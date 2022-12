เปิดโปรแกรมเร่งฟิต “น้องโอ๋” เตรียมโชว์ฝีมือบนสังเวียนแจ้งเกิดครั้งแรกในรอบ 8 ปี

เปิดโปรแกรมฝึกซ้อมสร้างความแกร่ง "น้องโอ๋ ไก่ย่างห้าดาว" แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (145 ป.) ก่อนขึ้นป้องกันตำแหน่งกับ “Babyface Killer” อลาเวอร์ดี รามาซานอฟ ผู้ท้าชิงอันดับ 2 ในแรงกิง ชาวรัสเซีย ในนัดปฐมฤกษ์ ศึก ONE ลุมพินี วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 และยังเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปีที่ "น้องโอ๋" กลับมาโชว์ฝีมือบนเวทีลุมพินีที่เขาเคยสร้างชื่อในอดีตอีกด้วยกำหนดตารางฝึกซ้อมใน 1 วันของ "น้องโอ๋" พื้นฐานสำคัญที่สุดคือการวิ่ง โดยจะต้องทำต่อเนื่องทุกวัน เพื่อบริหารร่างกายแบบคาดิโอเสริมความแข็งแรงให้การทำงานของปอด และหัวใจ เพื่อช่วยให้เขายืนระยะได้ครบยก"ในโปรแกรมซ้อมผมจะต้องวิ่งให้ได้ทุกวัน ไม่มีหยุดเหมือนการฝึกซ้อมอื่นๆ ตอนเช้าผมจะเริ่มด้วยการวิ่ง 5 กิโลเมตร บางวันอาจเพิ่มเป็น 6 กิโลเมตร ไม่จำเป็นต้องวิ่งเยอะ แค่วิ่งให้ต่อเนื่องสลับจังหวะช้า-เร็ว เพื่อบริการร่างกายแบบคาดิโอ สร้างความแข็งแรงให้ปอด"หลังจบจากการวิ่งที่เป็นเหมือนการวอร์มอัพ "น้องโอ๋" จะเริ่มซ้อมออกอาวุธกับเทรนเนอร์คู่ใจ "ดีเซลเล็ก เล็กรุ่งเรืองยนต์" ทั้งการเตะเป้า, ทวนเชิง และแก้ทางมวย โดยจะแบ่งเป็น 2 รอบในช่วงเช้า และช่วงเย็น พร้อมปิดท้ายด้วยการเล่นเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแกร่ง"พอวิ่งเสร็จ ผมจะยืดร่างกายให้พร้อมเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บ จากนั้นจะเริ่มเตะเป้าซ้อมออกอาวุธทุกอย่าง และแก้เกมกับเทรนเนอร์ เช่นเดียวกับตอนบ่าย ผมจะเริ่มวิ่งอีกรอบตอนบ่าย 4 โมง แล้วกลับมาซ้อมเตะเป้า, ทวนเชิง และลงนวมซ้อม โดยซ้อมเตะเป้าจะกำหนด 5 ยก ยกละ 5 นาที และพัก 1 นาที หรือ 10 ยก ยกละ 3 นาที แล้วพัก 1 นาที พอซ้อมตรงนี้เสร็จผมจะจบด้วยการเล่นเวทเทรนนิ่งกับเทรนเนอร์ส่วนตัว พี่เพชรทนงค์ (เพชรเฟอร์กัส) อีกประมาณ 1 ชั่วโมง"ในวัย 36 ปี "น้องโอ๋" ยึดคติที่ว่าการได้แชมป์เป็นเรื่องยาก แต่การรักษาแชมป์ยากยิ่งกว่า ทำให้เขาพยายามศึกษาเทคนิคการชกใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาฝึมือของตัวเองให้สมกับฉายา “ราชันฆ่าไม่ตาย”"ด้วยอายุที่มากขึ้น ทำให้ผมต้องซ้อมหนักกว่าเดิม 2-3 เท่า และในทุกไฟต์ผมจะซ้อมหนักขึ้นกว่าเดิมเสมอ อีกสิ่งสำคัญคือผมไม่เคยหยุดเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ จากการได้ซ้อมกับเทรนเนอร์มากมายตลอดหลายปีที่ผ่านมา ผมพยายามเอาเทคนิคการชกที่ไม่เคยเรียนมาฝึกซ้อม เพื่อพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อย ๆ"สำหรับแฟน ๆ ONE อย่าลืมติดตามเชียร์ "น้องโอ๋ ที่จะทำหน้าที่แชมป์โลก ONE ในถิ่นเก่าที่เคยสร้างชื่อในฐานะแชมป์เวทีมวยลุมพินี 3 รุ่น และเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปีที่ "น้องโอ๋" ได้กลับมาสู่สังเวียนมวยไทยในบ้านเราด้วยติดตาม "อลาเวอร์ดี vs น้องโอ๋" นัดปฐมฤกษ์ ศึก ONE ลุมพินี ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) แฟนกีฬาชาวไทยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิซื้อตั๋วล่วงหน้าในราคาพิเศษที่ลิงก์นี้ https://bit.ly/ONEL-PRESALE-T