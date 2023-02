ใจเย็นทีละคน "น้องโอ๋" เอ่ยปากหลังเจอ "ฟาบิโอ" มือปราบ “เฟอร์รารี” เรียกหา

"ราชันฆ่าไม่ตาย" น้องโอ๋ ฮาม่ามวยไทย แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) เอ่ยปากเบรกเหล่านักชกในรุ่นแบนตัมเวตที่ต่างหมายหัวหวังชิงเข็มขัด โดยนักชกคนล่าสุด "ฟาบิโอ เรอิส" หลังชนะน็อก "เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์" ในศึก ONE ลุมพินี 4 ก็เรียกหา "น้องโอ๋" เช่นกันเนื้อหอมไม่หยุดสำหรับเจ้าของฉายา "ราชันฆ่าไม่ตาย" ที่เพิ่งป้องกันบัลลังก์ครั้งที่ 7 จาก "อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ" สำเร็จไปเมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ถือครองเข็มขัดแชมป์มวยไทยรุ่นนี้แต่เพียงผู้เดียวมา 4 ปีเต็ม ทำให้นักชกในรุ่นนี้ ต่างอยากประลองฝีมือกับ "น้องโอ๋" กันเป็นแถวรวมถึง "ฟาบิโอ" นักชกจากโปรตุเกส ที่โชว์ฟอร์มแกร่งชนะน็อก "เฟอร์รารี" นักชกดาวรุ่งจากไทย ในยกที่สองพร้อมคว้าโบนัส 350,000 บาท ในศึก ONE ลุมพินี 4 เมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา ก็ได้แสดงเจตจำนงกลางสังเวียนว่าขอเวลาปั้นฟอร์มเพื่อไต่ขึ้นไปหาในฐานะผู้ท้าชิงของ "น้องโอ๋" ในอนาคตงานนี้ "น้องโอ๋” ก็ได้ออกมาชื่นชม "ฟาบิโอ" ผ่านเฟซบุ๊ก NONG O Channel ถึงฝีมือการชกในไฟต์ที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ต้องขอเบรกนักชกคนนี้เอาไว้ก่อน"ใจเย็นครับ ทีละคน ๆ ชื่นชมไฟต์ล่าสุด ชกได้สนุกดุเดือดมาก และขอบคุณที่เรียกหาน้องโอ๋อย่างสุภาพ"แน่นอนว่า "ฟาบิโอ" คงยังต้องใช้เวลาอีกสักพักกว่าจะได้แตะถึงตัว "น้องโอ๋" โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ "น้องโอ๋" มีภารกิจป้องกันแชมป์ครั้งที่ 8 กับ "โจนาธาน แฮ็กเกอร์ตี ในศึก ONE FIGHT NIGHT 9 ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 22 เม.ย.66 โดยจะเวียนกลับมาเปิดสังเวียนเดือดที่สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)แฟน ๆ สามารถจองตั๋วเข้าชมในสนามล่วงหน้าได้ที่ Thai Ticket Major ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 ก.พ.66 เวลา 10.00 น. และติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ www.onefc.com และอินสตาแกรม ONEChampTh