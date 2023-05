"สิทธิชัย" ล้วงวิชาแชมป์โลก ONE "เพชรทนง" เตรียมปล่อยของศึก ONE ลุมพินี 22

“สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” นักชกคิกบ็อกซิ่ง จอมเทคนิควัย 31 ปี ล้วงวิชาดีจาก "เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส" แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป) เตรียมหวนชกกติกามวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (145-155 ป.) กับ "เอ็ดดี อาบาโซโล" ในศึก ONE ลุมพินี 22 วันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.นี้"สิทธิชัย" เจ้าของแชมป์โลกมวยไทยและคิกบ็อกซิ่ง 12 สมัย เตรียมเคาะสนิมวิชามวยไทย หลังขึ้นป้ายชกในกติกามวยไทยกับ "เอ็ดดี" จอมบู๊รุ่นใหญ่วัย 36 ปีจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะเป็นการกลับมาชกมวยไทยในรอบเกือบ 2 ปีของเจ้าตัวโดยไฟต์ล่าสุดที่ "สิทธิชัย" ลงแข่งกติกามวยไทยคือเมื่อเดือน ส.ค.64 ในศึกมวยไทยซูเปอร์ไฟต์ พบกับ “ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” ที่ถูกจับสลับคู่แบบปัจจุบันทันด่วน แต่ "สิทธิชัย" ก็ยังไว้ลายใช้ความเก๋าอดีตดีกรีแชมป์มวยไทยเฉือนเอาชนะ “ตะวันฉาย” ไปแบบไม่เอกฉันท์สำหรับการฟิตซ้อมในศึกนี้ "สิทธิชัย" ได้คู่ซ้อมสุดแกร่งดีกรีแชมป์โลกอย่าง "เพชรทนง" ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือ ตั้งรับแน่น และอาศัยหลักเหลี่ยมชั้นเชิงมาก่อน มาช่วยลงนวม ทวนเชิงลับเขี้ยวเล็บ และถ่ายทอดเคล็ดลับวิชากันเต็มที่ไม่มีกั๊กแฟน ๆ เตรียมรอชมการหวนคืนกติกามวยไทยของ "สิทธิชัย" ว่าจะมีไม้เด็ดอะไรมาสู้กับ "เอ็ดดี" ได้ในศึก ONE ลุมพินี 22 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) วันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.66แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh