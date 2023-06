“ก้องศึก” ขึ้นประเดิมสุดแจ่ม ชนะแต้มเอกฉันท์ “ไผ่แดง” ศึก ONE ลุมพินี 21

ปิดฉากลงด้วยความมันเต็มคาราเบล สำหรับศึก ONE ลุมพินี 21 เมื่อค่ำคืนวันศุกร์ที่ 16 มิ.ย.66 ที่นักสู้หัวใจแกร่งทั้ง 24 ชีวิตต่างสำแดงฝีมือกันสุดติ่งได้ใจคนดูคู่เอกเปิดศึกมวยไทย รุ่นฟลายเวต (125 – 135 ป.) “ไผ่แดง เกียรติทรงฤทธิ์” มวยฝีมือซ้ายคม วัย 23 ปี แชมป์ IBF 135 ป. อาสารับน้องใหม่ “ก้องศึก แฟร์เท็กซ์” มวยซ้ายสายบู๊ วัย 22 ปี ที่มาปรากฏตัวครั้งแรกในศึก ONE ลุมพินีเปิดฉากยกแรกต่างฝ่ายยังต่างหาจังหวะเข้าทำแต่ยังไม่เข้าเป้า เข้าสู่ยกสองเกมเริ่มร้อน “ก้องศึก” เดินหน้าแจกอาวุธใส่ “ไผ่แดง” ได้จะแจ้ง มาถึงยกตัดสิน เกมปะทุถึงจุดเดือด ต่างฝ่ายต่างปล่อยของแบบหมดหน้าตัก แต่ “ก้องศึก” แรงปลายดีกว่าอย่างเห็นได้ชัด จบเกม “ก้องศึก” เอาชนะคะแนนเอกฉันท์ “ไผ่แดง” เปิดตัวได้ดั่งใจภายใต้สีเสื้อใหม่ด้านคู่เอกฝั่งอินเตอร์ “ยอดภูผา วิมานแอร์” มวยหมัดหนักดุดัน วัย 19 ปี จากชัยภูมิ ดวลเดือดคู่ชกไซส์ยักษ์จากเบลารุส “แอนตาร์ คาเซม” วัย 24 ปี ที่สูงกว่าถึง 16 ซม. ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 – 145 ป.)เปิดเกมมา “ยอดภูผา” ตั้งหลักหาจังหวะเข้าทำต่อเนื่องก่อนรัวหมัดชุดเข้าปลายคาง “แอนตาร์” โดนนับ 8 ก่อนเสียงระฆังดังช่วยชีวิตเอาไว้ เข้ายกสองนักชกขวัญใจคนไทยออกอาวุธละเอียดขึ้น ส่วน “แอนตาร์” โต้ด้วยหมัดขวาอันตราย จนถึงจุดที่เกมพลิกสนุกคูณสอง เมื่อ “แอนตาร์” ปล่อยหมัดเด็ดส่ง “ยอดภูผา” ลงไปนับ 8 แถมฝากแผลแตกบริเวณคิวซ้าย จบครบ 3 ยกกรรมการชูมือให้ “ยอดภูผา” เบียดชนะไปด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์อีกหนึ่งคู่ที่แฟนมวยเฝ้ารอชม “ซาเวียร์ กอนซาเลส” มวยบู๊จากแดนกระทิงดุวัย 21 ปี เผชิญหน้ากับ “ดาบดำ ปตท.ทองทวี” มวยเข่าขาลุยวัย 23 ปี จากร้อยเอ็ด ที่มาเปิดตัวเป็นครั้งแรก ในกติกามวยไทย พิกัดแคตช์เวต 126 ป.เปิดฉากมา ทั้งสองคนต่างเปิดเกมสู้ตามสไตล์ถนัด “ซาเวียร์” ได้จังหวะปล่อยหมัดซ้ายส่ง “ดาบดำ” ออกอาการเซ สองยกที่เหลือ เกมระห่ำเดือดขึ้นตามลำดับ “ดาบดำ” เปิดหน้าลุยเน้นออกอาวุธหลากหลายแลกกับ “ซาเวียร์” แบบสุดมันไม่มีใครยอมใคร จบเกมกรรมการชูมือให้ “ดาบดำ” เบียดชนะ “ซาเวียร์” ไปด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ แต่โทษฐานที่สู้สนุกโดนใจแฟนมวย บิ๊กบอส “ชาตรี” จึงไม่รอช้าควักเงินแจกโบนัสแพ็กคู่ทั้งผู้แพ้และชนะคนละ 3.5 แสนบาท- 5 นักชกฟอร์มจัดรับโบนัสคนละ 3.5 แสนบาทONE ลุมพินี 21 สาดความสนุกตลอดการแข่งขันโดยมี 5 ขุนศึกโชว์ผลงานเด่นชโดนใจบิ๊กบอส “ชาตรี” คว้าโบนัสอัดฉีดกลับบ้านไปคนละ 3.5 แสนบาท ไม่รวมค่าตัวนอกจาก “ดาบดำ” บดชนะ “ซาเวียร์” จนโบนัสแตกคู่ไปแล้ว ยังมี “เสกสรร แฟร์เท็กซ์” และ “แจ็ค อภิชาตมวยไทย” ที่เปิดตัวสวย ร่วมด้วย “มงคลแก้ว ส.สมหมาย” ที่สร้างความประทับใจให้กับกองเชียร์ทั้งสนาม ต่างหอบเงินรางวัลพิเศษกลับไปฝากครอบครัวกันแบบสุขใจทั่วหน้าสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 21- คู่เอก ก้องศึก แฟร์เท็กซ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ไผ่แดง เกียรติทรงฤทธิ์ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- คู่รอง มงคลแก้ว ส.สมหมาย ชนะน็อก ซ่อนรัก ศิษย์ ปจว. นาทีที่ 1:40 ของยกสาม (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- เพชรทองหล่อ ศิษย์หลวงพี่น้ำฝน ชนะคะแนนเอกฉันท์ รุ่งแสงตะวัน ส.พาราษฎร์ (มวยไทย แคตช์เวต 136 ป.)- แจ็ค อภิชาติมวยไทย ชนะน็อก ม้าแดงเหล็ก นาคาตะวัน นาทีที่ 1:22 ของยกแรก (มวยไทย แคตช์เวต 142 ป.)- เสกสรร แฟร์เท็กซ์ ชนะน็อก ดอกไม้ป่า พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม นาทีที่ 2:50 ของยกแรก (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- ปานเทพ วีเค.เขาใหญ่ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ยอดกุมาร แม็กจันดี (มวยไทย แคตช์เวต 124 ป.)- ยอดภูผา วิมานแอร์ ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ แอนตาร์ คาเซม (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135 – 145 ป.)- อีเลียส กาซาลี ชนะคะแนนเอกฉันท์ จาวาด บิกเดลี (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)- ดาบดำ ปตท.ทองทวี ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ ซาเวียร์ กอนซาเลส (มวยไทย แคตช์เวต 126 ป.)- ธงสยาม เกียรติทรงฤทธิ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ โช โอกาวา (มวยไทย แคตช์เวต 140 ป.)- อาดิเลต นูร์มาทอฟ ชนะทีเคโอ ลีโอนาร์โด คาซอตติ นาทีที่ 0:35 ของยกสาม (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นเฟเธอร์เวต 145 – 155 ป.)- เยอริสเกลดี ดูซีฟ ชนะทีเคโอ มาโกเมด มาโกเมดอฟ นาทีที่ 3:19 ของยกสาม (การต่อสู้แบบผสมผสาน รุ่นฟลายเวต 125 – 135 ป.)