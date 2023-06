"ตะวันฉาย" ข้ามสาย ลุยยุทธจักรคิกบ็อกซิ่ง ปะทะ "ดาวิต" ศึก ONE 5 ส.ค.นี้

“ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) ฉายา"ซ้ายดารา" ได้กำหนดขึ้นสังเวียนบู๊คิกบ็อกซิ่งสมใจอยาก โดยจะพบกับ “ดาวิต คิเรีย” ในศึก ONE Fight Night 13 วันเสาร์ ที่ 5 สิงหาคม นี้ ที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)ย้อนกลับไปใน ศึก ONE ลุมพินี 17 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา “ตะวันฉาย” ที่เข้ามาชมการแข่งขันในสนาม ได้ขึ้นเวทีให้สัมภาษณ์กับพิธีกร “มิทช์ ชิลสัน” เปิดเผยถึงเป้าหมายต่อไปใน ONE หลังป้องกันแชมป์โลกครั้งแรกได้สำเร็จ ว่าต้องการมองหาความท้าทายใหม่ ๆ อย่างการข้ามสายไปลุยในยุทธจักรคิกบ็อกซิ่ง โดยมีเป้าหมายใหญ่คือการคว้าเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งมาครองอีกหนึ่งเส้น และเล็งเป้าไปที่ “ชิงกิซ อัลลาซอฟ” เจ้าของบัลลังก์คนปัจจุบัน“ต่อไปผมก็อยากข้ามไปชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งครับ ผมอยากข้ามไปชิงเข็มขัด หรือแล้วแต่ ONE จะประกบคู่มาครับ ผมพร้อมสู้ทุกคน ส่วน “ชิงกิซ” กำลังจะป้องกันแชมป์กับ “มารัต” คู่นี้คู่คู่สูสีครับ และผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งผมต้องได้เจอเขา (ชิงกิซ) แน่นอนครับ”ล่าสุด “ตะวันฉาย” ได้โอกาสเปิดรับความท้าทายใหม่สมใจอยาก หลัง ONE ได้ประกาศยืนยันการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งไฟต์แรกในชีวิตให้กับเจ้าของฉายา “ซ้ายดารา” เป็นที่เรียบร้อย ในศึก ONE Fight Night 13 โดยจะได้ “ดาวิต คีเรีย” จอมบู๊มากประสบการณ์จากจอร์เจีย เข้ามารับบทบาทเป็นรุ่นพี่สุดโหดขอรับน้องให้ในไฟต์นี้สำหรับ “ดาวิต” ในวัย 34 ปี พกประสบการณ์คิกบ็อกซิ่งมาโชกโชน ผ่านการพะบู๊ในองค์กรระดับโลกมานับไม่ถ้วน และเคยคว้าเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง รุ่น 70 กิโลกรัม ของรายการใหญ่ในประเทศจีน ขณะที่ผลงานใน ONE เคยได้โอกาสประมือกับคิกบ็อกเซอร์ระดับตำนาน “จอร์จิโอ เปโตรเซียน” ในไฟต์แรกที่เปิดตัวแต่ก็พ่ายไปอย่างน่าเสียดาย ขณะที่ผลงานในไฟต์ล่าสุด แพ้คะแนนเอกฉันท์ ต่อ “โมฮัมเหม็ด บาวตาซา” ในศึก ONE 157 เมื่อเดือน พ.ค.65 เขาจึงตั้งใจมาวัดฝีมือกับ “ตะวันฉาย” และตีไข่ให้แตกในครั้งนี้โดย “ตะวันฉาย” จะได้เผชิญหน้ากับ “ดาวิต” ในรายการเดียวกันกับ “ชิงกิซ อัลลาซอฟ" แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต ที่จะขึ้นสังเวียนทำหน้าที่ป้องกันบัลลังก์ครั้งแรก พบกับ “มารัต กริกอเรียน" จอมแกร่งชาวอาร์เมเนีย-เบลเยียม ที่ได้รับโอกาสขึ้นท้าชิงบัลลังก์เป็นหนที่สองแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมศึก ONE Fight Night 13 ในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh