อยอาวุธรัวเป็นชุดได้นับ 8 คืนกลับมาแบบทบต้นทบดอก สอย “โอลิเวอร์” หล่นนอนวัดพื้นสามครั้งติด ทำให้นักชกแดนฟ้าขาวชนะน็อกไปได้ พร้อมรับโบนัส 3.5 แสนบาทเป็นไฟต์ที่สองติดต่อกัน____________________การแข่งขันในค่ำคืนนี้สร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาการต่อสู้แบบเต็มอิ่ม โดยมีนักกีฬา 5 ราย ออกอาวุธเข้าตามุ่งมั่นปิดเกมแบบสุดฝีมือ “บิ๊กบอส” ชาตรี ศิษย์ยอดธง ไม่รอช้าเบิกเงินจ่ายโบนัสพิเศษให้รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.75 ล้านบาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) ขณะที่ “อาลีฟ” ฟอร์มสวยเก็บชัยชนะพร้อมโบนัสได้สี่ไฟต์ติดต่อกัน ส่งผลให้ได้รับสัญญานักกีฬา ONE ไปครองสมใจ1. พาร์แฮม กีราติ (โบนัส 3.5 แสนบาท)2. ริคาร์โด บราโว (โบนัส 3.5 แสนบาท)3. ขุนศึก ส.เดชะพันธ์ (โบนัส 3.5 แสนบาท)4. อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ (โบนัส 3.5 แสนบาท + สัญญา ONE 3.7 ล้านบาท)5. จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์ (โบนัส 3.5 แสนบาท)____________________- คู่เอก จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์ ชนะน็อก ไผ่แดง เกียรติทรงฤทธิ์ นาทีที่ 2:21 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- คู่รอง อาลีฟ ส.เดชะพันธ์ ชนะน็อก เพย์มาน โซลฟาการี นาทีที่ 1:44 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 120 ป.)- เพชรไพลิน สจ.โต้งปราจีน ชนะคะแนนเอกฉันท์ ภูมิใจไทย มท.1 (มวยไทย แคตช์เวต 123 ป.)- ขุนศึก ส.เดชะพันธ์ ชนะน็อก เดชภูผา โชติบางแสน นาทีที่ 1:19 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 113 ป.)- เมห์ดาด คานซาเดห์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยางดำ จิตรเมืองนนท์ (มวยไทย แคตช์เวต 122 ป.)- น้องแอ้ม แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เพชรชุมแพ ไฮแลนด์ยิม (มวยไทย แคตช์เวต 110 ป.)- ริคาร์โด บราโว ชนะน็อก โอลิเวอร์ ฮันเซน นาทีที่ 2:59 ของยกสาม (มวยไทย แคตช์เวต 165 ป.)- ซาเวียร์ กอนซาเลส ชนะคะแนนเอกฉันท์ โอมาร์ เอล ฮาลาบี (มวยไทย แคตช์เวต 126 ป.)- ฮวม เฟลิเป ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ สมิงดำ ลูกสวนออโต้มวยไทย (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- พาร์แฮม กีราติ ชนะน็อก สมิงหนุ่ม เอ็มเอกชาติ นาทีที่ 2:39 ของยกสอง (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- เบน รอยล์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ อิวาน พาร์ซิคอฟ (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- คูปาร์ รอยัล ชนะซับมิชชัน เอลี เฟอร์นานเดซ นาทีที่ 1:38 ของยกแรก (MMA รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)