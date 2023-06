“อั๋น” รับประกัน “เพชรสุขุมวิท” ไม่หวั่นเข่าลอย “จ้าวเสือใหญ่” ศึก ONE ลุมพินี 20

หัวหน้า “อั๋น สุขุมวิท” รับประกัน “เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” ไม่มีหวั่นไหวกับท่าไม้ตายเข่าลอยของ “จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์” คู่ชกที่มีนัดฟาดปากกันในศึก ONE ลุมพินี 20 วันศุกร์ที่ 9 มิ.ย.นี้“เพชรสุขุมวิท บอยบางนา” นักชกจอมแกร่งวัย 24 ปี จากจังหวัดนครศรีธรรมราช เตรียมหวนขึ้นเวที ONE ลุมพินี หนที่สี่ โดยครั้งนี้ขอลุ้นทำสถิติเป็นนักกีฬาคนแรกที่เก็บชัยชนะได้สี่ไฟต์ติดต่อกัน ซึ่งคู่ต่อกรในครั้งนี้คือ “จ้าวเสือใหญ่ ส.เดชะพันธ์” จอมเข่าลอยวัย 21 ปี จากเมืองกรุงที่ขอมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกบนสังเวียนระดับโลกนี้โดย “จ้าวเสือใหญ่” ถูกยกให้เป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ใช้ท่าเข่าลอยได้สวยงาม และมีประสิทธิภาพมากที่สุดคนหนึ่งของวงการ การันตีด้วยรางวัลผู้สืบสานศิลปะแม่ไม้มวยไทยดีเด่นที่ได้มาจากหลายสถาบันด้วยฝีไม้ลายมือที่ไม่ธรรมดา ส่งผลให้ “จ้าวเสือใหญ่” เคยได้รับโอกาสไปเดินสายโชว์ฝีมือในการแข่งขันต่างแดนมาแล้ว จนทำให้มีแฟนคลับต่างชาติจำนวนมากที่ชื่นชอบ ถึงขั้นลงทุนบินตามมาเรียนศิลปะแม่ไม้มวยไทยกับ “จ้าวเสือใหญ่” ด้วยตัวเองถึงประเทศไทยเป็นจำนวนไม่น้อยแม้ “จ้าวเสือใหญ่” จะมีท่าเข่าลอยสุดอันตรายเป็นอาวุธเด็ดประจำกาย แต่ “อั๋น สุขุมวิท” ลูกพี่ใหญ่ ผู้ปลุกปั้น “เพชรสุขุมวิท” ให้โด่งดังไปทั่วประเทศในทุกวันนี้ ก็ยืนยันว่าลูกเข่าลอยของ “จ้าวเสือใหญ่” จะไม่เป็นภัยต่อนักมวยในสังกัดของตนเองอย่างแน่นอน“ผมเอาครูมวย “ฟ้าสีทอง” มาช่วยเทรนหมัดให้ ก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ รับรองว่า ลูกเข่าลอยของ “จ้าวเสือใหญ่” ไม่ได้กิน “เพชรสุขุมวิท” แน่นอน ส่วนที่จะน็อกได้หรือไม่ อยู่ที่โอกาส และต้องตั้งใจชกให้ดี เพราะถ้า บอส “ชาตรี” ดูอยู่จะได้เซ็นสัญญาเข้าสู่ศึกใหญ่ ONE หรือเปล่า ก็แล้วแต่เขา เรามีหน้าที่ชกให้ดีที่สุดเท่านั้นพอ”แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh