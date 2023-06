"สามเอ" คืนถิ่นยิมอีโวลฟ์แดนสิงโต เร่งฟิตเตรียมล้างตา "พระจันทร์ฉาย"

เจ้าตำนานมวยไทย "ซ้ายไฟลามทุ่ง" สามเอ ไก่ย่างห้าดาว บินสู่สิงคโปร์เข้าคอร์สเร่งฟิตที่ถิ่นเก่ายิมอีโวลฟ์ เตรียมล้างตา “พระจันทร์ฉาย พีเค.แสนชัยมวยไทยยิม” โดยมีตำแหน่งแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล (115-125 ป.) เป็นเดิมพัน ในศึก ONE ลุมพินี 22 ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.66หลังจากเจ้าของฉายา "ซ้ายไฟลามทุ่ง" วัย 39 ปี ประเดิมไฟต์คัมแบ็กสังเวียนอย่างสุดสวย ด้วยการโชว์ความเก๋าชนะน็อก "ไรอัน ชีฮาน" มวยหนุ่มจากไอริช ไปในศึก ONE ลุมพินี 9 เมื่อ 17 มี.ค.ที่ผ่านมาครั้งนี้ "สามเอ" ขึ้นป้ายศึกใหญ่กับอริเก่า “พระจันทร์ฉาย” ยอดฝีมือวัย 28 ปี ที่อาสามาเปิดศึกภาคสอง ซึ่งถือว่าเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีที่จะส่งให้ทั้งคู่มีโอกาสกลับคืนสู่บัลลังก์ที่เคยครองอีกครั้งถึงแม้ "สามเอ" จะคว้าชัยมาอย่างสวยหรูในไฟต์ล่าสุด แต่เจ้าตัวก็ยังต้องการไปให้สุดเพื่อเค้นฟอร์มเก่งของตัวเองออกมา จึงตัดสินใจกลับคืนถิ่นยิมอีโวลฟ์ ที่ประเทศสิงคโปร์ ที่ตนเคยทำงานเป็นครูมวยอยู่หลายปีเพื่อเตรียมทำร่างกาย ตามคำแนะนำของบิ๊กบอส "ชาตรี ศิษย์ยอดธง""ที่ผมตัดสินใจเลือกมาเตรียมตัวที่ อีโวลฟ์ ส่วนหนึ่งก็เป็นคำแนะนำจากพี่ชาตรีครับ ครั้งนี้เป็นศึกใหญ่ด้วยจึงอยากได้เทรนเนอร์ทีมอีโวลฟ์มาช่วย ซึ่งก่อนหน้านี้ ผมจะซ้อมอยู่ที่ค่ายบางเทามวยไทย ในภูเก็ตครับ"โดยการกลับสู้บ้านหลังที่สองครั้งนี้ ยอดมวยจากบุรีรัมย์ก็ได้เทรนเนอร์มือดีดีกรีมวยไทยแถวหน้าในอดีตอย่าง นนท์ชัย ศิษย์โอ, ตุ๊กตาทอง เพชรพญาไท และ เขี้ยวพยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ คอยประกบเรียกความฟิตให้ "สามเอ" อย่างเข้มงวด“สามเอ” ยอมรับว่าศึกครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่ตนจะได้สางแค้นกับนักมวยรุ่นน้องที่เคยกระชากเข็มขัดไป รวมทั้งยังได้ชิงตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะกาลอีกด้วย เท่ากับว่ายิงปืนนัดเดียวได้นกถึงสองตัว ซึ่งเจ้าตัวก็ตั้งใจจะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปเด็ดขาด"ตอนที่รู้ว่าจะต้องชกกับน้องพระจันทร์ฉาย แล้วได้ชิงแชมป์โลกเฉพาะกาลด้วย ก็รู้สึกดีใจและตกใจด้วยครับ เพราะเดิมทีผมได้คิวขึ้นรายการกับ น้องคมเพชร แต่ในเมื่อโอกาสมาถึงแล้วไม่ว่าอย่างไรผมจะทำให้เต็มที่ครับ"แฟนมวยรอติดตามได้เลยว่า "สามเอ" จะเร่งฟิตมาพิชิตชัย "พระจันทร์ฉาย" ขึ้นแท่นแชมป์โลกเฉพาะกาลได้หรือไม่ รับชมพร้อมกันในศึก ONE ลุมพินี 22 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 23 มิ.ย.66แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh