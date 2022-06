"ตะวันฉาย" พุ่งพรวดผู้ท้าชิงเบอร์หนึ่ง รอกระชากเข็มขัด "เพชรมรกต"

“ซ้ายดารา” ตะวันฉาย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม ยังแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ อันดับพุ่งพรวดขึ้นมายึดตำแหน่งเบอร์หนึ่งของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวตอย่างเป็นทางการ รอคิวท้าชิงแชมป์โลกกับ “เพชรมรกต เพชรยินดีอะคาเดมี” ในครั้งต่อไปหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันในศึก ONE158: ตะวันฉาย vs นิคลาส เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายนที่ผ่านมา วัน แชมเปียนชิพ ก็ได้มีการประกาศอันดับนักกีฬาอย่างเป็นทางการ ในหลากหลายรุ่นและประเภทกีฬา ซึ่งมีการขยับอันดับที่น่าสนใจให้พูดถึงไม่น้อยเลยทีเดียวโดยในแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต ตะวันฉาย ที่เพิ่งสยบ “นิคลาส ลาร์เซน” ประเดิมชัยครั้งแรกในพิกัดใหม่รุ่น 70.3 กก. อย่างเต็มตัว ก็โดดจากอันดับ 5 แซงขึ้นมายึดตำแหน่งผู้ท้าชิงเบอร์ 1 ของรุ่น พร้อมเขี่ย “จามาล ยูซูพอฟ” หล่นไปรั้งท้ายแรงกิงรุ่นนี้ขณะที่อันดับอื่น ๆ ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดย “ซุปเปอร์บอน สิงห์มาวิน” อยู่ในอันดับ 2, “จิมมี วีโนต์” อันดับ 3 และ “สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” รั้งอันดับ 4 ของแรงกิงต่อไปเช่นเดิมด้านแรงกิง ONE รุ่นแบนตัมเวต (MMA) “ฟาบริซิโอ อันดราด” นักสู้ฟอร์มแรงชาวแซมบ้าเจ้าของสถิติ 5 ไฟต์ไร้พ่ายใน ONE ก็แซงคู่แข่งมารั้งอันดับ 2 เรียบร้อย โดยเจ้าบัลลังก์ยังคงเป็น “จอห์น ลินีเคอร์” และอดีตแชมป์โลก “บิเบียโน เฟอร์นานเดส” ยังรั้งอันดับ 1 ต่อไปเหมือนเดิมส่วน “ควอน วอน อิล” จากเกาหลีใต้ และ “มาร์ค สเตฟาน โลมาน” จากค่ายกางเกงแดงทีมลาไคย์ ถูกเขี่ยลงไปอยู่ในอันดับ 3 และ 4 ตามลำดับ ขณะที่ “เควิน เบลิงกอน” อดีตแชมป์โลกวัย 34 ปีจากฟิลิปปินส์ยังเกาะกลุ่มอยู่ในอันดับ 5 ต่อไปอย่างเหนียวแน่นทั้งนี้ อันดับนักกีฬาอย่างเป็นทางการของ ONE จะถูกพิจารณาหลังจากจบการแข่งขันแต่ละรายการ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสื่อกีฬาต่าง ๆ และผู้สันทัดกรณีในวงการกีฬาระดับโลก