"ชาตรี" ยืนยัน ซุปเปอร์บอนเจ็บถอนตัวศึกใหญ่ชกตะวันฉาย

"ชาตรี ศิษย์ยอดธง" บอสเเห่งศึกมวย ONE แชมป์เปี้ยนชิพ ยืนยันว่า ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน มีอาการเจ็บถอนตัวจากศึกใหญ่ต้นเดือนหน้าเเฟนมวยต่างจับตาศึก ONE Fight Night 15 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 7 ต.ค. ที่เจ้าของฉายา "แข้งกิโยติน" จะขึ้นชกกับ "ซ้ายดารา" ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม โดยมีเข็มขัด มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวทเป็นเดิมพันอย่างไรก็ตามเเฟนๆที่รอคอยคงต้องรอกันต่อไปเพราะล่าสุด บิ๊กบอสเเห่งศึก ONE ออกมายืนยันผ่าน Live สดว่า ซุปเปอร์บอน มีอาการเจ็บขาขอถอนตัวไปเรียบร้อยเเล้ว ตอนนี้ทีมงานกำลังเร่งหาผู้ท้าชิงคนใหม่ขึ้นชกเเทน เเต่จะเป็นใครต้องตามลุ้นกันต่อ