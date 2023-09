"ซุปเปอร์เล็ก" ทำน้ำหนักไม่ผ่าน ชกกับ "รถถัง" ตามกำหนด แต่ไม่มีชิงเข็มขัดแชมป์

ไฟต์ในฝันของใครหลายคนมีอันกร่อยเมื่อ "ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9" ทำน้ำหนักไม่ผ่าน โดยจะขึ้นเวทีในฐานะคู่เอก ศึกประวัติศาสตร์แห่งปี ONE ลุมพินี 34 วันศุกร์ที่ 22 ก.ย. นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) แต่จะไม่มีการชิงเข็มขัดใดๆ ทั้งสิ้นก่อนหน้านี้ “รถถัง จิตรเมืองนนท์" แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) พร้อมป้องกันเข็มขัดจาก "ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9" กระนั้นก็ตามล่าสุดฝ่ายหลังทำน้ำหนักไม่ผ่านหรือตกตาชั่ง กระนั้นก็ตามไฟต์นี้จะมีตามกำหนดเดิมภายใต้น้ำหนัก 140 ปอนด์ แต่ยังไม่มีการชิงแชมป์ใดๆ ทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังมีนักชกยอดฝีมือขวัญใจแฟนมวยมากมาย อาทิ คนไม่ยอมคน เสกสรร อ.ขวัญเมือง ขึ้นชกมวยไทย แคตช์เวต รุ่น 140 ปอนด์ ในฐานะนักกีฬา วัน แชมเปียนชิพ อย่างเต็มตัว พิสูจน์ฝีมือเจอของแข็งกับนักชกที่ต้องการชัยชนะเพื่อกู้ศรัทธาในฐานะนักกีฬาวัน ที่ชื่อ อาเมียร์ นาซีร์ นักชกตัวแทนมาเลเซีย-อิหร่าน อีกด้วย และในรุ่นแคตช์เวต น้ำหนัก 138 ปอนด์ อย่าพลาดเชียร์การกลับมาเปิดศึกภาคสาม ซึ่งจะเป็นนัดย้ำแค้นของ ขุนศอกผีดิบ เมืองไทย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม ที่เคยเอาชนะจอมทำลายล้าง ยอดเหล็กเพชร อ.อัจฉริยะ มาได้ถึง 2 นัดหรือจะเป็นการล้างแค้นล้างตาของ จอมทำลายล้าง ได้สำเร็จ ห้ามพลาดและยังมีคู่เดือดระหว่าง กุหลาบดำ ส.จ.เปี๊ยกอุทัย แลกหมัด มวยไทย รุ่นแบนตัมเวตกับ ไทสัน แฮร์ริสัน นอกจากนี้คอมวยอย่าพลาดติดตามเชียร์ พระจันทร์ฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม เจ้าของแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล (115-125ปอนด์) ข้ามสายมาขึ้นชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต กับ อัคราม ฮามิดี จากแอลจีเรีย จุใจกันต่อด้วยความดุเดือดระหว่าง สิบหมื่น ศิษย์เชฟบุญธรรม อดีตแชมป์มวยไทยแต่กระหึ่มร้อนแรงในนาม โค้ชนาย แห่งโลกยูทูปเบอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ กลับมาขึ้นชกมวยอีกครั้งในรอบ 9 เดือน ในกติกามวยไทย รุ่นแคตช์เวต 147 ปอนด์ กับ มิเกล ตรินดาเด นักชกขาลุยวัย 22 ปี จากโปรตุเกส และยังมียอดนักสู้ทั้ง MMA มวยไทย คิกบ็อกซิ่ง ชาวไทยและชาวต่างชาติชื่อดังร่วมชิงชัยกันคึกคักรวม 11 คู่แฟน ๆ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE ลุมพินี 34 ผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ) Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. และทางช่อง 7HD กด 35 เริ่มรับสัญญาณสดเวลา 20.30 น.#รถถัง #ซุปเปอร์เล็ก #มวย #มวยวัน #ONEลุมพินี