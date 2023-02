"ตะวันฉาย" ปลื้ม คืนถิ่นลุมพินีที่เคยสร้างชื่อในศึกป้องกันแชมป์ 25 ก.พ.นี้

"ซ้ายดารา" ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม หวนคืนเวทีลุมพินีอีกครั้งในฐานะแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต (155 ป.) เตรียมขึ้นป้องกันตำแหน่งกับผู้ท้าชิงมวยหมัดอันตราย "จามาล ยูซูพอฟ" ในศึก ONE FIGHT NIGHT 7 ถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในช่วงไพรม์ไทม์อเมริกา ซึ่งตรงกับช่วงเช้า 08.00 น. ของวันเสาร์ที่ 25 ก.พ.66โดยครั้งนี้ "ตะวันฉาย" จะได้หวนคืนเวทีลุมพินีที่เคยสร้างชื่ออีกครั้งในรอบ 3 ปี ที่สำคัญ จะเป็นการทำหน้าที่แชมป์โลกครั้งแรกต่อหน้าแฟนกีฬาชาวไทย วันนี้ เราจะพาย้อนผลงานของเขาบนเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้เจ้าของฉายา "ซ้ายดารา" ก้าวขึ้นสู่สังเวียนลุมพินีครั้งแรกเมื่ออายุได้ 14 ปีภายใต้ชื่อ "จตุคาม เพชรรุ่งเรือง" ประจันหน้ากับ "เพชรบานเสน สว.จ.เลี่ยงเมืองนนท์" ในรูปแบบมวยไทย 5 ยก และประเดิมด้วยชัยชนะด้วยคะแนนเอกฉันท์ เมื่อเดือน ต.ค.57"ตะวันฉาย" สร้างชื่อให้ตัวเองได้อย่างรวดเร็วชนิดก้าวกระโดด จนในเดือน ก.พ.60 เขาคว้าแชมป์ประเทศไทยรุ่น 126 ปอนด์ด้วยการเอาชนะ "วายุน้อย เพชรเกียรติเพชร" ณ สนามมวยเวทีลุมพินีในปี 2561 "ตะวันฉาย" ได้เปิดศึกไตรภาคกับ "กุหลาบดำ ส.จ.เปี๊ยกอุทัย" และบทสรุปเป็น "ตะวันฉาย" ที่เอาชนะ "กุหลาบดำ" ได้ทั้ง 3 ไฟต์ขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในนักชกที่เก่งที่สุดในประเทศไทย และยังคว้ารางวัล "นักมวยไทยยอดเยี่ยม" สนามมวยเวทีลุมพินีอีกด้วยโดยเจ้าตัวก็เผยความรู้สึกถึงการกลับคืนรังในครั้งนี้ว่า "รู้สึกดีมากเลยครับที่จะได้กลับมาต่อยในถิ่นเก่าลุมพินี ในประเทศไทยด้วย ซึ่งจะมีแฟน ๆ ชาวไทยมาดูกันเยอะ เวทีลุมพินีเป็นเวทีมวยไทยที่ทรงเกียรติที่สุดที่ทั่วโลกยอมรับ ที่ผมมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักก็มาจากเวทีลุมพินีครับ สำหรับไฟต์ป้องกันแชมป์ครั้งนี้ ผมมาเต็มร้อยแน่นอน อยากให้แฟน ๆ ช่วยมาเชียร์กันเยอะ ๆ ครับ"แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามเพื่อเชียร์ "ตะวันฉาย" แบบติดขอบเวทีได้แล้วตอนนี้ที่ Thai Ticket Major และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh