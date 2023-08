"อัลลิเซีย" เสียบแทน "แจ็กกี" ชิงบัลลังก์ "สมิลลา" ONE Fight Night 14

“อัลลิเซีย เฮลเลน รอดริเกส” ราชินีมวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) ได้คิวปรากฏตัวขึ้นเป็นผู้ท้าชิงตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวตหญิง (115-125 ป.) กับ “สมิลลา ซันเดลล์” แทนที่ "แจ็กกี บุนตัน" ผู้ท้าชิงเดิมที่ขอถอนตัว ในศึก ONE Fight Night 14 ที่จะถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์ ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับเวลา 07.00 น. ของวันเสาร์ที่ 30 ก.ย.66"สมิลลา" สาวน้อยวัย 18 ปีจากสวีเดน เคยสร้างประวัติศาสตร์ขึ้นแท่นเป็นแชมป์โลก ONE อายุน้อยที่สุดขององค์กร ด้วยการโชว์ฟอร์มดุบดความเก๋าของ "แจ็กกี" และสามารถเอาชนะไปด้วยคะแนนเอกฉันท์เมื่อเดือน เม.ย.65อย่างไรก็ตาม "สมิลลา" ได้รับบาดเจ็บจากไฟต์ประวัติศาสตร์นั้น จึงต้องพักรักษาตัวอยู่ช่วงหนึ่งเพื่อรอกลับมาทำหน้าที่แชมป์โลก และเมื่อร่างกายเริ่มเข้าที่เข้าทาง เจ้าตัวก็ขอข้ามสายมาชิมลางกติกาคิกบ็อกซิ่งเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องก่อนไฟต์ป้องกันตำแหน่ง ซึ่ง "สมิลลา" ก็โชว์ชั้นเชิงมวยหักด่าน “มิลานา เบียโลกลิช” ในศึก ONE ลุมพินี 18 เมื่อวันที่เดือน พ.ค.ที่ผ่านมา และตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เธอจะกลับมาป้องกันบัลลังก์มวยไทยที่ครองอยู่เดิมที “สมิลลา” มีคิวรีแมตช์ชิงเข็มขัดกับคู่ปรับเก่า “แจ็กกี บุนตัน” แต่ต่อมามวยสาวชาวมะกันประกาศขอถอนตัวเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวเกี่ยวกับครอบครัว ส้มใบใหญ่จึงลอยมาใส่ "อัลลิเซีย" แชมป์โลกคุณมัม เจ้าของบัลลังก์มวยไทย รุ่นอะตอมเวต ซึ่งเจ้าตัวก็เต็มใจอาสาเบ่งน้ำหนักขึ้นไปเสียบแทนแบบไม่ลังเล โดยเห็นโอกาสที่จะครองแชมป์โลกมวยไทยสองรุ่นน้ำหนักสำหรับ "อัลลิเซีย" ราชินีมวยไทยชาวบราซิลขึ้นครองบัลลังก์ด้วยการเอาชนะ “แสตมป์ แฟร์เท็กซ์” ในไฟต์เปิดตัวใน ONE เมื่อเดือน ส.ค.63 ก่อนจะห่างสังเวียนนาน 2 ปี เพื่อทำหน้าที่คุณแม่ โดยในเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา เธอกลับมาทวงคืนบัลลังก์จากแชมป์โลกเฉพาะกาล "เจเน็ต ท็อดด์" ด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ผงาดเหนือบัลลังก์ในฐานะราชินีเพียงหนึ่งเดียวอย่างไร้ข้อกังขาในศึกแชมป์ชนแชมป์ระหว่าง "สมิลลา vs อัลลิเซีย" ครั้งนี้มีเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวตเป็นเดิมพัน โดยถือเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งแรกของ “สมิลลา” ซึ่งจะพิสูจน์ว่าเธอควรคู่กับการนั่งบัลลังก์รุ่นนี้ต่อหรือไม่ ขณะที่ “อัลลิเซีย” ก็ต้องการสร้างประวัติศาสตร์ในการขึ้นแท่นเป็นราชินีมวยไทยสองรุ่นเพื่อประกาศให้ทุกคนเห็นว่าแม้จะผ่านการมีลูกมาแล้วแต่ก็แกร่งไม่แพ้ใครในสังเวียน