“โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” พบ “ฟาบริซิโอ อานดราเด” ชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต

แฟน ๆ เตรียมเสียงเชียร์ให้พร้อม เมื่อแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) “โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี” มีคิวเปิดศึกชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวตที่ว่างอยู่กับ เจ้าบัลลังก์การต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) รุ่นเดียวกันอย่าง “ฟาบริซิโอ อานดราเด” ในศึก ONE Fight Night 15 ในวันเสาร์ที่ 7 ต.ค.66 ที่สนามมวยเวทีลุมพินีเรียกได้ว่าเป็นศึกแชมป์ชนแชมป์ต่างสายของรุ่นน้ำหนักแบนตัมเวต เพื่อชิงบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งที่ว่างอยู่ในปัจจุบัน เพราะเมื่อการแข่งขันนี้สิ้นสุดลงคนใดคนหนึ่งจะได้กลายเป็นราชันสองบัลลังก์ทันที“แฮ็กเกอร์ตี” แชมป์โลกมวยไทยวัย 26 ปี ช็อกโลกด้วยน็อกเอาต์ในยกแรก "น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย" เจ้าตำนานมวยไทยที่ครองแชมป์มาอย่างยาวนานเมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมาหลังจากขึ้นแท่นแชมป์โลกคนใหม่ “แฮ็กเกอร์ตี” ก็มองหาความท้าทายต่อเนื่อง โดยหวังจะล่าเข็มขัดเพิ่มอีกเส้น ซึ่งเขาก็เล็งไปที่เข็มขัดมวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ของ "ตะวันฉาย” แชมป์โลกซูเปอร์สตาร์ วัย 24 ปีแต่โอกาสที่จะได้ครองสองบัลลังก์ของ “แฮ็กเกอร์ตี” กลับมาในรูปแบบการชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งที่ว่างลง โดยต้องเผชิญหน้ากับตัวพ่อจากสาย MMA “ฟาบริซิโอ” แชมป์โลก ONE รุ่นแบนตัมเวต ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการคว้าโอกาสครองเข็มขัดเส้นที่สองฝ่ายราชันชาวบราซิลวัย 25 ปี แม้จะเป็นที่รู้จักจากความสำเร็จอันท่วมทันในสาย MMA แต่เขาก็เคยผ่านสังเวียนมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งระดับอาชีพมาแล้วถึง 43 ไฟต์ซึ่งการันตีได้ว่าทักษะการยืนสู้ของเขาไม่ธรรมดาหลังจากเปิดศึกภาคสองกับ "จอห์น ลินิเคอร์" จนได้บทสรุปเป็น “ฟาบริซิโอ” ที่ไล่บี้อดีตแชมป์ไม่ออกจากมุมในยกที่ 4 ขึ้นแท่นแชมป์โลก ONE รุ่นแบนตัมคนใหม่เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา เขาก็กำลังรอผู้ท้าชิงที่เหมาะสมในการป้องกันบัลลังก์ครั้งต่อไป แต่ในระหว่างรอ “ฟาบริซิโอ” ก็ไม่ปฏิเสธเมื่อโอกาสขึ้นครองบัลลังก์สองกติกาลอยมาตรงหน้าและตัดสินใจประจันหน้ากับ “แฮ็กเกอร์ตี” ในครั้งนี้โดยศึกแชมป์ชนแชมป์ระหว่าง “แฮ็กเกอร์ตี vs ฟาบริซิโอ” ครั้งนี้จะเป็นการชกกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกใน ONE ของทั้งคู่ ติดตามได้ในศึก ONE Fight Night 15 ที่สนามมวยเวทีลุมพินี โดยจะมีการถ่ายทอดสดในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 07.00 น. วันเสาร์ที่ 7 ต.ค.66