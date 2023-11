"ก้องไกล" พลิกล็อกพ่ายน็อก "โซเนอร์" ยกแรก "ฟาบิโอ" ซึมต่อเนื่อง กู้ศรัทธาไม่สำเร็จ แพ้รวด 2 ไฟต์

ศึก ONE ลุมพินี 39 เดินหน้าจัดเต็มความสนุกตื่นเต้น เมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ที่ 3 พ.ย.ที่ผ่านมา ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) โดยเหล่านักต่อสู้หัวใจแกร่งทั้ง 12 คู่ ต่างพาเหรดกันเค้นฟอร์มเก่งออกมาสุดฝีมือเพื่อลุ้นสานฝันได้ไปโชว์ฝีมือในระดับโลกคู่เอกของรายการ “ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย” มวยซ้ายบู๊ถึงใจ วัย 25 ปี จากพิษณุโลก ฟอร์มกำลังติดปีกเก็บชัยแบบไม่ครบยกมาสองไฟต์ติด เปิดหน้าท้ารบน้องใหม่จากตุรกี “โกลเดน บอย” โซเนอร์ เซน วัย 27 ปี ที่หวังมาเปิดตัวให้แฟนมวยทุกคนต้องจดจำ ในกติกามวยไทย แคตช์เวต 142 ป.เปิดฉากเกมยกแรก “ก้องไกล” สาดหมัดเท้าเข่าศอกซ้ายลุยใส่แบบไม่มีกลัว ส่วนคู่ชกสวนกลับทันควันด้วยอาวุธหนักและหลากหลาย จุดเปลี่ยนมาถึงปลายยกเมื่อ “โซเนอร์” เครื่องเริ่มร้อนได้รัวหมัดอัด “ก้องไกล” ลงไปนอนหมดสภาพแบบช็อกแฟนมวย จบเกม “โซเนอร์” เปิดตัวได้แบบเหมือนฝันโดยใช้เวลาเพียง 2:35 นาทีของแยกแรกคว้าชัยชนะ พร้อมเก็บโบนัส 3.5 แสนบาทกลับบ้านส่วนคู่เอกภาคอินเตอร์ “ฟาบิโอ เรอิส” มวยหมัดโหด วัย 26 ปี จากโปรตุเกส กลับมาล้างอายจากไฟต์ล่าสุดที่สะดุดพ่ายเป็นครั้งแรกในรายการนี้ โดยเจอกับ “วลาดิเมียร์ คุซมิน” ดีกรีนักกีฬา ONE วัย 27 ปี จากรัสเซีย ในกติกามวยไทย แคตช์เวต 146 ป.หลังเสียงระฆังดังขึ้น “ฟาบิโอ” เดินคุมเชิงเน้นใช้หมัดลูกถนัดเข้าโจมตีแต่กลับมาเสียท่าโดน “วลาดิเมียร์” ชกสวนปลายคางเสียอาการร่วงโดนนับ 8 ไปก่อน ยกสองจอมหมัดแดนฝอยทองเปิดหน้าลุยหนัก ส่วนคู่ชกจากถิ่นหมีขาวอาศัยอาวุธครบเครื่องตอบโต้ได้น่ากลัว เข้ายกตัดสิน “ฟาบิโอ” เทหมดหน้าตักเดินบู๊เต็มกำลังแต่ยังต้อนคู่ชกไม่จนมุม ครบ 3 ยก “วลาดิเมียร์” เปิดตัวปังใน ONE ลุมพินีด้วยคะแนนเอกฉันท์ ปล่อยให้ “ฟาบิโอ” ต้องชีช้ำแพ้สองไฟต์ติด_________________- 6 นักกีฬาบู๊เดือดถึงใจคว้าโบนัสกลับบ้านตลอดการแข่งขันการต่อสู้ในค่ำคืนนี้เป็นไปอย่างตื่นเต้นเร้าใจ “บิ๊กบอส” ชาตรี ศิษย์ยอดธง อดใจไม่ไหวเบิกบัญชีสั่งจ่ายโบนัสพิเศษให้แก่นักกีฬาผู้มีหัวใจใฝ่ปิดเกม 6 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2.1 ล้านบาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท) ได้แก่1. โล่เงิน แป๊ะสายสี่ (โบนัส 3.5 แสนบาท)2. อำนวยเดช ว.วรรณทวี (โบนัส 3.5 แสนบาท)3. น้องแชมป์ ลัคกี้บันเทิง (โบนัส 3.5 แสนบาท)4. แจ๊ค แจ๊คมวยไทย (โบนัส 3.5 แสนบาท)5 อีที ทีเด็ด 99 (โบนัส 3.5 แสนบาท)6. โซเนอร์ เซน (โบนัส 3.5 แสนบาท)_________________สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 39- คู่เอก โซเนอร์ เซน ชนะน็อก ก้องไกล เอ็นนี่มวยไทย นาทีที่ 2:35 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 142 ป. )- คู่รอง อีที ทีเด็ด 99 ชนะน็อก มงคลแก้ว ส.สมหมาย นาทีที่ 1:02 ของยกสาม (มวยไทย แคตช์เวต 130 ป.)- สมิงดำ ฉ.อจลบุญ ชนะคะแนนเอกฉันท์ เด่นเกรียงไกร สิงห์มาวิน (มวยไทย แคตช์เวต 129 ป.)- แจ๊ค แจ๊คมวยไทย ชนะน็อก ดาร์กี้ นกเขากม.11 นาทีที่ 0:45 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 138 ป.)- น้องแชมป์ ลัคกี้บันเทิง ชนะน็อก เพชรเอก เกียรติจำรูญ นาทีที่ 1:39 ของยกสอง (มวยไทย แคตช์เวต 112 ป.)- อำนวยเดช ว.วรรณทวี ชนะน็อก เพชรลีลา เอ็มยุเด็น นาทีที่ 2:39 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 120 ป.)- วลาดิเมียร์ คุซมิน ชนะคะแนนเอกฉันท์ ฟาบิโอ เรอิส (มวยไทย แคตช์เวต 146 ป.)- อับดาลลาห์ ดายาคีเอฟ ชนะคะแนนเสียงข้างมาก เดชฤทธิ์ ลูกสวนออโต้มวยไทย (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- โล่เงิน แป๊ะสายสี่ ชนะทีเคโอ คาริม ดาฮู นาทีที่ 2:32 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 127 ป.)- แพทริก ซานา ชนะคะแนนเอกฉันท์ มาดสิงห์ เขาหลักมวยไทย (มวยไทย แคตช์เวต 143 ป.)- ลูคัส กาเบรียล ชนะคะแนนเอกฉันท์ คูร์บานาลี อิซาเบคอฟ (MMA รุ่นไลต์เวต 155 – 170 ป.)- โมอิซิส โลอิส อิโลกอน ชนะทีเคโอ โช จุง กุน นาทีที่ 2:17 ของยกสาม (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115 – 125 ป.)