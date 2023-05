อัดเพิ่มอีกคู่ “แรมโบ้เล็ก” โชว์ฝีมือ ปะทะจอมดีเดือด “ฟาริยา” ศึก ONE ลุมพินี 22

เตรียมอัปดีกรีความเดือดอีกหนึ่งคู่ในศึก ONE ลุมพินี 22 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.นี้ โดยประกบนักมวยฟอร์มแรง “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” ดีกรีนักกีฬาสังกัด ONE ป้ายแดง พบกับ “ฟาริยา อามินิปัวร์” จอมดีเดือดจากประเทศอิหร่านศึก ONE ลุมพินี 22 เดินหน้า จัดหนัก จัดเต็มขึ้นไปแบบไม่มีลิมิต โดยล่าสุดทำเอาแฟน ๆ ถึงกับนั่งกันไม่ติด เพราะถึงคิวโชว์ฝีมือของ “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” ดาวรุ่งพุ่งแรง วัย 20 ปี ที่จะขอวัดความระห่ำกับ “ฟาริยา อามินิปัวร์” นักชกจอมดีเดือด ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135 - 145 ป.)สำหรับ “แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ” ฝากผลงานยอดเยี่ยมไฟต์ล่าสุดไว้ในศึก ONE ลุมพินี 13 เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยสามารถเอาชนะนักกีฬาสังกัด ONE อย่าง “จาง เฉิงหลง” ไปได้อย่างสวยงาม ด้วยการรัวหมัดชุด ส่งนักชกจากแดนมังกร ร่วงลงไปกองในยกที่สอง พร้อมทำสถิติเก็บชัยชนะแบบไม่ครบยกสองไฟต์ติดต่อกัน กวาดโบนัสเข้ากระเป๋าไปร่วม 7 แสนบาทด้วยฟอร์มอันร้อนแรงเกินต้าน ทำให้ “แรมโบ้เล็ก” ได้รับการประกาศสุดเซอไพรส์บนเวที ให้กลายเป็นนักกีฬาคนแรกของรายการ ที่สามารถเอาชนะใจบอส “ชาตรี” คว้าสัญญานักกีฬาสังกัด ONE มูลค่า 3.5 ล้านบาท และจะได้ก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาระดับโลกในศึก ONE รายการหลักอย่างเป็นทางการขณะที่ “ฟาริยา อามินิปัวร์” แจ้งเกิดอย่างเต็มภาคภูมิจากไฟต์ล่าสุด ในศึก ONE ลุมพินี 14 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา จากการแลกเดือดกับยอดมวยอย่าง “เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์” ถึงขั้นที่พื้นเวทีถูกละเลงไปด้วยเลือดของทั้งสองคน ซึ่งสุดท้ายเป็น “ฟาริยา” ที่เก็บชัยชนะไฟต์ที่สองของตัวเองในรายการนี้ไปได้สำเร็จด้วยคะแนนเอกฉันท์ พร้อมประทับตราจอมบ้าเลือด ลงเป็นเครื่องหมายการค้าประจำตัวทันทีแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh