'เดชดำรงค์' ควง4นักสู้ระดับตำนาน อำลาสังเวียน ONE ในปี 2565

เรื่องราวของ 5 นักสู้ที่ตัดสินใจโบกมือลาสังเวียนบนเวที ONE ในปี 2565 โดยได้รับการจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ ONE ในฐานะนักสู้ระดับตำนานในปี 2565 บนสังเวียน ONE มีหลากหลายเหตุการณ์เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่งที่แจ้งเกิด หรือการได้เป็นแชมป์โลก ONE หน้าใหม่ รวมไปถึงการอำลาสังเวียนของนักสู้ระดับตำนาน ซึ่งเราจะพาไปรู้จักนักสู้ทั้ง 5 คนนี้ เพื่อให้แฟน ๆ ทุกคนบันทึกไว้ในความทรงจำ“เดชดำรงค์ ส.อำนวยศิริโชค" เจ้าของฉายา "ไอ้ตาดุ" แชมป์มวยไทยเจ้าตำนานที่เปิดรับความท้าทายใหม่ด้วยการลุยเส้นทางการต่อสู้ผสมผสาน (MMA) โดยสามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็นชาวไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้ครองแชมป์โลก ONE ในสาย MMAแม้ต่อมาจะเสียแชมป์และร้างลาสังเวียนไปรับบทบาทครูมวยที่ค่ายอีโวลฟ์อยู่หลายปี แต่ไฟนักสู้ในใจกระตุ้นให้เขาคืนสังเวียนในวัย 42 ปี เมื่อต้นปีนี้ โดยสามารถเก็บแต้มชัยได้อย่างงดงาม แต่ในไฟต์ถัดมา "เดชดำรงค์" พลาดท่าพ่ายน็อกจากคู่แข่งเดชดำรงค์-จอห์น-เมห์ดี-คอสโม-แบรนดอนจึงตัดสินใจประกาศแขวนนวมในวัย 43 ปี หลังโลดแล่นบนเส้นทางนักสู้มากว่า 30 ปี“จอห์น เวย์น พาร์” คือเจ้าตำนานมวยไทยอีกหนึ่งคนที่ผ่านเวทีระดับโลกมาอย่างโชกโชน และได้โชว์ผลงานไฟต์แรกกับ ONE ในปี 2564 ในวัย 44 ปี กับ “นิกี โฮลสเกน” แม้จะเป็นฝ่ายถูกน็อกแต่ "จอห์น" ไม่ยอมแพ้ ตัดสินใจลงศึกสุดท้ายก่อนอำลาสังเวียน โดยเผชิญหน้ากับ “เอดูอาร์ด โฟลายัง” ซึ่งนับเป็นไฟต์ที่ 100 ในการเป็นนักสู้อาชีพแม้จะไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้ในไฟต์อำลา แต่ "จอห์น" ก็สู้ได้สมศักด์ศรีระดับตำนาน โดยหลังจบศึก เขาประกาศปิดฉากชีวิตนักสู้บนผืนผ้าใบอย่างสง่างามในเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา“เมห์ดี ซาทูต” เจ้าของแชมป์โลกหลายสถาบัน เปิดตัวกับ ONE ครั้งแรกเมื่อเดือนมิ.ย.61 โดยได้เผชิญหน้ากับเหล่ายอดฝีมือในรุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) รวมถึง "น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" ต่อมาเขาได้โอกาสเป็นผู้ท้าชิงแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต กับ “กัปปิตัน เพชรยินดีอะคาเดมี” แชมป์ในขณะนั้น ถึงจะโค่นบัลลังก์ไม่สำเร็จ แต่ก็สู้แบบได้ใจคนดูในเดือน ต.ค. ที่ผ่านมา “เมห์ดี” ได้โอกาสคืนสังเวียนมวยไทยอีกครั้งและสามารถน็อก “เอซา เทน พาว”ตั้งแต่ยกแรกคว้าโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 1.8 ล้านบาท) ก่อนประกาศลาสังเวียนปิดฉากเส้นทางนักสู้ในวัย 39 ปี อย่างสวยสดงดงาม“คอสโม อเล็กซานเดร” ดีกรีแชมป์โลกมวยไทยและคิกบ็อกซิ่งหลายรายการ ทั้งยังชำนาญทักษะการต่อสู้หลากหลายแขนง ด้วยจุดเด่นที่ออกอาวุธได้ทรงพลังและสไตล์การต่อสู้ที่ดุดันทำเอาถูกใจแฟน ๆ กีฬา ONE ไม่น้อยไนไฟต์สุดท้าย คอสโม กลับมาชกกติกามวยไทยในศึก ONE FIGHT NIGHT 4 เมื่อเดือนพ.ย.ที่ฝานมา ก็จัดน็อก “ควน เซอร์วานเตส” ได้สะใจแฟน ๆ ในยกสอง พร้อมกับประกาศอำลาสังเวียนด้วยชัยชนะสุดงดงาม ในวัย 40 ปี"แบรนดอน เวรา” เปิดตัวในวัน ONE เมื่อปี 2557 นับตั้งแต่นั้นมาก็สร้างผลงานเผด็จศึกคู่ต่อสู้ในยกแรกตลอด 4 ไฟต์รวด ชนิดโลกตะลึง และสามารถไต่บัลลังก์คว้าแชมป์โลก ONE รุ่นเฮฟวีเวต (265 ป.) ได้สำเร็จ และครองบัลลังก์ได้ยาวนานถึง 6 ปี ก่อนจะเสียแชมป์ให้กับ “อาร์จาน บูลลาร์” เมื่อเดือน พ.ค.64ในศึก ONE 164 เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่ผ่านมา “แบรนดอน” คืนสังเวียนต่อหน้าแฟนกีฬาชาวฟิลิปปินส์ในบ้านเกิด หลังพ่ายแพ้ “อาเมียร์ อาลิอัคบารี” เขาได้ประกาศอำลาสังเวียน ONE แต่ผลงานในฐานะอดีตแชมป์โลก ONE ก็ยังจะตราตรึงใจแฟน ๆ ทั่วโลกต่อไปอีกนาน